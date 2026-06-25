Bé gái 12 tuổi gãy hai xương cẳng chân khi trượt patin

Theo người nhà, trong lúc trượt patin, trẻ không may bị ngã, chân phải tiếp đất ở tư thế bất thường. Sau tai nạn, bệnh nhi đau nhiều vùng cẳng chân phải, không thể vận động và được gia đình đưa đến cơ sở y tế cấp cứu sau khi sơ cứu ban đầu.

Kết quả thăm khám và chụp X-quang cho thấy trẻ bị gãy vỡ 1/3 dưới hai xương cẳng chân phải, đường gãy chéo xoắn và có di lệch.

Trượt patin khiến trẻ 12 tuổi ngã gãy xương - Ảnh minh họa BVCC

Các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật kết hợp xương chày phải dưới màn hình tăng sáng C-arm, sử dụng đinh Metaizeau để cố định ổ gãy. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, ổ gãy được nắn chỉnh về đúng vị trí giải phẫu và cố định vững chắc.

Theo các bác sĩ, phương pháp xuyên đinh kín giúp hạn chế tổn thương phần mềm, giảm xâm lấn và hỗ trợ quá trình phục hồi sau phẫu thuật. Sau 7 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhi ổn định và được xuất viện.

Hình ảnh xương gãy trên phim chụp - Ảnh BVCC

BS Hà Quốc Toản, Khoa Ngoại tổng hợp, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê cho biết, trượt patin là môn thể thao mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như tăng cường thể lực, khả năng giữ thăng bằng và sự linh hoạt. Tuy nhiên, đây cũng là hoạt động tiềm ẩn nguy cơ chấn thương cao, nhất là đối với trẻ mới làm quen hoặc chưa thành thạo kỹ năng.

Nguy cơ tai nạn tăng lên khi trẻ chơi ở khu vực không phù hợp như sân tập thể đông người, lòng đường hoặc các bề mặt gồ ghề, trơn trượt. Khi mất thăng bằng hoặc va chạm, trẻ có thể gặp các chấn thương từ nhẹ đến nặng như xây xát da, bầm tím, bong gân, trật khớp hoặc gãy xương.

Thực tế cho thấy, các chấn thương chi dưới, đặc biệt là vùng cổ chân, cẳng chân và đầu gối, thường gặp ở trẻ tham gia trượt patin do đây là những vị trí chịu lực trực tiếp khi té ngã.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề an toàn khi cho trẻ tham gia môn thể thao này.

Trước hết, cần lựa chọn địa điểm trượt patin phù hợp, bằng phẳng, ít phương tiện qua lại và tránh những khu vực đông người. Trẻ nên được hướng dẫn tập luyện từng bước, nắm vững kỹ năng giữ thăng bằng, phanh và xử lý tình huống trước khi tham gia ở tốc độ cao.

Bên cạnh đó, việc trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ là yếu tố quan trọng giúp giảm mức độ chấn thương khi xảy ra tai nạn. Trẻ nên sử dụng mũ bảo hiểm, đệm bảo vệ khuỷu tay, đầu gối và cổ tay trong suốt quá trình tập luyện.

Phụ huynh cũng cần giám sát trẻ, đặc biệt với những em mới tập hoặc còn hạn chế về kỹ năng. Việc chủ quan hoặc để trẻ tự chơi ở môi trường không an toàn có thể làm tăng nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Khi trẻ bị ngã và xuất hiện các dấu hiệu như đau nhiều, sưng nề, biến dạng chi hoặc không thể vận động, cần hạn chế di chuyển vùng tổn thương, sơ cứu đúng cách và nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và xử trí kịp thời.

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