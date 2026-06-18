Video: Đánh giá MG ZS Lux+ 2021 tại Việt Nam.

Cơ quan Giao thông vận tải Liên bang Đức (KBA) đã yêu cầu MG triệu hồi mẫu xe ZS trên toàn cầu do lỗi hiệu chỉnh phần mềm đo khí thải ni-tơ ô-xít (NOx) có thể không chính xác.

Tổng cộng, MG sẽ triệu hồi 113.637 xe ZS trên toàn cầu do lỗi trên, với thời gian sản xuất từ ngày 5/12/2020 đến ngày 19/2/2024. Dự kiến, các xe trong diện ảnh hưởng sẽ được cập nhật bản hiệu chỉnh sửa đổi cho các phương tiện để chuẩn hóa lượng khí thải NOx.

Hơn 113.000 xe MG ZS bị triệu hồi do lỗi phần mềm khí thải.

MG ZS bắt đầu bán tại Việt Nam từ giữa năm 2020, và đã trải qua một bản nâng cấp cùng với việc chuyển đổi nguồn nhập khẩu từ Trung Quốc sang Thái Lan vào năm 2021. Hiện mẫu crossover này được bán tại Việt Nam với 2 phiên bản có giá 518 - 588 triệu đồng.