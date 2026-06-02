Khoa học & Đời sống

Khoa học & Công nghệ

[GALLERY] Google quá ưu ái iPhone, Android thành “con ghẻ”?

Thiên Trang (TH)

Nhiều ý kiến cho rằng Google đang mải chiều lòng người dùng iPhone, trong khi những bất cập tồn tại nhiều năm trên Android vẫn chưa được giải quyết triệt để.

nu-1.png
Google đang đối mặt với những chỉ trích ngày càng lớn khi bị cho là dành quá nhiều ưu ái cho người dùng iPhone, trong khi hệ sinh thái Android - nền tảng do chính hãng phát triển - vẫn tồn tại hàng loạt điểm yếu chưa được khắc phục triệt để.
nu-2.png
Theo quan điểm được đăng tải trên Android Police, chiến lược phát triển dịch vụ đa nền tảng của Google đã vô tình làm giảm sức hấp dẫn của các thiết bị Android khi người dùng iPhone vẫn có thể tiếp cận gần như đầy đủ các dịch vụ quan trọng như Gmail, Google Drive, Google Photos hay Gemini mà không gặp bất kỳ rào cản đáng kể nào.
nu-3.png
Thậm chí, việc Google hợp tác sâu rộng với Apple để đưa các công nghệ trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây của mình lên iPhone càng khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu hãng có đang vô tình khuyến khích khách hàng lựa chọn iOS thay vì Android.
nu-4.png
Một trong những điểm bị phàn nàn nhiều nhất là khả năng sao lưu và khôi phục dữ liệu trên Android vẫn thiếu tính đồng nhất khi phụ thuộc vào từng nhà sản xuất, ứng dụng và chính sách của nhà phát triển, trong khi iCloud của Apple mang đến trải nghiệm gần như liền mạch và nguyên vẹn trên thiết bị mới.
nu-5.png
Không chỉ smartphone, thị trường máy tính bảng Android cũng bị đánh giá là lép vế trước iPad khi thiếu các ứng dụng chuyên nghiệp phục vụ công việc và sáng tạo như Procreate, Final Cut Pro hay Logic Pro, khiến nhiều thiết bị sở hữu cấu hình mạnh vẫn chủ yếu được dùng cho nhu cầu giải trí.
nu-6.png
Khoảng cách doanh thu giữa Google Play và App Store cũng là nguyên nhân khiến các nhà phát triển ưu tiên nền tảng của Apple, từ đó tạo nên vòng luẩn quẩn khiến hệ sinh thái ứng dụng Android khó cạnh tranh ở phân khúc cao cấp.
nu-7.png
Bên cạnh đó, trải nghiệm trên các thiết bị Android, đặc biệt là smartphone Samsung, thường bị đánh giá là phức tạp khi người dùng phải lựa chọn giữa nhiều dịch vụ tương tự của Google và Samsung như ví điện tử, cửa hàng ứng dụng hay tài khoản đồng bộ.
nu-8.png
Nhiều chuyên gia cho rằng Google cần tập trung cải thiện trải nghiệm cốt lõi, tăng tính đồng nhất và chăm sóc tốt hơn cộng đồng người dùng Android hiện tại, bởi một hệ sinh thái mạnh phải được xây dựng từ sự hài lòng của khách hàng trung thành trước khi nghĩ đến việc thu hút người dùng từ nền tảng đối thủ.
Mời quý độc giả xem thêm video: 'Sứa ma' nước ngọt: Ngủ quên dưới đáy hồ, thức dậy là kỳ quan hiếm gặp
bài liên quan
#Google #iPhone #Android #dịch vụ đa nền tảng #trải nghiệm người dùng #ứng dụng
Đọc tiếp

hot trend

có thể bạn quan tâm
Tin mới
back to top