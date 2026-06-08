[GALLERY] Tắt ngay tính năng tưởng hữu ích, điện thoại Android chạy nhanh hơn

Bão mặt trời làm tăng khả năng xảy ra động đất? Liệu bão mặt trời có thể gây ra động đất? Các nhà khoa học đang khám phá những mối liên hệ bí ẩn

Piaggio Liberty 50cc tại Việt Nam và dấu hỏi với xăng sinh học E10? Xe máy thương hiệu Piaggio và Vespa tại Việt Nam được thông báo tương thích với xăng E10. Tuy nhiên, Liberty 50cc lại không có thông báo cụ thể.

Israel bất ngờ không kích vùng ngoại ô thủ đô Lebanon Israel đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào khu vực ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, Lebanon, mà không báo trước.

Cẩm nang bỏ túi cho người dùng khi sử dụng xăng sinh học E10 Bộ Công Thương đã chính thức phát hành Cẩm nang sử dụng xăng sinh học E10, cung cấp thông tin về lợi ích, cách sử dụng và những lưu ý dành cho người tiêu dùng.

Quân đội Nigeria giải cứu 360 người bị bắt cóc Quân đội Nigeria đã giải cứu 360 người bị phiến quân Boko Haram bắt cóc trước đó ở phía nam bang Borno, thuộc vùng đông bắc của đất nước.

Gió siêu thanh trên ngoại hành tinh WASP-127b Phát hiện gió siêu thanh tốc độ 9 km/giây trên hành tinh ngoài hệ mặt trời WASP-127b, mở ra khám phá mới về khí quyển ngoại hành tinh.

Suzuki Jimny gây sốc, "biến hình" đẹp hơn cả Toyota Land Cruiser 70 Trào lưu độ xe SUV cỡ nhỏ Suzuki Jimny chưa bao giờ có hồi kết, mới đây một hãng độ Nhật Bản đã ra mắt bodykit lấy cảm hứng từ Land Cruiser 70 Series.

Tận mục siêu xe cửa cánh chim trong "MV Come My Way" của Sơn Tùng M-TP Chiếc xe thể thao DeLorean DMC-12 cửa cánh chim xuất hiện trong MV "Come My Way" của Sơn Tùng M-TP đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

[GALLERY] Robot thay người hoàn toàn, khách sạn tương lai đã xuất hiện Một khách sạn tại Trung Quốc đang gây chú ý khi vận hành gần như hoàn toàn bằng robot và AI, từ lễ tân, dọn phòng đến phục vụ khách lưu trú.