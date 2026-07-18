Hyundai Palisade Hybrid 2026 ra mắt Việt Nam giá bán dưới 1,7 tỷ đồng

Ford Việt Nam "nhá hàng" Territory Platinum phiên bản mới, chờ ngày ra mắt Ford Việt Nam vừa hé lộ phiên bản mới của mẫu SUV Territory. Hình ảnh đăng tải cho thấy xe mang tên Territory Platinum, với dòng chữ nổi bật trên nắp ca-pô.

Chi tiết Honda ADV160 Spider-Man Edition 2026 vừa ra mắt, giá 90 triệu đồng Honda vừa giới thiệu mẫu xe ga phiên bản đặc biệt ADV160 Spider-Man Edition 2026 tại thị trường Malaysia, lấy cảm hứng từ siêu anh hùng Người Nhện của Marvel.

Lexus ES 2026 sắp ra mắt Việt Nam, giá dự kiến từ 2,36 tỷ, đấu BMW 5 Series Sau khi mở bán tại Việt Nam, mẫu xe sedan hạng sang Lexus ES 2026 sẽ cạnh tranh với các đối thủ như Mercedes-Benz E-Class, BMW 5 Series và Volvo S90.

Mỹ nghiên cứu khai thác khoáng chất bền vững từ nước biển Các nhà khoa học Mỹ phát triển công nghệ mới khai thác magiê, lithium, nguyên tố đất hiếm từ nước biển, góp phần thúc đẩy ngành năng lượng sạch và bền vững.

BYD Tang rơi cụm mô tơ điện giữa đường, hãng xe Trung Quốc nói gì? Hãng xe BYD mới đây đã có phản hồi chính thức đầu tiên về sự cố một chiếc BYD Tang bị rơi cụm mô tơ điện khi đang di chuyển qua đoạn đường ngập nước.

Cận cảnh Daihatsu Taft 2027 - "xe hộp diêm" nhỏ nhưng có võ Daihatsu Taft 2027 mang kiểu dáng SUV được bổ sung hai phiên bản đặc biệt cùng nhiều nâng cấp an toàn nhằm cạnh tranh Suzuki Hustler và Mitsubishi Delica Mini.

Range Rover Electric lộ diện, SUV điện chưa ra mắt đã bán 61.000 xe Range Rover Electric, mẫu SUV thuần điện đầu tiên trong lịch sử thương hiệu đã ra mắt công chúng dưới dạng xe thương mại tại Goodwood Festival of Speed 2026.

Thí nghiệm dài nhất về khí hậu hé lộ nguy cơ đất giải phóng nhiều carbon hơn Sau 37 năm, nghiên cứu cho thấy đất có thể giải phóng thêm CO2 khi nhiệt độ tăng, làm trầm trọng thêm biến đổi khí hậu toàn cầu.

BMW triệu hồi hơn 2.200 xe lỗi hệ thống hỗ trợ phanh BMW đang phải triệu hồi loạt ôtô để sửa chữa lại lỗi hệ thống hỗ trợ phanh, có hơn 2.200 xe trong diện ảnh hưởng được thay thế khắc phục lỗi hoàn toàn.