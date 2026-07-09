Khi nào Toyota ra mắt Hilux plug-in hybrid, cạnh tranh Ranger PHEV?

Video: Hé lộ mẫu xe bán tải Toyota Hilux plug-in hybrid mới.

Thời gian gần đây, thị trường bán tải plug-in hybrid đã chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt sản phẩm mới như BYD Shark 6 DMO, các mẫu xe đến từ Radar và Changan, trong khi Nissan Navara Pro cũng được cho là đang chuẩn bị ra mắt tại một số thị trường. Bên cạnh đó, GWM đã tung ra mẫu Cannon Alpha PHEV, còn Ford cũng đã giới thiệu phiên bản plug-in hybrid của Ranger.

Trước sự phát triển của phân khúc, nhiều ý kiến cho rằng Toyota có thể sớm bổ sung một phiên bản Hilux PHEV. Tuy nhiên, theo thông tin từ CarExpert, hãng xe Nhật Bản vẫn đang giữ quan điểm thận trọng. Ông Ray Munday, Giám đốc cấp cao phụ trách hoạch định sản phẩm và giá bán của Toyota Australia, cho biết hãng nhận thức rõ áp lực cạnh tranh trong phân khúc bán tải plug-in hybrid và đang nghiên cứu công nghệ này.

Toyota vẫn chưa ra mắt Hilux plug-in hybrid để cạnh tranh Ranger PHEV.

Tuy nhiên, Toyota không muốn vội vàng tung ra một sản phẩm khi công nghệ chưa thực sự hoàn thiện. Trước đó, một lãnh đạo khác của Toyota Australia cũng cho biết khách hàng xe bán tải hiện vẫn có xu hướng ưu tiên động cơ diesel tăng áp hoặc các hệ truyền động thuần điện hơn là plug-in hybrid. Điều này phần nào lý giải vì sao Toyota chưa đưa ra kế hoạch cụ thể cho Hilux PHEV.

Chiến lược thận trọng này không phải là điều mới đối với Toyota. Tại Philippines, hãng chỉ bắt đầu giới thiệu các mẫu xe thuần điện vào cuối năm 2025, muộn hơn so với nhiều đối thủ. Dù vậy, Toyota hiện đã có ba mẫu xe điện tại thị trường này, trong đó có cả Hilux 4x4 BEV chạy hoàn toàn bằng điện.

Một số ý kiến cho rằng xe bán tải thuần điện vẫn là một phân khúc khá ngách và Hilux PHEV có thể là lựa chọn dễ tiếp cận hơn đối với nhiều khách hàng.

Một số ý kiến cho rằng xe bán tải thuần điện vẫn là một phân khúc khá ngách và Hilux PHEV có thể là lựa chọn dễ tiếp cận hơn đối với nhiều khách hàng. Tuy nhiên, những phát biểu mới nhất từ Toyota cho thấy hãng vẫn đang theo dõi diễn biến của thị trường trước khi đưa ra quyết định.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc những khách hàng đang chờ đợi một chiếc Toyota Hilux plug-in hybrid có thể sẽ phải tiếp tục kiên nhẫn, bởi hiện chưa có bất kỳ kế hoạch phát triển hoặc thời điểm ra mắt cụ thể nào được Toyota công bố.