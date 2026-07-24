Dòng người rưng rưng về địa chỉ đỏ Ngã ba Đồng Lộc

Tàu chở dầu hướng đến Ukraine bốc cháy ngoài khơi bờ biển Romania, khiến một thủy thủ thiệt mạng.
Vụ việc tại phòng khám Y học Nghệ An phơi bày thủ đoạn gian dối, gây thiệt hại lớn về tài chính và đạo đức nghề y.
Điện từng được tạo ra để thắp sáng, vận hành máy móc và phục vụ sinh hoạt. Nhưng trong kỷ nguyên chuyển dịch năng lượng, điện đang gánh thêm một sứ mệnh mới: trở thành "nhiên liệu" của giao thông, là mắt xích kết nối điện mặt trời mái nhà, hệ thống lưu trữ năng lượng và hàng triệu phương tiện xanh.
Các nhà khoa học Israel phát triển liệu pháp dựa trên hoạt chất thức thần giúp điều trị các rối loạn tâm thần như PTSD, trầm cảm, mở ra kỷ nguyên mới cho y học.
Ngày làm việc thứ tư của Hội nghị Trung ương 3 bàn đến việc đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi làm Phó ban Chính sách, chiến lược Trung ương
Sáng 23/7, lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen tuyên bố đã tấn công 2 tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út trên Biển Đỏ.
Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy thi thể hai cậu cháu mất tích tại hồ thủy lợi Sông Thai, xã Phú Trạch.
Mỹ và Pakistan đã lên án lực lượng Houthi ở Yemen vì hành động đe dọa hoạt động vận chuyển thương mại trên Biển Đỏ.
Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố Lê Văn Liệu sau khi xác định người này lợi dụng hợp đồng thuê xe để chiếm đoạt 4 ô tô, thu lợi khoảng 550 triệu đồng.