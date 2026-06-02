Khoa học & Đời sống

Khoa học & Công nghệ

Toyota Hilux chất hơn nhờ loạt “đồ chơi” từ Modellista và GR Parts

Nguyễn Chung

Mẫu xe bán tải Toyota Hilux 2026 vừa được bổ sung hàng loạt gói phụ kiện chính hãng từ Modellista và GR Parts, nhằm tăng khả năng cá nhân hóa cho khách hàng.

12-8235.jpg
Toyota vừa chính thức mở bán Hilux thế hệ mới tại thị trường Nhật Bản sau gần nửa năm kể từ màn ra mắt toàn cầu vào cuối năm 2025. Bên cạnh những thay đổi về thiết kế, nội thất và khung gầm, mẫu bán tải này còn được bổ sung hàng loạt gói phụ kiện chính hãng từ Modellista và GR Parts nhằm tăng khả năng cá nhân hóa cho khách hàng.
13.jpg
Modellista mang phong cách “off-road đô thị” lên Hilux
﻿Toyota Hilux thế hệ thứ 9 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và hiện là một trong những mẫu bán tải hiếm hoi còn được Toyota phân phối tại thị trường quê nhà. Đồng hành cùng màn ra mắt của Hilux mới là gói phụ kiện Modellista được phát triển theo triết lý thiết kế mà Toyota gọi là “Sophisticated Gear”, hướng đến hình ảnh mạnh mẽ nhưng vẫn phù hợp với môi trường đô thị.
5-7564.jpg
Gói nâng cấp Modellista cho Toyota Hilux 2026 mới được bổ sung nhiều chi tiết màu đen ở nắp ca-pô, viền đèn pha và cửa thùng hàng phía sau. Cản trước và cản sau cũng được thiết kế lại với các chi tiết trang trí tích hợp đèn LED.
1-2251.jpg
Ngoài yếu tố thẩm mỹ, Hilux độ gói phụ kiện chính hãng Modellista còn được trang bị tấm bảo vệ gầm trước và sau, nắp thùng cứng thiết kế riêng cùng bộ mâm hợp kim 18 inch hoàn thiện màu xanh olive nhám kết hợp các chi tiết phay sáng.
4-1604.jpg
Toyota cũng cung cấp thêm nhiều phụ kiện đi kèm cho mẫu xe bán tải Hilux thế hệ mới của mình như; ốp bảo vệ tay nắm cửa, rèm chắn nắng, kính tối màu, đèn LED nội thất và gối đa năng có thể sử dụng như một chiếc túi xách.
3-784.jpg
GR Parts bổ sung nhiều chi tiết thể thao cho Hilux
﻿Bên cạnh Modellista, khách hàng Nhật Bản còn có thể lựa chọn các gói nâng cấp từ GR Parts để mang đến diện mạo thể thao hơn cho Hilux. Danh mục phụ kiện bao gồm lưới tản nhiệt tổ ong màu đen, chắn bùn mang logo GR với hai tùy chọn màu đỏ hoặc đen, vè che mưa khí động học và hệ thống ống xả kép bằng thép không gỉ.
8-5812.jpg
Đáng chú ý, dù Toyota chưa xác nhận sự xuất hiện của mẫu xe bán tải Hilux GR Sport thế hệ mới, chủ sở hữu Hilux tiêu chuẩn vẫn có thể nâng cấp khả năng vận hành thông qua bộ giảm chấn Performance Damper.
7-1839.jpg
Theo Toyota, hệ thống này giúp giảm rung động thân xe, cải thiện độ ổn định khi vận hành và tăng cảm giác lái. Ngoài ra còn có bộ Door Stabilizer giúp gia tăng độ cứng thân xe, từ đó cải thiện phản hồi của hệ thống lái. Khác với nhiều thị trường khác, Toyota Hilux tại Nhật Bản chỉ được phân phối với duy nhất động cơ diesel tăng áp 2.8L 4 xi-lanh.
6-4471.jpg
Toyota hiện không cung cấp các tùy chọn động cơ xăng, diesel hybrid nhẹ hay phiên bản thuần điện cho thị trường Nhật. Ngoài ra, Hilux tại Nhật cũng chỉ có cấu hình cabin kép 4 cửa, khác với thị trường Thái Lan nơi xe có thêm các biến thể cabin đơn hoặc dẫn động cầu sau.
10-8566.jpg
Phiên bản Toyota Hilux tiêu chuẩn Z được trang bị màn hình giải trí và đồng hồ kỹ thuật số kích thước 12,3 inch, ghế bọc da tổng hợp, trợ lực lái điện và gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense mới nhất.
2-7772.jpg
Trong khi đó, phiên bản cao cấp Z Adventure sở hữu cản trước hầm hố hơn, tấm chắn gầm cỡ lớn, thanh thể thao phía sau cabin, hệ thống hỗ trợ đóng mở cửa thùng, mâm sơn đen kết hợp lốp địa hình cùng nội thất màu Mineral độc quyền. Tại Nhật Bản, Toyota Hilux 2026 có giá từ 4,98 triệu yên (khoảng 31.200 USD) cho phiên bản Z và tăng lên 5,5 triệu yên (khoảng 34.500 USD) đối với phiên bản Z Adventure cao cấp nhất.
Video: GR Parts bổ sung nhiều chi tiết thể thao cho bán tải Toyota Hilux 2026.
bài liên quan
#Toyota Hilux độ Modellista và GR Parts #phụ kiện Modellista và GR Parts chính hãng #Toyota Hilux #Modellista #GR Parts #phụ kiện xe
Đọc tiếp

hot trend

có thể bạn quan tâm
Tin mới
back to top