Hà Nội sẽ tổ chức lại giao thông trên đường Nguyễn Chí Thanh và Lê Văn Lương

Sau phản ánh của người dân và kiến nghị từ địa phương, các vị trí thi công trên Quốc lộ 2 qua xã Phù Ninh đã được hoàn trả, giao thông thuận lợi hơn.
Bắc Bộ và nhiều tỉnh miền Trung tiếp tục nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Trong khi đó, Nam Bộ và Tây Nguyên xuất hiện mưa to, dông lốc.
Trên địa bàn phường Đại Mỗ (Hà Nội) đang tồn tại nhiều bãi tập kết VLXD, bãi trạc thải hoạt động có dấu hiệu không đúng quy định.
Đập ngăn mặn An Mỹ tỉnh Gia Lai với tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách, do Công ty TNHH Tân Lập thi công, bàn giao chưa đầy 1 năm xuất hiện lún
Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với chủ một cơ sở sơ chế hàu tại đặc khu Vân Đồn để điều tra về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.
Khu vực ngõ 21 Lê Văn Lương, ngõ phố Nhân Hòa - Hoàng Đạo Thúy (Thanh Xuân, Hà Nội) tồn tại bãi tập kết VLXD gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan.
Việc thi công sửa chữa, bổ sung rãnh dọc và gia cố lề đường trên Quốc lộ 2 chậm hoàn trả mặt bằng khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.
Đợt mưa lớn từ đêm 19 đến 21/5 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã gây ra nhiều thiệt hại về người, tài sản, sản xuất và hạ tầng.
Theo đại diện Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Phú Diễn, rác thải và trạc thải xây dựng được tập kết là của Công ty Vĩnh Yên.
Mưa lớn kéo dài khiến một lượng lớn đất, đá tràn xuống đường tỉnh lộ 316 ở Phú Thọ. Lực lượng CSGT và người dân cùng nhau dọn dẹp đất đá trên mặt đường.