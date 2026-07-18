Triệu hồi loạt xe RAM 1500 và Jeep Grand Cherokee, Wagoneer đời 2026

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Jeep Grand Cherokee 2026.

Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Mỹ (NHTSA) công bố chiến dịch triệu hồi đối với dòng bán tải RAM 1500 đời 2026 do lỗi hệ thống đèn định vị, vi phạm tiêu chuẩn an toàn liên bang.

Theo đó, gần 12.600 chiếc RAM 1500 thuộc phiên bản 2026 sẽ phải triệu hồi do lỗi dây dẫn cụm đèn pha khiến đèn đỗ xe (Parking lights) và đèn chiếu sáng ban ngày (DRL) có hiện tượng nhấp nháy liên tục hoặc mất hoàn toàn khả năng chiếu sáng.

RAM 1500 đời 2026 do lỗi hệ thống đèn định vị.

Điều này làm giảm khả năng nhận diện của các phương tiện khác, làm tăng nguy cơ gặp tai nạn cho người tham gia giao thông.

Trong khi đó tập đoàn Chrysler (FCA US, LLC) vừa chính thức báo cáo lên Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Mỹ (NHTSA) hai chiến dịch triệu hồi độc lập liên quan đến lỗi phần mềm điều khiển trên các dòng xe Jeep, đe dọa trực tiếp đến khả năng kiểm soát vận hành an toàn của phương tiện.

Chrysler (FCA US, LLC) vừa chính thức báo cáo lên Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Mỹ (NHTSA) hai chiến dịch triệu hồi xe Jeep.

Chiến dịch quy mô lớn nhất ảnh hưởng đến 11.980 chiếc Jeep Grand Wagoneer và Grand Wagoneer L thuộc đời 2026.

Nguyên nhân của đột triệu hồi này là do phần mềm của mô-đun kiểm soát hệ thống phanh, có nguy cơ làm vô hiệu hóa đột ngột hệ thống cân bằng điện tử (ESC) và hệ thống hỗ trợ phanh điện tử, làm tăng đáng kể nguy cơ mất lái dẫn đến va chạm.

Chiến dịch quy mô lớn nhất ảnh hưởng đến 11.980 chiếc Jeep Grand Wagoneer và Grand Wagoneer L thuộc đời 2026.

Song song với đợt triệu hồi trên, hãng xe Mỹ cũng triển khai chiến dịch triệu hồi khác để xử lý một lỗi phần mềm liên quan đến cơ cấu truyền động. Dù quy mô thu hẹp chỉ giới hạn ở 7 mẫu xe nhưng thuộc nhiều dòng xe khác nhau (Jeep Grand Cherokee 2022-2024, Wagoneer 2023, Grand Cherokee L và Wagoneer L 2024).

Nguyên nhân của đợt triệu hồi này là do đèn hiển thị vị trí cấp số (P-R-N-D) không hoạt động, dễ khiến tài xế nhầm lẫn dẫn đến tình trạng trôi xe tự do ngoài tầm kiểm soát.