Tin nhắn từ số điện thoại có dấu "+" phía trước, nhiều người mất tiền

Công an Hải Phòng cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cảnh sát giao thông qua các số điện thoại có dấu "+" phía trước để yêu cầu nộp phạt trực tuyến, dẫn dụ người dân truy cập website giả mạo và chiếm đoạt tài sản.

Mạo danh Cảnh sát giao thông bằng số điện thoại quốc tế

Ảnh minh họa.

Các hình thức lừa đảo trực tuyến tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi. Bên cạnh các cuộc gọi giả danh cơ quan chức năng quen thuộc, thời gian gần đây, cơ quan Công an ghi nhận sự xuất hiện của một chiêu trò mới khi các đối tượng sử dụng các số điện thoại có dấu "+" phía trước dãy số để nhắn tin hoặc gọi điện cho người dân, mạo danh lực lượng Cảnh sát giao thông nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an thành phố Hải Phòng, nhiều người dân đã nhận được các cuộc gọi hoặc tin nhắn từ những số điện thoại lạ như +639089518502, +639286466055... Nội dung thường thông báo người nhận có hành vi vi phạm giao thông như vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ hoặc đi sai làn đường và yêu cầu nhanh chóng nộp phạt trong thời hạn nhất định.

Để tạo áp lực tâm lý, các đối tượng thường đưa ra những lời đe dọa như nếu không chấp hành sẽ bị phong tỏa tài khoản ngân hàng, cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, khấu trừ tiền trong tài khoản hoặc tạm giữ phương tiện. Lợi dụng tâm lý lo sợ liên quan đến các vấn đề pháp lý, nhiều người đã vội vàng làm theo hướng dẫn mà không xác minh thông tin.

Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn tự xưng là cán bộ Công an hoặc Cảnh sát giao thông, yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để “nộp phạt trực tuyến”, đồng thời cam kết sẽ giải quyết nhanh chóng mà không cần đến cơ quan chức năng làm việc.

Một thủ đoạn khác cũng được ghi nhận là giả danh nhân viên giao hàng. Theo đó, đối tượng thông báo đang vận chuyển giấy phạt nguội đến tận nhà và yêu cầu người dân chuyển khoản thanh toán cước vận chuyển trước khi nhận hồ sơ. Trong quá trình trao đổi, chúng tiếp tục hướng dẫn người dân tải các ứng dụng giả mạo VNeID hoặc truy cập các website được thiết kế giống cổng thông tin của Bộ Công an.​

Những đường dẫn này thường được tạo lập rất tinh vi với tên miền gần giống các website chính thức của cơ quan chức năng. Khi truy cập, người dùng sẽ được yêu cầu đăng nhập, cung cấp thông tin cá nhân, số căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc thực hiện xác thực sinh trắc học. Toàn bộ dữ liệu sau đó sẽ bị đối tượng thu thập để chiếm quyền kiểm soát thiết bị và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Anh T.V.H., một nhân viên văn phòng tại Hải Phòng, cho biết đã nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ Cảnh sát giao thông thông báo anh vi phạm lỗi vượt đèn đỏ qua hệ thống camera giám sát. Đối tượng yêu cầu anh truy cập vào một đường link để kiểm tra hồ sơ xử phạt và hoàn tất thủ tục nộp phạt trực tuyến. Do thấy website có giao diện giống trang của cơ quan nhà nước nên anh H. đã đăng nhập và thực hiện các bước xác thực theo hướng dẫn. Chỉ ít phút sau, tài khoản ngân hàng của anh phát sinh nhiều giao dịch bất thường và bị trừ gần 30 triệu đồng.

