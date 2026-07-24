Dòng người rưng rưng về địa chỉ đỏ Ngã ba Đồng Lộc

Tàu chở dầu hướng đến Ukraine bốc cháy, một thủy thủ thiệt mạng Tàu chở dầu hướng đến Ukraine bốc cháy ngoài khơi bờ biển Romania, khiến một thủy thủ thiệt mạng.

Hành vi lừa dối của chủ phòng khám gây chấn động, đối mặt án nào? Vụ việc tại phòng khám Y học Nghệ An phơi bày thủ đoạn gian dối, gây thiệt hại lớn về tài chính và đạo đức nghề y.

[e-Magazine] Gỡ 'nút thắt' hạ tầng sạc – Mở đường cho chuyển dịch năng lượng [Kỳ 3] Điện từng được tạo ra để thắp sáng, vận hành máy móc và phục vụ sinh hoạt. Nhưng trong kỷ nguyên chuyển dịch năng lượng, điện đang gánh thêm một sứ mệnh mới: trở thành "nhiên liệu" của giao thông, là mắt xích kết nối điện mặt trời mái nhà, hệ thống lưu trữ năng lượng và hàng triệu phương tiện xanh.

Nghiên cứu mới về thuốc thức thần điều trị các bệnh tâm thần tại Israel Các nhà khoa học Israel phát triển liệu pháp dựa trên hoạt chất thức thần giúp điều trị các rối loạn tâm thần như PTSD, trầm cảm, mở ra kỷ nguyên mới cho y học.

Xem xét đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Ngày làm việc thứ tư của Hội nghị Trung ương 3 bàn đến việc đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương.

Hai tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út bốc cháy trên Biển Đỏ Sáng 23/7, lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen tuyên bố đã tấn công 2 tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út trên Biển Đỏ.

Xót xa hai cậu cháu tử vong khi đi tắm hồ thuỷ lợi ở Quảng Trị Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy thi thể hai cậu cháu mất tích tại hồ thủy lợi Sông Thai, xã Phú Trạch.

Mỹ - Pakistan lên án Houthi đe dọa vận chuyển hàng hải ở Biển Đỏ Mỹ và Pakistan đã lên án lực lượng Houthi ở Yemen vì hành động đe dọa hoạt động vận chuyển thương mại trên Biển Đỏ.