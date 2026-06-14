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Ford Explorer ST 2027 được bổ sung gói nâng cấp mới đầy cá tính

Nguyễn Chung

Ford vừa ra mắt gói tùy chọn Sinister dành cho mẫu SUV hiệu suất cao Explorer ST 2027, tập trung vào nâng cấp về ngoại hình thay vì tăng công suất động cơ.

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Cụ thể, gói nâng cấp mới cho Ford Explorer 2027 ST tập trung vào những thay đổi về thiết kế ngoại thất, mang đến diện mạo thể thao và cá tính hơn cho mẫu xe, trong khi các thông số vận hành vẫn được giữ nguyên.
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Theo công bố từ Ford, gói Sinister được phát triển dành riêng cho mẫu xe SUV Explorer ST với hàng loạt chi tiết mang tông màu tối đầy cá tính. Những thay đổi đáng chú ý gồm bộ mâm hợp kim 21 inch sơn đen bóng, logo ST tối màu cùng hệ thống đèn định vị ban ngày màu hổ phách.
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Sự kết hợp này giúp mẫu SUV Explorer ST hiệu suất cao của Ford có diện mạo mạnh mẽ và khác biệt hơn so với phiên bản tiêu chuẩn. Mức giá dành cho gói tùy chọn Sinister được Ford công bố là 1.695 USD (khoảng 44,59 triệu đồng).
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Theo hãng xe Mỹ, trong nhiều năm qua, không ít chủ xe Explorer ST đã lựa chọn nâng cấp mâm xe màu đen, thay đổi các chi tiết ngoại thất theo phong cách tối màu hoặc thực hiện những tinh chỉnh nhỏ để tạo dấu ấn riêng cho chiếc xe.
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Với Sinister, Ford đưa những xu hướng vốn phổ biến trong giới độ xe trở thành một tùy chọn chính hãng, giúp khách hàng có thêm lựa chọn cá nhân hóa ngay từ khi mua các mẫu xe mới của hãng.
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Dù có diện mạo mới, mẫu xe SUV Ford Explorer ST 2027 với gói nâng cấp ngoại hình Sinister không nhận bất kỳ nâng cấp nào về hệ truyền động cũng như trang bị nội thất...
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Xe vẫn được trang bị động cơ EcoBoost V6 tăng áp kép, sản sinh công suất tối đa 385 mã lực (390 PS). Mức công suất này thấp hơn 15 mã lực so với Explorer ST đời 2025, phiên bản từng đạt công suất 400 mã lực.
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Như vậy, gói trang bị Sinister chủ yếu hướng đến việc tăng tính thẩm mỹ và khả năng cá nhân hóa cho Explorer ST, thay vì tập trung vào những thay đổi liên quan đến hiệu suất vận hành.
Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Ford Explorer 2027 ST nâng cấp diện mạo.
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