Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương tưởng niệm tại Ngã ba Đồng Lộc

Ngày 15/7, Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh).

Đi cùng đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Chính ủy Quân khu 4; Nguyễn Khắc Thận - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Đồng chí Trần Cẩm Tú cùng đoàn công tác dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại đây, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn công tác đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc - nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sĩ thanh niên xung phong trong cả nước và Khu mộ 10 nữ Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các thành viên trong đoàn đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự toàn vẹn lãnh thổ và cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

Đồng chí Trần Cẩm Tú dâng hương, dâng hoa tại Khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng Lộc.

Sáng cùng ngày, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, đồng chí Trần Cẩm Tú cùng đoàn công tác cũng đã thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, ý chí đấu tranh vì độc lập dân tộc, hòa bình và hạnh phúc của Nhân dân.