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Toyota Avalon 2027 lộ diện, thiết kế pha trộn giữa Camry và Crown

Nguyễn Anh

Toyota đã ngừng bán Avalon tại thị trường Mỹ sau đời 2022, nhưng mẫu sedan cỡ lớn này vẫn tiếp tục được phân phối tại Trung Quốc thông qua liên doanh với FAW.

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Giữa thời đại SUV, Toyota vẫn chưa từ bỏ mẫu sedan cỡ lớn Avalon khi tiếp tục tung ra bản nâng cấp tại thị trường Trung Quốc. Đây là lần nâng cấp thứ ba của mẫu xe này trong những năm gần đây, cho thấy Avalon vẫn giữ được sức hút nhất định tại thị trường ôtô lớn nhất thế giới.
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Theo thông tin từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT), Toyota Avalon 2027 phiên bản mới sở hữu nhiều thay đổi về thiết kế, lấy cảm hứng từ hai mẫu xe cùng nhà là Camry và Crown.
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Phần đầu xe được làm mới với cụm đèn chiếu sáng hình chữ C, lưới tản nhiệt cỡ lớn sử dụng các thanh nan dọc và cản trước thiết kế góc cạnh hơn. Hai bên cản cũng được bổ sung các khe dẫn gió nhằm tăng tính thể thao cho mẫu sedan.
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Ở phía sau, Avalon được trang bị cụm đèn hậu tách rời hoàn toàn mới, thay cho thiết kế cũ. Logo "Avalon" được chuyển xuống vị trí trung tâm của nắp cốp, trong khi khu vực gắn biển số được dời xuống cản sau đã được thiết kế lại.
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Thiết kế bên hông gần như không thay đổi, song xe được bổ sung các tùy chọn mâm hợp kim mới kích thước 17 và 18 inch.Theo hồ sơ đăng ký, Avalon sẽ được phân phối với hai phiên bản có chiều dài lần lượt là 4.990 mm và 5.055 mm. Cả hai đều sử dụng động cơ xăng công suất 150 mã lực.
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Đáng chú ý, một trong hai phiên bản được trang bị hệ truyền động hybrid, nhận diện bằng huy hiệu HEV, cho tổng công suất lên tới 184 mã lực. Phiên bản này có mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 4,31 lít/100 km, thuộc nhóm sedan cỡ lớn tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu trên thị trường.
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Việc liên tục được nâng cấp tại Trung Quốc cho thấy Toyota vẫn tiếp tục đặt kỳ vọng vào phân khúc sedan cỡ lớn như Avalon, bất chấp xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ của thị trường sang các dòng SUV và xe điện.
Video: Hé lộ mẫu xe sedan cỡ lớn Toyota Avalon thế hệ mới.
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