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Cận cảnh xe bán tải Kia Tasman đầu tiên về Việt Nam, "đấu" Ranger và Hilux

Tâm Võ

Kia Tasman mới về Việt Nam sở hữu diện mạo lạ mắt, nội thất mang hơi hướng SUV. Xe nhắm đến tệp khách hàng cần một chiếc bán tải khác biệt so truyền thống.

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Tại sự kiện cho ra mắt bộ đôi SUV Kia Sorento và Sportage Hybrid tại Việt Nam, Thaco Auto bất ngờ giới thiệu xe bán tải cỡ trung Kia Tasman 2026 lần đầu tiên đến những khách hàng và đối tác. Xe thuộc phiên bản off-road X-Pro, phủ màu Tan Beige (pha giữa nâu nhạt và be).
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So sánh với đối thủ cùng phân khúc là Ford Ranger Wildtrak mới ra mắt Việt Nam hồi tháng 5 vừa qua, Tasman X-Pro (dài x rộng x cao: 5.410 x 1.930 x 1.920mm; trục cơ sở 3.270mm) dài hơn 64mm, rộng hơn 12mm và tương đương về chiều dài cơ sở.
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Bộ thông số vượt địa hình thuộc diện ấn tượng trong phân khúc, bao gồm khoảng sáng gầm 252mm, góc tiếp cận 32,2 độ, góc thoát 26,2 độ và góc vượt đỉnh 25,8 độ. Các phiên bản khác giảm gần 30mm khoảng sáng gầm nhưng vẫn đủ sức lội nước sâu tối đa 800mm. Xe được trang bị bộ mâm 17 inch đi kèm lốp đa địa hình (AT), phanh đĩa thông gió trên bốn bánh và hệ thống treo tay đòn kép phía trước, nhíp lá phía sau.
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Từng gây nhiều tranh cãi về thiết kế "khá dị", tuy nhiên không thể phủ nhận Kia đã vẽ ra một Tasman quá khác biệt trên đường. Loạt chi tiết như mặt ca-lăng cỡ lớn, đèn trước/sau LED xếp dọc, gương chiếu hậu, điểm nhấn trên nắp ca-pô, bệ bước chân, giá nóc, thanh thể thao... được tạo hình vuông vức và gồ ghề.
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Bên trong, nội thất Kia Tasman được lòng số đông hơn với lối bày trí mang hơi hướng SUV. Trên táp-lô, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình trung tâm 12,3 inch kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây được ngăn cách bởi một màn hình cảm ứng 5 inch điều khiển điều hòa.
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Vô lăng ba chấu được thiết kế to bản đi kèm lẫy chuyển số, cần số điện tử trên cột lái giống Hyundai Santa Fe. Tổ hợp phím vật lý cho hệ thống âm thanh, điều hòa và tính năng vận hành giúp người dùng thuận tiện thao tác.
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Một số tiện ích nổi bật còn có 8 loa Harman Kardon, điều hòa tự động hai vùng độc lập, hai bàn sạc không dây, đèn viền nội thất 64 màu, phanh tay điện tử có Auto Hold và cả... cửa sổ trời. Hàng ghế trước chỉnh điện, tích hợp tính năng thông gió/sưởi ấm và nhớ vị trí. Một điểm thú vị khác là túi đựng đồ trên lưng ghế trước có thêm khóa kéo. Lật mặt ghế lên, hộc chứa đồ bí mật 45 lít sẽ lộ diện.
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Hàng ghế thứ hai được xem là lợi thế lớn của Tasman. Không chỉ "rộng rãi nhất phân khúc" - theo tuyên bố từ hãng xe Hàn Quốc, khu vực này còn cho phép tăng độ ngả lưng ghế lên tới 30 độ bằng cách kéo ghế về trước. Cơ cấu này từng được không ít chủ xe bán tải tại Việt Nam độ thêm với chi phí vài triệu đồng, khắc phục nhược điểm lưng ghế dựng đứng cố hữu.
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Người ngồi sau có thể chủ động mở rộng không gian thông qua cụm nút bấm bên hông ghế hành khách. Trọng tải của Tasman đạt 1,15 tấn, ngang ngửa các xe đồng hạng. Tùy theo thị trường và lựa chọn của khách hàng, thùng hàng sẽ được bố trí vách ngăn hàng hóa, thanh ray và móc cố định đồ đạc, đèn chiếu sáng, ổ cắm 220V...
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Kia Tasman sở hữu động cơ dầu 2.2L tăng áp (207 mã lực, 440Nm) hoặc xăng 2.5L tăng áp (277 mã lực, 421Nm), nối với hộp số tự động 8 cấp hoặc số sàn 6 cấp. So với Hilux và Ranger đều trên 500Nm, sức kéo của Tasman kém hơn, nhưng bù lại, Kia trang bị sẵn hệ dẫn động hai cầu (4WD) tích hợp khóa vi-sai cầu sau trên hầu hết các phiên bản, có chế độ 4A (tự động chuyển đổi giữa 1 cầu nhanh và 2 cầu nhanh) như trên Ranger Wildtrak 3.0L V6 hay Ranger Raptor.
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Người lái có thể tùy chỉnh giữa 7 chế độ vận hành: Tiết kiệm, Thông minh, Thể thao, Đường cát, Đường bùn lầy, Đường tuyết, Đá sỏi. Riêng biến thể X-Pro được bổ sung hệ thống kiểm soát hành trình off-road X-Trek Mode, tương tự các dòng SUV hạng sang của Land Rover. Tasman được ANCAP đánh giá 5 sao an toàn, chủ yếu nhờ vào 7 túi khí và loạt tính năng ADAS.
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Trang bị an toàn của xe với loạt tính năng bao gồm; kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ phòng ngừa va chạm trước/sau/hai bên thân xe, hỗ trợ định tâm làn đường, cảnh báo mở cửa an toàn… Camera 360 độ quan sát "xuyên gầm" và 12 cảm biến xung quanh xe góp phần giải tỏa áp lực cho tài xế khi xoay trở chiếc bán tải dài hơn 5,4m ở nơi chật hẹp.
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Hiện Thaco Auto chưa xác nhận kế hoạch phân phối Kia Tasman, do đó giá bán tiếp tục là ẩn số. Nhưng với động thái vén mà này, không loại trừ khả năng mẫu xe này sẽ tham gia "sân chơi xe bán tải Việt Nam - vốn đang chứng kiến sự áp đảo của "ông vua bán tải" Ford Ranger.
Video: Giới thiệu mẫu xe bán tải Kia Tasman hoàn toàn mới.
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