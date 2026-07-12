Video: Chi tiết Toyota Land Cruiser Prado LC250 2026.

Theo thông tin từ Drive, hệ thống chống trộm bổ sung sẽ được cung cấp cho cả những chiếc LandCruiser 300 Series và Prado mới bán ra tại đại lý, đồng thời chủ sở hữu của các xe đang lưu hành cũng có thể lắp đặt bổ sung. Tuy nhiên, Toyota cho biết trang bị này sẽ không được cung cấp miễn phí và mức giá cụ thể vẫn chưa được công bố.

Ông John Pappas, Phó Chủ tịch phụ trách bán hàng, marketing và hoạt động đại lý của Toyota Australia, cho biết hãng đã tiến hành một số nâng cấp bảo mật cho LandCruiser 300, Prado và HiLux trong năm ngoái, đồng thời bổ sung thêm một giải pháp immobiliser chính hãng từ tháng 8 năm nay. "Chúng tôi sẽ công bố thêm chi tiết cũng như mức giá khi thời điểm triển khai đến gần", ông Pappas cho biết.

Toyota LandCruiser 300 và Prado sẽ được nâng cấp tính năng chống trộm.

Đáng chú ý, hệ thống chống trộm mới trước mắt chỉ được áp dụng cho LandCruiser 300 Series và Prado. Toyota hiện vẫn đang nghiên cứu khả năng mở rộng giải pháp này sang các dòng xe khác, bao gồm cả HiLux.

Động thái của Toyota diễn ra trong bối cảnh bang Victoria đang phải đối mặt với tình trạng trộm cắp ôtô ở mức đáng báo động. Dữ liệu từ cảnh sát địa phương cho thấy số vụ trộm xe trong tháng 12/2024 đã lên tới 2.671 vụ, mức cao nhất được ghi nhận trong ít nhất hai thập kỷ qua.

Mặc dù số vụ trộm xe trong ba tháng đầu năm nay đã giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2025, nhưng tỷ lệ vi phạm vẫn duy trì ở mức cao. Đáng chú ý, cảnh sát bang Victoria cho biết khoảng 40% số xe bị đánh cắp có liên quan đến công nghệ sao chép chìa khóa điện tử, vốn được thiết kế dành cho thợ khóa và kỹ thuật viên sửa chữa.

Động thái của Toyota diễn ra trong bối cảnh bang Victoria đang phải đối mặt với tình trạng trộm cắp ôtô ở mức đáng báo động.

Các thiết bị chẩn đoán OBD (On-Board Diagnostic) cũng bị lợi dụng để truy cập hệ thống điện tử của xe, cho phép kẻ gian đánh cắp phương tiện mà không cần chìa khóa. Toyota, Holden và Subaru là những thương hiệu có nhiều mẫu xe nằm trong nhóm bị nhắm đến nhiều nhất.

Bộ trưởng Cảnh sát bang Victoria, ông Anthony Carbines, gần đây cũng kêu gọi các nhà sản xuất ôtô tăng cường các biện pháp bảo mật trên xe nhằm hạn chế tình trạng trộm cắp.

Mặc dù số vụ trộm xe trong ba tháng đầu năm nay tại Australia đã giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2025, nhưng tỷ lệ vi phạm vẫn duy trì ở mức cao.

Tuy nhiên, Toyota cho rằng đây không phải là vấn đề mà riêng các hãng xe có thể giải quyết. Theo ông John Pappas, việc ngăn chặn tội phạm trộm cắp ôtô đòi hỏi sự phối hợp giữa chính phủ, lực lượng cảnh sát, các tổ chức trong ngành và các nhà sản xuất ôtô.

Ngoài LandCruiser 300 Series và Prado, dữ liệu của cảnh sát Victoria cũng cho thấy Toyota RAV4, Camry và Corolla nằm trong nhóm những mẫu xe bị đánh cắp nhiều nhất tại bang này.