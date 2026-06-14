Jeep sẽ tặng 100 xe cho George Washington nếu Mỹ vô địch World Cup 2026

Mazda CX-5 sắp có màn "lột xác" hấp dẫn nhờ công nghệ hybrid mới Mazda vừa đăng ký nhãn hiệu SKYACTIV-Z HEV tại Nhật Bản, hé lộ khả năng mẫu Mazda CX-5 mới sẽ được trang bị hệ truyền động hybrid hoàn toàn mới từ năm 2027.

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Rơi máy bay vận tải quân sự ở Ấn Độ, 5 người thiệt mạng Máy bay vận tải quân sự AN-32 của Không quân Ấn Độ (IAF) bị rơi gần khu vực Jorhat thuộc bang Assam, khiến 5 người thiệt mạng.

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Hiện tượng đốm lạnh Bắc Đại Tây Dương báo hiệu nguy cơ khí hậu Nghiên cứu chỉ ra đốm lạnh tại Bắc Đại Tây Dương có thể là dấu hiệu hệ thống hải lưu AMOC suy yếu, đe dọa hệ sinh thái và thời tiết toàn cầu.