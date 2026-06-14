Jeep sẽ tặng 100 xe cho George Washington nếu Mỹ vô địch World Cup 2026

Mazda vừa đăng ký nhãn hiệu SKYACTIV-Z HEV tại Nhật Bản, hé lộ khả năng mẫu Mazda CX-5 mới sẽ được trang bị hệ truyền động hybrid hoàn toàn mới từ năm 2027.
Gọi video qua Messenger rất tiện lợi nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu người dùng bỏ qua các thiết lập quan trọng về mạng, quyền truy cập và bảo mật.
Máy bay vận tải quân sự AN-32 của Không quân Ấn Độ (IAF) bị rơi gần khu vực Jorhat thuộc bang Assam, khiến 5 người thiệt mạng.
SoundPEATS H3 đang trở thành một trong những mẫu tai nghe không dây được quan tâm nhất hiện nay nhờ thiết kế độc đáo, âm thanh Hybrid 3 driver.
Quân đội Mỹ đã phát triển app điều khiển súng cối chạy trên điện thoại thông minh và máy tính bảng, thay thế cho các hệ thống cũ sử dụng máy tính xách tay.
Chỉ vài phút kiểm tra trước khi rời nhà có thể giúp bạn tránh nguy cơ chập cháy, tiết kiệm điện và yên tâm tận hưởng kỳ
Honda Prelude 2026 vừa được giới thiệu tại Đông Nam Á trong khuôn khổ Triển lãm KLIMS 2026 tại Malaysia. Xe giá bán 278.000 Ringgit (khoảng 1,79 tỷ đồng).
Chiếc ốp lưng VisionCase biến iPhone 17 Pro Max thành thiết bị hai màn hình với loạt tính năng thông minh, từ xem thông báo đến chơi game.
Nghiên cứu chỉ ra đốm lạnh tại Bắc Đại Tây Dương có thể là dấu hiệu hệ thống hải lưu AMOC suy yếu, đe dọa hệ sinh thái và thời tiết toàn cầu.
Mẫu xe thể thao 2 cửa Mazda MX-5 2027 nâng cấp mới sẽ được tăng thêm 4 mã lực nhờ động cơ tinh chỉnh nhẹ, màu sắc mới và phiên bản đặc biệt Yakudo.