Xử lý việc mua gom hàng hóa, thao túng cung cầu

Bộ Công an đang chủ trì xây dựng dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp không thường lệ vào tháng 8 và xem xét thông qua tại kỳ họp tháng 10.

Một mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Dự thảo đề xuất bổ sung nhiều hành vi mới vào cấu thành của các tội danh hiện hành, tập trung ở các nhóm tội xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự quản lý kinh tế, môi trường, công nghệ thông tin, mạng viễn thông, an toàn công cộng và trật tự quản lý hành chính.

Theo cơ quan soạn thảo, việc sửa đổi nhằm tạo cơ sở xử lý những hành vi nguy hiểm mới phát sinh trong thực tiễn, nhất là trên môi trường mạng, đồng thời bảo đảm phù hợp với các điều ước và cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia.

Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất bổ sung hành vi chiếm đất và hủy hoại đất vào Điều 228, quy định về tội Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai.

Bộ Công an đánh giá các hành vi này đang diễn ra dưới nhiều phương thức, có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với trật tự quản lý đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất.

Việc chiếm hoặc hủy hoại đất còn có thể làm suy giảm chất lượng đất, gây thất thoát nguồn lực, phát sinh tranh chấp, khiếu kiện, công trình trái phép và cản trở công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Theo dự thảo, người có hành vi lấn đất, chiếm đất, hủy hoại đất, chuyển quyền sử dụng đất hoặc sử dụng đất trái quy định, đã bị xử phạt hành chính hoặc từng bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà tiếp tục vi phạm, có thể bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng.

Người vi phạm cũng có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Trường hợp phạm tội có tổ chức, thực hiện từ 2 lần trở lên hoặc tái phạm nguy hiểm, mức xử lý được đề xuất là phạt tiền từ 1 tỷ đồng đến 4 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Người phạm tội còn có thể chịu hình phạt bổ sung từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Dự thảo cũng đề xuất xử lý pháp nhân thương mại vi phạm bằng hình thức phạt tiền, cấm kinh doanh hoặc cấm hoạt động trong một số lĩnh vực từ một năm đến 3 năm.

Đối với tội Đầu cơ tại Điều 196, Bộ Công an đề xuất bổ sung hành vi mua gom hàng hóa và xác định rõ mục đích là thao túng quan hệ cung cầu, gây biến động bất thường về giá.

Quy định này nhằm bao quát các phương thức đầu cơ phát sinh trong thực tế, tạo căn cứ phòng ngừa và xử lý người lợi dụng tình trạng khan hiếm hoặc biến động thị trường để thu lợi bất chính.

Dự thảo còn đề xuất bổ sung hành vi môi giới mang thai hộ vì mục đích thương mại; sản xuất, buôn bán khí N2O và các loại khí, chất gây nghiện hoặc gây hại cho sức khỏe để sử dụng trái pháp luật.

Ngoài ra, hành vi mua bán tiền giả được đề xuất bổ sung vào Điều 207; hành vi mua bán công cụ chuyển nhượng giả hoặc các loại giấy tờ có giá giả khác được bổ sung vào Điều 208.