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[GALLERY] 6 combo sạc nhanh giá từ 200.000 đồng đáng mua nhất

Thiên Trang (TH)

Chỉ từ khoảng 200.000 đồng, người dùng đã có thể sở hữu combo củ sạc và cáp sạc nhanh nhỏ gọn, tương thích tốt với cả iPhone lẫn Android.

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Nhu cầu sở hữu một bộ sạc nhanh nhỏ gọn nhưng vẫn đủ công suất cho smartphone, máy tính bảng và các thiết bị di động đang ngày càng tăng, đặc biệt khi nhiều mẫu điện thoại hiện nay không còn tặng kèm củ sạc trong hộp, khiến người dùng phải tự tìm kiếm giải pháp sạc vừa tiết kiệm chi phí vừa đảm bảo an toàn và tốc độ nạp pin ổn định.
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Trong phân khúc phổ thông, Basefast GaN3 30W nổi bật nhờ công nghệ GaN3 giúp thu gọn kích thước nhưng vẫn hỗ trợ công suất tối đa 30W, đi kèm cáp USB-C to Lightning bọc dù, tương thích tốt với nhiều thế hệ iPhone và hỗ trợ hàng loạt chuẩn sạc nhanh như PD, QC, AFC, FCP, SCP hay PPS.
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Một lựa chọn khác đáng chú ý là Hoco PD30W với thiết kế nhỏ gọn, hỗ trợ sạc nhanh chuẩn USB Power Delivery công suất 30W, tích hợp các cơ chế bảo vệ quá dòng, quá áp và quá nhiệt, phù hợp cho cả iPhone, điện thoại Android, tai nghe không dây và máy tính bảng sử dụng cổng USB-C.
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Nếu ưu tiên thương hiệu phụ kiện lâu năm, Mophie Essentials PD 20W là phương án hợp lý với bộ sản phẩm gồm củ sạc USB-C và cáp USB-C to Lightning, đáp ứng nhu cầu sạc nhanh hằng ngày cho người dùng iPhone với mức công suất 20W cùng chính sách bảo hành chính hãng lên tới 2 năm.
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Ở phân khúc cao hơn một chút, Anker Zolo A2698/A2699 gây chú ý nhờ công nghệ GaN II, hỗ trợ công suất 20W hoặc 30W, tích hợp công nghệ PowerIQ 3.0 và hệ thống ActiveShield 2.0 giúp theo dõi nhiệt độ liên tục, đảm bảo hiệu suất sạc ổn định và tăng độ an toàn cho thiết bị.
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Trong khi đó, UGREEN Nexode Air GaN 45W là lựa chọn hấp dẫn cho người dùng muốn dùng chung một củ sạc cho điện thoại, máy tính bảng và cả laptop mỏng nhẹ, nhờ hỗ trợ công suất tối đa 45W cùng các chuẩn sạc hiện đại như PD 3.0, PPS và Quick Charge trong thân hình cực kỳ nhỏ gọn.
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Đối với người dùng Android hoặc thiết bị USB-C đa nền tảng, Baseus EnerFill FN21 GaN 30W cũng là sản phẩm đáng cân nhắc khi được trang bị công nghệ kiểm soát nhiệt độ thông minh BCT, hỗ trợ sạc nhanh PD 30W và đi kèm cáp USB-C to USB-C giúp sử dụng ngay sau khi mở hộp.
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Với mức giá chỉ từ khoảng 200.000 đồng, những combo củ sạc và cáp sạc nhanh kể trên đang trở thành lựa chọn hấp dẫn cho người dùng iPhone lẫn Android, không chỉ đáp ứng nhu cầu sạc pin hằng ngày mà còn mang lại sự tiện lợi nhờ thiết kế nhỏ gọn, công nghệ GaN hiện đại và khả năng tương thích rộng với nhiều thiết bị điện tử cá nhân.
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