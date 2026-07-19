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MG ZS Hybrid+ hộp số hybrid chuyên dụng 3 cấp sắp về Việt Nam

Hải Nam

MG Motor Indonesia vừa ra mắt mẫu SUV cỡ nhỏ ZS Hybrid+, xe sở hữu công nghệ hộp số DHT 3 cấp đột phá và kích thước vượt trội, sẵn sàng thách thức các đối thủ.

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MG Motor Indonesia đã chính thức bước chân vào thị trường SUV hybrid cỡ nhỏ bằng việc ra mắt mẫu xe MG ZS Hybrid+. Dòng xe này kết hợp giữa động cơ xăng truyền thống và mô-tơ điện, đánh dấu bước đi chiến lược nhằm mở rộng danh mục xe điện hóa của thương hiệu tại nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á.
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Về ngoại hình, MG ZS Hybrid+ được định vị ở phân khúc SUV đô thị, xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.430 x 1.818 x 1.635 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.610 mm. Kích thước này có phần nhỉnh hơn so với các đối thủ cùng phân khúc, mang lại lợi thế lớn về không gian nội thất.
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Về thiết kế, MG ZS Hybrid+ sở hữu những đường nét hiện đại với mâm hợp kim 18 inch sắc sảo, cụm đèn pha LED projector có tính năng tự động bật/tắt và kính tối màu mang lại vẻ ngoài sang trọng. Xe dài hơn Honda HR-V RS e:HEV là 75 mm và dài hơn Toyota Yaris Cross HEV là 120 mm.
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Bước vào bên trong, không gian cabin nổi bật với cụm đồng hồ 7 inch và màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 12,3 inch, hỗ trợ đầy đủ các kết nối thông minh nhất hiện nay là Apple CarPlay và Android Auto không dây.
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Sự tiện nghi còn được đẩy lên cao với hệ thống ghế da cao cấp chỉnh điện, điều hòa tự động và phanh tay điện tử giúp tối ưu hóa không gian bệ tỳ tay. Thay vì sở hữu hộp số hybrid một cấp như phần lớn các đối thủ, MG ZS Hybrid+ được trang bị hộp số DHT 3 cấp. Theo MG, đây là lần đầu tiên cấu hình này xuất hiện trên một mẫu SUV hybrid cỡ nhỏ tại Indonesia.
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“Trái tim” của xe là khối động cơ xăng 1.5L chu trình Atkinson, sản sinh công suất 102 mã lực, kết hợp nhịp nhàng cùng mô-tơ điện công suất cao 136 mã lực. Khi cả hai cùng hoạt động, tổng công suất của hệ thống đạt tới 196 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 465 Nm. Sức mạnh này được truyền xuống bánh xe thông qua hộp số tự động DHT 3 cấp và bộ pin lithium-ion dung lượng 1,83 kWh.
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Với cấu hình này, MG ZS Hybrid+ chỉ mất 8,7 giây để tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trước khi đạt tốc độ tối đa 167 km/h. Không chỉ mạnh mẽ, xe còn cho phép người lái cá nhân hóa trải nghiệm thông qua 3 chế độ lái khác nhau cùng hệ thống tái tạo năng lượng KERS thông minh, giúp tối ưu hóa mức tiêu hao nhiên liệu khi di chuyển trong phố thị đông đúc.
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Về trang bị an toàn, MG ZS Hybrid+ sở hữu gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) với 15 tính năng cùng 7 túi khí. Mẫu xe cũng đạt chứng nhận an toàn 5 sao của Chương trình đánh giá xe mới Australasia (ANCAP), một trong những tổ chức đánh giá an toàn xe hơi được nhiều hãng tham chiếu.
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Theo kế hoạch, MG sẽ sớm bắt đầu bàn giao những chiếc ZS Hybrid+ đầu tiên tới khách hàng Indonesia, qua đó đánh giá phản hồi của thị trường đối với mẫu SUV hybrid sử dụng hộp số DHT 3 cấp mới. Dự đoán, mẫu xe này sẽ sớm chính thức được mở bán tại Việt Nam trong thời gian tới.
Video: Giới thiệu MG ZS Hybrid+ 2026 hộp số hybrid chuyên dụng 3 cấp.
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