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Dòng người rưng rưng về địa chỉ đỏ Ngã ba Đồng Lộc

Hạo Nhiên

Dù thời tiết nắng nóng, dòng người vẫn nối nhau về với Ngã ba Đồng Lộc để bày tỏ lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ, nghiêng mình bên phần mộ "10 đoá hoa bất tử”.

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Những ngày tháng 7, dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc lại bồi hồi tìm về Khu di tích đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) để tri ân "10 đóa hoa bất tử" và hàng ngàn anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.
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Theo ghi nhận của phóng viên, ngay từ sáng sớm ngày 24/7, các ngả đường dẫn về Khu di tích quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc đã tấp nập những chuyến xe từ khắp các tỉnh, thành trong cả nước.
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Hơn nửa thế kỷ trôi qua, Ngã ba Đồng Lộc trở thành "địa chỉ đỏ" trong hành trình tri ân và giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng cho các thế hệ.
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Tại các điểm dâng hương như Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Thanh niên xung phong (TNXP) toàn quốc, tháp chuông và đặc biệt là Khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ TNXP, dòng người xếp hàng nối đuôi nhau trong trật tự, trang nghiêm.
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"Năm nào cũng vậy, dù sức khỏe không còn như trước, tôi vẫn bảo con cháu đưa về Đồng Lộc bằng được. Nhìn núi non xanh ngắt, tôi lại nhớ về những đêm san lấp hố bom, những gương mặt đồng đội hừng hực khí thế tuổi đôi mươi…”, một cựu binh đến từ tỉnh Nghệ An chia sẻ.
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Lượng khách đổ về quá đông trong cùng một thời điểm đã tạo nên áp lực không nhỏ cho công tác quản lý và tổ chức. Tuy nhiên, nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, mọi hoạt động tại khu di tích vẫn diễn ra nề nếp, đảm bảo tính tôn nghiêm.
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Theo Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, từ đầu tháng 7, mỗi ngày có khoảng 4.000 lượt du khách, cao điểm có 7.000 lượt người về dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ.
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Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Ngã ba Đồng Lộc là nút giao thông chiến lược, nơi phải hứng chịu số lượng lớn bom đạn nhưng vẫn giữ vững mạch máu giao thông phục vụ tiền tuyến.
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Nơi đây gắn liền với sự hy sinh anh dũng của 10 nữ thanh niên xung phong Tiểu đội 4, Đại đội 552 vào ngày 24/7/1968, trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

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