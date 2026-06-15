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Ford Mondeo Sport ra mắt sát vách Việt Nam, "ăn xăng" 4,6L /100 km

Hải Nam

Tại thị trường Trung Quốc, mẫu SUV gầm cao Ford Mondeo Sport 2026 mới sẽ có 2 phiên bản với giá bán từ 209.800-229.800 Nhân dân tệ (khoảng 734-804 triệu đồng).

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Ford đã chính thức giới thiệu Mondeo Sport mới tại Triển lãm Ô tô Trùng Khánh 2026 hiện đang diễn ra tại Trung Quốc. Sự xuất hiện của mẫu SUV gầm cao với kiểu dáng liftback mượt mà này giúp mở rộng danh mục ôtô du lịch của Ford tại Trung Quốc trong bối cảnh thị trường ngày càng bị chi phối bởi các nhà sản xuất nội địa và các phương tiện điện hóa.
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Mẫu xe mới được giới thiệu sau khi Ford đầu tư vào dòng Mondeo dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Vào tháng 12/2025, hãng đã ra mắt phiên bản nâng cấp của dòng sedan hạng trung Mondeo với động cơ tăng áp 2.0L, cho công suất tối đa 257 mã lực và mô-men xoắn cực đại 408 Nm.
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Phiên bản Sport mở rộng dòng Mondeo sang phân khúc SUV gầm cao nhưng vẫn giữ nguyên tên gọi vốn quen thuộc với người tiêu dùng Trung Quốc. Ford Mondeo Sport có chiều dài tổng thể 4.920 mm và chiều dài cơ sở 2.945 mm nên được định vị trong phân khúc SUV hạng trung.
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Tuy Ford Mondeo Sport là xe SUV nhưng sử dụng kiểu thân xe liftback 5 cửa khá hiếm trong phân khúc. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt 3D dạng vảy cùng dải đèn LED định vị ban ngày tách rời khỏi cụm đèn pha, mang lại khả năng nhận diện cao. Thân xe có các đường nét mềm mại, đi kèm bộ mâm kích thước lớn.
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Khoảng sáng gầm của Ford Mondeo Sport đạt 168 mm, kết hợp giữa phong cách coupe và tính thực dụng trong sử dụng hàng ngày. Phía sau xe được trang bị cụm đèn hậu LED hình chữ "C", nối liền với nhau bằng dải đèn vắt ngang cửa cốp.
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Ở khoang nội thất, Ford tập trung cải tiến bố cục bằng việc trang bị bệ điều khiển trung tâm dạng nổi hoàn toàn mới. Xe vẫn duy trì các nút bấm vật lý, cho phép người dùng chỉnh điều hòa và hệ thống thông tin giải trí mà không cần nhìn trực tiếp, góp phần nâng cao an toàn khi lái xe.
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Ghế ngồi sử dụng họa tiết tương tự các mẫu xe hiệu suất cao của Ford, tạo cảm giác thể thao rõ rệt. Phiên bản ST-Line cao cấp nhất được bổ sung ghế sưởi và thông gió. Chưa hết, Ford Mondeo Sport còn được trang bị hệ thống kết nối thông minh SYNC Max thế hệ mới, sử dụng bộ xử lý Snapdragon 8155 và màn hình liền khối 4K có kích thước 1,1 mét.
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Màn hình của xe hỗ trợ tính năng chia đôi, cho phép người lái sử dụng hệ thống dẫn đường trong khi hành khách phía trước xem nội dung giải trí mà không ảnh hưởng lẫn nhau. Nhờ công nghệ khởi động nhanh STR, người dùng có thể sử dụng tính năng điều khiển bằng giọng nói chỉ sau 6 giây kể từ khi mở khóa xe trong khi màn hình hoàn tất quá trình khởi động trong 2 giây.
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Xe được trang bị các tính năng kết nối điện thoại thông minh tiêu chuẩn như Apple CarPlay. Những trang bị đáng chú ý khác bao gồm hệ thống âm thanh B&O kết hợp với các giải pháp cách âm, khoảng duỗi chân hơn 1 mét ở hàng ghế sau, khoang hành lý có dung tích tiêu chuẩn 527 lít và có thể mở rộng lên tối đa 1.550 lít khi gập ghế.
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Ford Mondeo Sport kết hợp động cơ xăng EcoBoost tăng áp, dung tích 2.0L với mô-tơ điện, cho tổng công suất 308 mã lực. Thay vì sử dụng công nghệ điện hóa chủ yếu để đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải, Ford coi hệ thống này như một giải pháp mang lại khả năng tăng tốc mạnh mẽ đồng thời giảm mức tiêu thụ nhiên liệu khi vận hành trên cả đường trường lẫn cao tốc.
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Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp theo chuẩn WLTC của Ford Mondeo Sport được công bố là 5,99 lít/100 km. Trong khi đó, mức tiêu thụ trên đường cao tốc giảm xuống còn 4,64 lít/100 km. Dựa trên các thông số theo chu trình WLTC, Ford cho biết xe có phạm vi hoạt động lên tới 915 km theo lý thuyết và các thử nghiệm nội bộ của hãng.
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Toàn bộ các phiên bản của mẫu xe này đều được trang bị hệ thống quan sát toàn cảnh 540 độ, bao gồm tính năng hiển thị hình ảnh dưới gầm. Xe còn được bổ sung tính năng hỗ trợ quan sát khi leo dốc, tự động chuyển sang góc nhìn phù hợp nhất như chế độ camera toàn cảnh hoặc camera trước khi phát hiện địa hình dốc, giúp người lái xử lý các điểm mù tại lối ra tầng hầm hoặc những đoạn đường có độ dốc lớn.
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Giá bán của xe tại thị trường Trung Quốc dao động từ 209.800-229.800 Nhân dân tệ (khoảng 734-804 triệu đồng). Cả hai phiên bản của Mondeo Sport đều sử dụng hệ truyền động hybrid mang tên Ford 2.0T EcoBoost E và hướng đến nhóm khách hàng mong muốn hiệu suất cao hơn nhưng chưa sẵn sàng chuyển hoàn toàn sang xe thuần điện.
Video: Xem chi tiết Ford Mondeo Sport Hybrid mới tại Trung Quốc.
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