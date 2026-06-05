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Toyota ra mắt "chuyên cơ mặt đất" Alphard hybrid sạc điện giá rẻ

Nguyễn Anh

Không chỉ Toyota Alphard, "người anh em song sinh" của mẫu MPV cao cấp này là Vellfire cũng được hãng xe Nhật Bản nâng cấp tinh chỉnh cho phiên bản năm 2026.

Toyota Alphard 2026

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Sau 3 năm ra mắt thường là thời điểm các kỹ sư bắt đầu hoàn thiện những chi tiết còn dang dở của một mẫu xe. Toyota đã thực hiện điều đó với bộ đôi MPV cỡ lớn Alphard và Vellfire tại thị trường Nhật Bản thông qua một đợt nâng cấp nhẹ. Trọng tâm lần này là mở rộng dải sản phẩm điện hóa trong khi Alphard cũng nhận thêm một số cải tiến nhằm nâng cao khả năng vận hành êm ái.
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Quan sát kỹ cũng khó nhận ra sự khác biệt của bộ đôi MPV Toyota Alphard và Vellfire 2026 so với phiên bản cũ. Nguyên nhân là bởi hai mẫu xe này gần như không thay đổi về thiết kế ngoại thất, trừ màu sơn mới là đen Neutral Black.
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Bên trong khoang lái, chi tiết trang trí màu đồng Bronze Sputtering đã trở thành trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ dòng xe. Trước đây, chi tiết này chỉ xuất hiện trên phiên bản Executive Lounge cao cấp.
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Ngoài ra, Toyota Alphard 2026 còn được trang bị bộ mâm hợp kim 18 inch với chất lượng hoàn thiện cao hơn và lớp phủ Hyperchrome Metallic bóng sáng. Quan trọng hơn, tất cả các phiên bản của mẫu MPV cao cấp này đều được trang bị giảm xóc nhạy tần số tiêu chuẩn nhằm cải thiện hơn nữa độ êm ái khi vận hành.
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Điểm mới đáng chú ý nhất trên Toyota Alphard là sự xuất hiện của phiên bản PHEV Z. Trước đây, hệ truyền động hybrid sạc điện chỉ được cung cấp cho phiên bản Executive Lounge cao cấp nhất. Việc đưa hệ truyền động này xuống phiên bản Z giúp Toyota giảm đáng kể ngưỡng tiếp cận dành cho khách hàng muốn sở hữu một mẫu xe PHEV.
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Phiên bản Z được trang bị bộ mâm hợp kim 19 inch màu bạc Silver Sputtering, cửa sổ trời kép với rèm che nắng chỉnh điện, trần xe bọc da lộn Ultrasuede, các chi tiết ốp gỗ thật, vô lăng bọc da, màn hình thông tin giải trí 14 inch, hệ thống âm thanh 10 loa, sạc không dây và hàng ghế thứ hai Executive Power có chức năng sưởi/thông gió.
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Bên cạnh đó, dòng sản phẩm hybrid tự sạc (HEV) cũng được mở rộng với sự xuất hiện của phiên bản HEV G. Trang bị tiêu chuẩn của Toyota Alphard HEV G bao gồm cụm đèn pha LED ba thấu kính, ghế trước chỉnh điện có sưởi, ghế thương gia ở hàng ghế thứ hai có chức năng sưởi/tay vịn xoay/bệ đỡ chân chỉnh tay kiểu ottoman, cùng hệ thống giải trí 14 inch tích hợp quan sát toàn cảnh.
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Đúng như dự đoán, không có thay đổi nào bên dưới nắp ca-pô. Cả hai mẫu xe tiếp tục cung cấp 3 lựa chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.5L, tạo ra công suất tối đa 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 235 Nm. Động cơ này đi kèm với hộp số biến thiên vô cấp Super CVT-i và hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian.
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Thứ hai là hệ truyền động hybrid với máy xăng Dynamic Force 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.5L, sản sinh công suất tối đa 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 236 Nm. Động cơ đi kèm với mô-tơ điện 5NM mạnh 180 mã lực và 270 Nm nằm trên cầu trước cùng hộp số e-CVT.
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Tổng cộng, xe có công suất tối đa 247 mã lực và hệ dẫn động cầu trước. Với phiên bản dẫn động 4 bánh E-Four, xe có thêm mô-tơ điện 4NM nằm trên cầu sau, cho công suất tối đa 54 mã lực và mô-men xoắn cực đại 121 Nm. Cuối cùng là hệ truyền động hybrid sạc điện, bao gồm động cơ xăng 4 xi-lanh thẳng hàng, hút khí tự nhiên, dung tích 2.5L.
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Động cơ hybrid sạc điện﻿ tạo ra công suất tối đa 174 mã lực và mô-men xoắn cực đại 219 Nm. Động cơ xăng kết hợp với 2 mô-tơ điện, bao gồm 5NM phía trước và 4NM phía sau, mang đến hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian E-Four tiêu chuẩn. Xe có tổng công suất 302 mã lực và lượng xăng tiêu thụ trên đường hỗn hợp chỉ khoảng 5,98 lít/100 km.
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Giá bán của Toyota Alphard 2026 phiên bản nâng cấp tại thị trường Nhật Bản dao động từ 4.970.000 - 14.850.000 Yên (khoảng 994 triệu đến 2,97 tỷ đồng). Con số tương ứng của Toyota Vellfire 2026 với phong cách thiết kế mạnh mẽ hơn là từ 6.749.600 - 10.899.900 Yên (tương đương 1,35 - 2,18 tỷ đồng).
Video: Giới thiệu mẫu xe MPV Toyota Alphard PHEV Z 2026 mới.
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