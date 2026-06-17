Audi Việt Nam vừa công bố chương trình triệu hồi đối với một số mẫu xe điện Audi e-tron và Audi Q8 e-tron nhằm kiểm tra và khắc phục nguy cơ liên quan đến bộ trợ lực phanh, theo yêu cầu từ tập đoàn Audi AG. Động thái này nằm trong chương trình giám sát chất lượng sản phẩm toàn cầu được hãng xe Đức triển khai thường xuyên nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho khách hàng.

Theo thông tin từ Audi AG, trong quá trình theo dõi và đánh giá chất lượng sản phẩm, hãng đã phát hiện trên một số xe Audi e-tron và Audi Q8 e-tron có khả năng xuất hiện tình trạng bu lông kết nối giữa cần đẩy bàn đạp phanh và bộ trợ lực phanh không được siết chặt đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Trong trường hợp hiếm gặp khi mối nối này bị lỏng hoàn toàn, hiệu quả của hệ thống phanh chính có thể bị ảnh hưởng.

Audi Việt Nam triệu hồi e-tron và Q8 e-tron để kiểm tra bộ trợ lực phanh.

Audi cho biết nếu xảy ra tình huống trên, người điều khiển vẫn có thể giảm tốc độ và dừng xe thông qua chức năng phanh khẩn cấp được tích hợp sẵn. Hệ thống này được kích hoạt bằng cách nhấn và giữ nút phanh tay điện tử trên cụm điều khiển trung tâm, giúp đảm bảo khả năng kiểm soát phương tiện trong trường hợp khẩn cấp.

Để phòng ngừa rủi ro và duy trì tiêu chuẩn an toàn cao nhất, Audi AG đã yêu cầu các đơn vị nhập khẩu và phân phối chính thức trên toàn cầu rà soát các xe thuộc diện ảnh hưởng và triển khai chương trình triệu hồi cần thiết. Tại Việt Nam, Audi Việt Nam quyết định tiến hành triệu hồi các xe Audi e-tron và Audi Q8 e-tron được sản xuất trong giai đoạn từ ngày 2/2/2018 đến ngày 11/6/2024, được nhập khẩu và phân phối chính hãng nhằm kiểm tra, đồng thời thay thế linh kiện nếu phát hiện dấu hiệu không đạt yêu cầu.

Theo xác nhận từ Audi Việt Nam, tổng số xe thuộc diện triệu hồi tại thị trường trong nước chỉ gồm 9 xe, trong đó có 6 xe Audi e-tron và 3 xe Audi Q8 e-tron. Toàn bộ các phương tiện này sẽ được kiểm tra và khắc phục theo đúng quy trình kỹ thuật do Audi AG ban hành.

Audi Việt Nam quyết định tiến hành triệu hồi các xe Audi e-tron và Audi Q8 e-tron được sản xuất trong giai đoạn từ ngày 2/2/2018 đến ngày 11/6/2024.

Hãng xe Đức cũng nhấn mạnh rằng đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp tai nạn, thương tích hay sự cố mất an toàn nào liên quan đến hiện tượng nêu trên trên phạm vi toàn cầu. Chương trình triệu hồi được triển khai hoàn toàn mang tính chủ động nhằm loại bỏ nguy cơ tiềm ẩn trước khi có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm và sự an toàn của khách hàng.

Công ty TNHH Ô Tô Á Châu - đơn vị nhập khẩu và phân phối chính thức thương hiệu Audi tại Việt Nam - đang chủ động liên hệ trực tiếp với các khách hàng sở hữu xe thuộc diện ảnh hưởng thông qua hệ thống quản lý quan hệ khách hàng để sắp xếp lịch kiểm tra phù hợp. Toàn bộ quá trình kiểm tra và sửa chữa sẽ được thực hiện miễn phí tại các đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền của Audi Việt Nam trên toàn quốc.

Bên cạnh việc chờ thông báo từ hãng, khách hàng cũng có thể chủ động kiểm tra tình trạng xe của mình thông qua công cụ tra cứu trực tuyến trên website Audi Việt Nam bằng cách nhập số khung (VIN). Đây là phương thức giúp chủ xe nhanh chóng xác định liệu phương tiện của mình có nằm trong diện ảnh hưởng hay không.

Đối với các xe Audi không được phân phối chính hãng tại Việt Nam nhưng thuộc diện triệu hồi theo công bố của Audi AG, trách nhiệm thực hiện triệu hồi về nguyên tắc thuộc về đơn vị nhập khẩu. Tuy nhiên, Audi Việt Nam cho biết vẫn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng liên hệ với Audi AG để xem xét việc kiểm tra và sửa chữa khi nhận được chấp thuận từ hãng mẹ. Chính sách hỗ trợ này cũng áp dụng đối với các xe thuộc cơ quan ngoại giao hoặc được nhập khẩu theo diện di chuyển tài sản.

Theo kế hoạch, chương trình triệu hồi sẽ được triển khai từ ngày 21/5/2026 đến ngày 21/5/2029 và đã được đăng ký với Cục Đăng kiểm Việt Nam để phối hợp giám sát. Audi Việt Nam cho biết hãng rất lấy làm tiếc về những bất tiện có thể phát sinh đối với khách hàng trong quá trình thực hiện chương trình, đồng thời cam kết triển khai các biện pháp kiểm tra và khắc phục trong thời gian sớm nhất nhằm đảm bảo sự an toàn, tin cậy và mức độ hài lòng cao nhất cho người sử dụng xe Audi tại Việt Nam.