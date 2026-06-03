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Toyota Land Cruiser FJ sắp bán tại Việt Nam, khoảng hơn 1 tỷ đồng

Tâm Võ

Toyota Việt Nam đã chính thức xác nhận sự xuất hiện của Land Cruiser FJ, mẫu SUV địa hình từng nhiều lần được đồn đoán sẽ gia nhập thị trường trong nước.

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Mới đây, Toyota Việt Nam lại đăng hình ảnh úp mở của Land Cruiser FJ trên fanpage chính thức. Theo một số nguồn tin, mẫu SUV này sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 4/8/2026 tới đây. Mẫu xe SUV địa hình này sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.
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Toyota Land Cruiser FJ được phát triển dựa trên khung gầm International Multi-purpose Vehicle (IMV) giống Fortuner và Hilux. Mẫu xe này sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.575 x 1.855 x 1.960 mm và chiều dài cơ sở 2.580 mm. Như vậy, mẫu xe này có chiều dài và chiều rộng ngang ngửa SUV cỡ C nhưng chiều dài cơ sở lại chỉ ngang ngửa SUV cỡ B.
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Chiều cao của xe khá nổi bật, hứa hẹn mang đến không gian thoáng đãng cho hành khách bên trong. Là thành viên mới nhất của dòng xe Toyota Land Cruiser, mẫu SUV cỡ nhỏ này sở hữu thiết kế nhỏ gọn, vuông vức và thực dụng. Xe được trang bị thiết kế cản trước/sau dạng 3 mảnh, cho phép dễ sửa chữa và giảm chi phí bảo dưỡng.
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Ngoại thất xe được trang bị đèn pha LED projector tích hợp đèn LED định vị ban ngày hình chữ "C", đèn sương mù LED trước/sau, đèn hậu LED, đèn xi-nhan Halogen, lốp dự phòng gắn trên cửa cốp mở ngang và đi kèm ốp che, vòm bánh xe lớn tăng vẻ hầm hố, kết hợp mâm hợp kim màu đen kích thước 18 inch với lốp 265/60 R18.
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Bên trong xe đi kèm những trang bị như ghế bọc da tổng hợp, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, hàng ghế thứ hai gập theo tỷ lệ 55:45/trượt tiến/lùi 5 cấp/ngả tối đa 40 độ, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, hệ thống âm thanh 6 loa, điều hòa tự động hai vùng độc lập, cửa kính chỉnh điện một chạm cả 4 vị trí và khởi động bằng nút bấm.
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Toyota Land Cruiser FJ là động cơ xăng 2TR-FE quen thuộc với 4 xi-lanh, dung tích 2.7L, dùng chung với người anh em Fortuner. Động cơ cho công suất tối đa 166 mã lực và mô-men xoắn cực đại 245 Nm, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 6. Động cơ này đi kèm với hệ dẫn động 4WD và hộp số tự động 6 cấp tiêu chuẩn, mang đến mức tiêu thụ nhiên liệu 9,6 lít/100 km trên đường hỗn hợp.
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Hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian của xe đi kèm khóa vi sai cầu sau. Bên cạnh đó là hệ thống treo trước độc lập tay đòn kép, lò xo cuộn và thanh cân bằng. Treo sau là loại liên kết 4 điểm, lò xo cuộn và thanh cân bằng.
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Cuối cùng là những trang bị an toàn như hệ thống đèn pha tự động thích ứng, hệ thống kiểm soát hành trình chủ động, hệ thống an toàn tiền va chạm, cảnh báo lệch làn, camera 360 độ với hình ảnh HD, hiển thị góc nghiêng/góc dốc/dưới gầm, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau kèm phanh tự động, hỗ trợ phanh khi đỗ xe và 7 túi khí.
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Theo các nân viên tư vấn bán hàng cho biết mẫu SUV cỡ nhỏ này ở Việt Nam chỉ có 1 phiên bản là 4WD 2.7 và giá bán dự kiến 1,198 tỷ đồng. Nếu giá bán này là chính xác, Toyota Land Cruiser FJ có giá khởi điểm cao hơn đàn anh Fortuner dù kích thước nhỏ hơn và dùng chung khung gầm
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Việc Toyota Việt Nam chính thức đăng tải hình ảnh nhá hàng được xem là tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy Land Cruiser FJ đang bước vào giai đoạn cuối trước khi ra mắt. Những thông tin chi tiết về trang bị, cấu hình và giá bán nhiều khả năng sẽ sớm được hãng công bố trong thời gian tới.
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser FJ thế hệ mới.
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