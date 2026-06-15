Ford Mondeo Sport ra mắt sát vách Việt Nam, "ăn xăng" 4,6L /100 km

MG ZS Hybrid+ 2026 "uống xăng" chỉ 5,1 lít/100 km, liệu có về Việt Nam? Mẫu SUV MG ZS Hybrid+ 2026 vừa được ra mắt thị trường Malaysia, xe chỉ tiêu thụ lượng nhiên liệu 5,1 lít/100 km trên đường hỗn hợp theo chu trình WLTP.

[GALLERY] Giá smartphone tăng vọt nhưng cấu hình lại tụt lùi 10 năm? Smartphone giá rẻ năm 2026 có nguy cơ quay về thiết kế và cấu hình từ một thập kỷ trước dù giá bán ngày càng đắt đỏ.

[GALLERY] Google kiện nhóm Trung Quốc dùng AI tạo 9.000 web lừa đảo Google lần đầu phối hợp FBI và các nhà mạng lớn của Mỹ để triệt phá đường dây dùng AI Gemini tạo 9.000 website giả, lừa đảo hàng trăm nghìn người.

Bố Đào Nha ghi bàn tại World Cup, khách hàng sẽ nhận ôtô Deepal "miễn phí" Trước đó, hãng xe Trung Quốc đã trở thành “đối tác toàn cầu chính thức” của đội tuyển Bồ Đào Nha sau khi ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược vào tháng 5/2026.

[GALLERY] Mỹ phát triển thiết bị khống chế và nhiễu thị giác UAV lưỡng dụng UAV hiện được chú trọng sử dụng trong các tình huống an ninh có yếu tố số đông, kiểm soát tình huống phi sát thương cho các lực lượng thực thi pháp luật.

Tính năng được yêu thích trên YouTube bất ngờ trở lại YouTube vừa chính thức mở rộng thử nghiệm tính năng nhắn tin trực tiếp, đây vốn là tính năng có từ lâu nhưng đã bị loại bỏ 7 năm trước được người dùng yêu cầu.

Làm thế nào để chiếc ôtô của bạn chạy tiết kiệm hơn với xăng E10? Bằng cách điều chỉnh thói quen lái xe, bảo dưỡng chiếc xe đúng cách và bảo quản xăng hợp lý, chủ xe hoàn toàn có thể kiểm soát mức hao xăng E10 trong tầm tay.

[GALLERY] Apple khiến người mua iPhone phải chi nhiều tiền hơn Cuộc đua AI đang đẩy nhu cầu RAM tăng vọt, khiến người dùng iPhone và các thiết bị công nghệ đối mặt nguy cơ nâng cấp sớm hơn dự kiến.

Mục sở thị Subaru Sambar Van 2026 chỉ 190 triệu đồng - đối thủ Toyota Pixis Subaru vừa nâng cấp dòng xe van tí hon Sambar Van 2026 với hệ thống an toàn thông minh hơn, bổ sung đồng hồ kỹ thuật số cho bản cao cấp... kèm giá bán siêu rẻ.