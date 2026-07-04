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Honda Civic e:HEV S+ SHIFT sắp ra mắt Thái Lan, chờ về Việt Nam?

Hải Nam

Honda được cho là đang chuẩn bị ra mắt Honda Civic e:HEV S+ SHIFT 2026 tại Thái Lan trong tháng 7/2026, với hàng loạt nâng cấp tập trung vào trải nghiệm lái.

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Vào hồi tháng 2/2026, Honda tại Thái Lan đã điều chỉnh dải sản phẩm Civic FE khi loại bỏ động cơ 1.5 Turbo và bổ sung phiên bản e:HEV EL với giá khởi điểm 899.000 baht, qua đó chuyển toàn bộ dòng Civic sang sử dụng hệ truyền động e:HEV Full Hybrid.
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Đến tháng 4/2026, Honda Nhật Bản giới thiệu phiên bản Honda Civic e:HEV S+ SHIFT 2026 mới, ứng dụng hệ thống này từ mẫu Honda Prelude nhằm tăng cường cảm giác lái và sự tương tác giữa người lái với xe.
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Điểm đáng chú ý nhất trên phiên bản mới là hệ thống S+ SHIFT, cho phép mô phỏng trải nghiệm sang số thông qua lẫy chuyển số sau vô-lăng, kết hợp với hệ thống âm thanh giả lập Active Sound Control (ASC) và hiển thị vòng tua động cơ ảo, mang lại cảm giác lái gần với xe sử dụng hộp số truyền thống hơn.
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Bên cạnh đó, Honda Civic e:HEV S+ SHIFT tại Thái Lan còn được nâng cấp vô-lăng thiết kế mới dạng D-Shape đáy phẳng, bọc da thật, phối chỉ đỏ và điểm nhấn Alcantara ở vị trí trung tâm, nhấn mạnh phong cách thể thao.
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Tại Nhật bản, Honda cũng tinh chỉnh hệ thống treo theo hướng thể thao hơn với lò xo cứng hơn, giảm xóc tinh chỉnh lại, cùng trục lái và thước lái gia cường để tăng độ phản hồi.
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Trọng lượng vô-lăng điện của Honda Civic 2026 thế hệ mới cũng được hiệu chỉnh để cho cảm giác chắc tay hơn. Hiện vẫn chưa rõ những nâng cấp này có xuất hiện trên phiên bản dành cho Thái Lan hay không.
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Về sức mạnh, Civic e:HEV S+ SHIFT tiếp tục sử dụng động cơ xăng Atkinson 2.0L mã LFC2, sản sinh 141 mã lực và 182 Nm, kết hợp với 2 mô-tơ điện cho công suất 184 mã lực và mô-men xoắn 315 Nm. Xe sử dụng hộp số e-CVT, dẫn động cầu trước và pin lithium-ion 72 cell đặt dưới hàng ghế sau.
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Ngoài những thay đổi về vận hành, giới quan sát cũng kỳ vọng Honda sẽ bổ sung thêm một số trang bị như cảnh báo điểm mù (BSI) và camera 360 độ cho Civic mới, nhất là khi các công nghệ này đã xuất hiện trên mẫu Honda City facelift 2026 tại Thái Lan.
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Bên cạnh đó, Honda Civic e:HEV S+ SHIFT 2026 mới sắp ra mắt Thái Lan dự kiến cũng sẽ bổ sung hai màu sơn ngoại thất mới là Blazing Red Pearl và Urban Grey Pearl, thay thế cho màu đỏ Ignite Red hiện tại. Dự đoán sau Thái Lan, mẫu xe này cũng sẽ sớm được đưa về Việt Nam.
Video: Giới thiệu Honda Civic e:HEV S+ SHIFT tại Nhật Bản.
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