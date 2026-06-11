Nhiều lần ngất chưa rõ nguyên nhân, bé trai bất ngờ ngừng tim nguy kịch

ThS.BS Trần Thị Bích Kim, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, Bệnh viện tiếp nhận thông tin từ Bệnh viện Bình Dương về trường hợp bệnh nhi H.P. (sinh năm 2016, nam giới) chuẩn bị chuyển viện trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở.

Theo hồ sơ bệnh án, trẻ đột ngột ngất và ngừng tim tại nhà, nhập viện trong tình trạng sốc tim nặng, suy tuần hoàn tiến triển nhanh. Đáng chú ý, gia đình cho biết trước đó trẻ từng có hai lần ngất tương tự nhưng chưa xác định được nguyên nhân.

Mặc dù được các bác sĩ khẩn trương hồi sức tích cực bằng thuốc vận mạch, hỗ trợ hô hấp và áp dụng các biện pháp cấp cứu nâng cao, tình trạng bệnh nhi vẫn tiếp tục xấu đi và rơi vào ngừng tim.

Chăm sóc cho bệnh nhân ngừng tim - Ảnh BVCC

Trước tình huống đặc biệt nguy kịch, ê-kíp ECMO của Bệnh viện Nhi đồng 2 đã khẩn trương phối hợp triển khai kỹ thuật ECPR ngay tại giường bệnh.

Sau 60 phút hồi sức liên tục, hệ thống VA-ECMO được thiết lập thành công, giúp tái lập tuần hoàn cho bệnh nhi. Nhờ đó, các cơ quan quan trọng như não, tim, gan và thận tiếp tục được duy trì tưới máu, tạo điều kiện để cơ thể vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Trong những ngày tiếp theo, bệnh nhi được theo dõi sát và điều trị chuyên sâu. Chức năng tim dần cải thiện, các chỉ số huyết động ổn định hơn.

Sau 6 ngày điều trị, trẻ được cai thành công hệ thống ECMO. Hiện chức năng tim đã phục hồi rõ rệt, tri giác tốt và đang tiếp tục hồi phục.

Theo các bác sĩ, ECPR là kỹ thuật hồi sức tim phổi ngoài cơ thể được chỉ định cho những trường hợp ngừng tim không đáp ứng với các biện pháp hồi sức tim phổi thông thường. Khi kết hợp với hệ thống VA-ECMO, đây được xem là một trong những kỹ thuật hồi sức chuyên sâu hiện đại nhất hiện nay.

ThS.BS Trần Thị Bích Kim cho biết, trong cấp cứu ngừng tim, mỗi phút đều có ý nghĩa quyết định đối với khả năng sống còn và hồi phục của người bệnh.

Việc nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường, đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa kịp thời cùng sự phối hợp chặt chẽ của đội ngũ y tế là những yếu tố quan trọng giúp gia tăng cơ hội sống cho bệnh nhi.

Đặc biệt, phụ huynh không nên xem nhẹ các cơn ngất ở trẻ, nhất là khi tình trạng này tái diễn nhiều lần.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nên cho trẻ đi khám sớm khi xuất hiện một trong các dấu hiệu sau: Ngất không rõ nguyên nhân; Ngất tái diễn nhiều lần; Ngất khi vận động, chơi thể thao; Đánh trống ngực, đau ngực hoặc khó thở kèm theo; Có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch hoặc đột tử.

Việc tầm soát sớm các nguyên nhân gây ngất có thể giúp phát hiện những bất thường tim mạch tiềm ẩn, từ đó điều trị kịp thời và giảm nguy cơ xảy ra các biến cố nghiêm trọng như ngừng tim đột ngột.

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