Trong một trường hợp khác, chị N.T.M. tại Hải Dương nhận được tin nhắn từ số điện thoại có dấu "+" phía trước, thông báo có quyết định xử phạt vi phạm giao thông và yêu cầu nộp phạt trong vòng 24 giờ. Lo sợ ảnh hưởng đến phương tiện đang sử dụng, chị đã liên hệ lại theo số điện thoại trong tin nhắn. Đối tượng sau đó hướng dẫn chị cài đặt một ứng dụng giả mạo VNeID để “cập nhật hồ sơ”. Sau khi cấp quyền truy cập thiết bị, chị phát hiện điện thoại bị kiểm soát từ xa và mất hơn 50 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Theo cơ quan chức năng, điểm chung của các vụ việc này là đối tượng luôn tìm cách tạo ra cảm giác khẩn cấp, khiến nạn nhân không có thời gian suy nghĩ hoặc xác minh thông tin. Chúng đồng thời lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân về quy trình xử phạt vi phạm giao thông để thực hiện hành vi lừa đảo.

Cơ quan Công an và chuyên gia cảnh báo người dân

Trước thực trạng trên, Công an thành phố Hải Phòng khẳng định mọi quyết định xử phạt vi phạm giao thông đều được thực hiện theo đúng trình tự pháp luật, có biên bản, chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu của cơ quan chức năng.

Cơ quan Công an nhấn mạnh lực lượng Cảnh sát giao thông không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để nộp phạt. Đồng thời, các cán bộ thực thi nhiệm vụ cũng không hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng lạ hoặc truy cập các website không thuộc hệ thống chính thức của cơ quan nhà nước.

Người dân khi có nhu cầu tra cứu hoặc thực hiện nghĩa vụ nộp phạt có thể sử dụng các cổng dịch vụ công chính thức do cơ quan nhà nước vận hành. Bất kỳ yêu cầu chuyển tiền nào thông qua cuộc gọi, tin nhắn hoặc tài khoản cá nhân đều cần được xem là dấu hiệu nghi vấn và phải được kiểm tra lại trước khi thực hiện.

Liên quan đến các nguy cơ lừa đảo trên không gian mạng, ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Công nghệ của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, nhận định các hình thức tấn công lừa đảo trực tuyến sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Theo ông Sơn, bên cạnh những giải pháp từ cơ quan quản lý, yếu tố quan trọng nhất vẫn là nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn số cho người dùng.

Chuyên gia này khuyến nghị người dân không nên chia sẻ thông tin cá nhân cho những người không quen biết hoặc các dịch vụ thiếu độ tin cậy. Đồng thời, mọi yêu cầu liên quan đến chuyển tiền đều cần được xác minh kỹ lưỡng thông qua các kênh liên hệ chính thức trước khi thực hiện giao dịch.

Các chuyên gia an ninh mạng cũng cho rằng việc các đối tượng sử dụng số điện thoại quốc tế có dấu "+" phía trước giúp chúng dễ dàng che giấu danh tính và tạo cảm giác đây là cuộc gọi đến từ cơ quan hoặc tổ chức nước ngoài. Tuy nhiên, người dân cần hiểu rằng dấu "+" chỉ thể hiện mã quốc gia quốc tế và không phải là yếu tố chứng minh tính hợp pháp hay độ tin cậy của cuộc gọi.

Công an thành phố Hải Phòng khuyến cáo khi nhận được các cuộc gọi hoặc tin nhắn có nội dung thông báo vi phạm giao thông, yêu cầu nộp phạt, chuyển tiền hoặc truy cập đường link lạ, người dân cần bình tĩnh, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không chuyển tiền và không thực hiện bất kỳ thao tác nào theo hướng dẫn.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi ngờ lừa đảo, người dân cần lưu lại toàn bộ nội dung cuộc gọi, tin nhắn, hình ảnh hoặc đường link liên quan và nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an gần nhất hoặc gọi số 113 để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

Sự phát triển của công nghệ đang mang lại nhiều tiện ích cho xã hội, nhưng cũng mở ra cơ hội để các đối tượng phạm tội liên tục thay đổi phương thức hoạt động. Trong bối cảnh các cuộc gọi và tin nhắn giả mạo ngày càng khó nhận biết, sự cảnh giác của người dùng vẫn là “lá chắn” quan trọng nhất để bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân trên môi trường số.