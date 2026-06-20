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Maserati Grecale 2027 khai tử động cơ 4 xy-lanh, chuyển sang V6

Hải Nam

Maserati Grecale 2027 vừa được nâng cấp nhẹ về thiết kế nhưng thay đổi lớn ở hệ truyền động khi loại bỏ hoàn toàn động cơ 4 xy-lanh, chỉ còn các phiên bản V6.

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Mẫu xe SUV hạng sang Maserati Grecale 2027 thế hệ mới vừa ra mắt không có sự thay đổi lớn về tổng thể nhưng phần đầu xe được tinh chỉnh theo ngôn ngữ thiết kế mới đang xuất hiện trên các mẫu xe như GranTurismo và MC20.
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Cản trước của xe được thiết kế lại với các hốc hút gió kích thước lớn hơn, đi kèm lưới tản nhiệt mới và một số chi tiết khí động học được hoàn thiện theo hướng sắc nét hơn. Không gian nội thất cũng nhận nâng cấp nhằm cải thiện trải nghiệm sử dụng.
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Maserati trang bị vô-lăng thiết kế mới, cần số điện tử được làm lại cùng nhiều vật liệu trang trí mới trong khoang cabin. Bên cạnh đó, hãng mở rộng danh mục màu sơn ngoại thất, thiết kế mâm xe và các gói cá nhân hóa để khách hàng có thêm lựa chọn khi cấu hình xe.
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Thay đổi quan trọng nhất trên Grecale 2027 nằm ở hệ truyền động. Kể từ đời xe mới, Maserati không còn cung cấp động cơ tăng áp 4 xy-lanh từng xuất hiện trên các phiên bản trước đây. Phiên bản tiêu chuẩn nay được trang bị động cơ V6 tăng áp kép Nettuno dung tích 3.0L, sản sinh công suất 385 mã lực.
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Sau đợt nâng cấp, dòng sản phẩm Grecale chạy xăng gồm ba phiên bản là Grecale tiêu chuẩn, Modena và Trofeo. Trong đó, hai bản tiêu chuẩn và Modena cùng sử dụng động cơ V6 3.0L công suất 385 mã lực. Phiên bản Trofeo tiếp tục đảm nhận vai trò cao cấp nhất với công suất tối đa 523 mã lực.
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Việc loại bỏ động cơ dung tích nhỏ giúp Grecale trở thành một trong số ít mẫu SUV hạng sang cỡ nhỏ trên thị trường vẫn duy trì dải sản phẩm động cơ đốt trong hoàn toàn sử dụng cấu hình V6. Bên cạnh các phiên bản sử dụng động cơ đốt trong, Maserati vẫn tiếp tục duy trì biến thể thuần điện Grecale Folgore trong danh mục sản phẩm.
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Đối với phiên bản Grecale Folgore này, hãng xe Italy đã thực hiện một số điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả vận hành. Xe được trang bị bộ lốp mới cùng hệ thống quản lý năng lượng được tối ưu hóa thông qua các thuật toán điều khiển cập nhật.
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Nhờ những cải tiến này, phạm vi hoạt động của Grecale Folgore theo tiêu chuẩn EPA tăng từ khoảng 394 km lên tối đa 441 km sau mỗi lần sạc đầy. Quyết định loại bỏ hoàn toàn động cơ 4 xy-lanh cho thấy Maserati đang muốn nâng tầm định vị của Grecale trong phân khúc SUV hạng sang cỡ nhỏ.
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Việc chỉ duy trì các phiên bản V6 và thuần điện cũng giúp Maserati Grecale tạo sự khác biệt so với nhiều đối thủ đang sử dụng động cơ dung tích nhỏ kết hợp công nghệ tăng áp. Hiện mức giá xe Maserati Grecale 2027 vẫn chưa được công bố.
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV hạng sang cỡ nhỏ Maserati Grecale 2027.
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