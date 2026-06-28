Ra mắt thế hệ thứ 5 vào năm 2023, Hyundai SantaFe từng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều với kiểu dáng thiết kế, đặc biệt là phần đuôi xe. Dù mang tinh thần SUV địa hình khỏe khoắn, thiết kế này lại chưa thực sự thuyết phục được nhóm khách hàng phổ thông – những người vốn ưa chuộng kiểu dáng mềm mại và hiện đại hơn.

Theo các nguồn tin, bản facelift mới của SantaFe sẽ áp dụng ngôn ngữ thiết kế “Art of Steel”, phong cách từng xuất hiện trên Hyundai Nexo thế hệ mới.

Hyundai SantaFe facelift EREV lộ diện - SUV điện mở rộng phạm vi hoạt động.

Dựa trên ảnh phác họa của NYMammoth, SantaFe facelift EREV cho thấy sự thay đổi rõ rệt theo hướng hiện đại và tinh tế hơn. Phần đầu xe nổi bật với dải đèn LED ngang kéo dài hết chiều rộng, kết hợp lưới tản nhiệt dạng thanh mảnh tạo cảm giác liền mạch hơn. Mặt trước trông gọn gàng và sắc sảo hơn so với thế hệ hiện tại.

Phần thân xe vẫn giữ kiểu dáng hộp đặc trưng nhưng các đường gân được tinh giản, giúp tổng thể bớt nặng nề và thanh thoát hơn. Vòm bánh xe lớn kết hợp bộ mâm khí động học tạo nên vẻ ngoài hiện đại, trong khi các chi tiết ốp đen quanh thân xe vẫn giữ lại chất SUV mạnh mẽ.

Dự kiến trong nửa đầu năm 2026, Hyundai sẽ hoàn tất việc phát triển động cơ đốt trong và bộ điều khiển ECU – hai thành phần cốt lõi cho hệ truyền động của SantaFe EREV.

Ở phía sau, SantaFe mới dự kiến sẽ dùng cụm đèn hậu đặt dọc nối liền bằng dải đèn ngang toàn chiều rộng, đồng thời dời vị trí biển số xuống thấp hơn nhằm tăng cảm giác cao cấp. Tổng thể, Santa Fe facelift mới được cho là bớt vuông vức, cải thiện tính khí động học và mang dáng vẻ cao cấp hơn, tiệm cận phong cách của đàn anh Hyundai Palisade.

Dự kiến trong nửa đầu năm 2026, Hyundai sẽ hoàn tất việc phát triển động cơ đốt trong và bộ điều khiển ECU – hai thành phần cốt lõi cho hệ truyền động của SantaFe EREV. Những linh kiện này sẽ được tích hợp vào các nguyên mẫu để trải qua các chu trình thử nghiệm toàn diện, từ hiệu suất vận hành đến độ bền và chất lượng tổng thể.

Hyundai SantaFe EREV dự kiến ra mắt vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027.

Hyundai đặt mục tiêu bắt đầu sản xuất hàng loạt mẫu SantaFe EREV vào cuối năm 2026, trước khi mở bán chính thức trên toàn cầu từ năm 2027. Thị trường Bắc Mỹ sẽ là điểm đến đầu tiên, nơi nhu cầu về SUV cỡ trung và cỡ lớn đang ở mức rất cao, trước khi mở rộng sang các thị trường khác trên toàn cầu.

Theo thông tin ban đầu, SantaFe EREV dự kiến có tầm hoạt động gần gấp đôi mẫu IONIQ 6 – chiếc xe điện thuần túy có phạm vi xa nhất của Hyundai hiện tại (562 km). Với hệ truyền động mở rộng tầm, mẫu SUV mới sẽ sở hữu lợi thế vượt trội về quãng đường di chuyển, đồng thời duy trì tính linh hoạt nhờ sự kết hợp giữa động cơ xăng và mô-tơ điện.