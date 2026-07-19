MG ZS Hybrid+ hộp số hybrid chuyên dụng 3 cấp sắp về Việt Nam

Thảo dược thiên ma giúp ngăn ngừa tiểu đường do béo phì Nghiên cứu mới từ Hàn Quốc phát hiện hoạt chất từ thiên ma có khả năng cân bằng hormone, chống tiểu đường tuýp 2 do béo phì.

Volkswagen ID. Cross - SUV giá bình dân hơn 800 triệu nhưng trang bị "xịn sò" Volkswagen vừa ra mắt ID. Cross - phiên bản sản xuất của mẫu ID. Cross Concept ra mắt năm ngoái. Xe có mức giá khởi điểm 28.000 EUR, (khoảng 839,2 triệu đồng).

BYD Denza Z9S lộ diện - mạnh 1.194 mã lực, chạy 920km mới hết pin BYD Z9S 2027 được hãng miêu tả như một mẫu "sedan thông minh hạng sang với định hướng công nghệ". Xe sở hữu công suất 1.194 mã lực, chạy 920km mới hết pin.

Triệu hồi loạt xe RAM 1500 và Jeep Grand Cherokee, Wagoneer đời 2026 Stellantis vừa triệu hồi RAM và Jeep tại Mỹ. Theo đó mẫu bán tải RAM 1500 bị lỗi đèn pha, Jeep Grand Cherokee và Gran Wagonner vì lỗi phần mềm điều khiển phanh.

Nissan Elgrand 2026 - chiếc MPV hạng sang hơn 1 tỷ đồng "đấu" Toyota Sienna Nissan Elgrand có giá khoảng hơn 1 tỷ đồng tại Nhật Bản, được trang bị hệ thống âm thanh Bose 22 loa, nội thất bọc da màu tím và hệ truyền động hybrid e-Power.

Từ thần đồng Toán học đến nhà vật lý nổi bật thế giới Từng giành HCV Olympic Toán quốc tế với điểm tuyệt đối, GS Đàm Thanh Sơn trở thành nhà vật lý hàng đầu thế giới với công trình gây tiếng vang toàn cầu.

Chi tiết xe máy điện Vinfast Amio S2 cho học sinh chỉ 12 triệu đồng Mẫu xe máy điện VinFast Amio S2 vừa ra mắt có giá bán 12 triệu đồng đã gồm pin và sạc, tốc độ tối đa 25 km/h, quãng đường di chuyển khoảng 65 km mỗi lần sạc.

Hải quân Mỹ mất 418 triệu USD tháo dỡ tàu sân bay hạt nhân Dù đã loại biên USS Enterprise vào gần 10 năm trước nhưng Mỹ vẫn sẽ tốn 418,5 triệu USD để có thể tháo dỡ tàu sân bay hạt nhân đầu tiên của nước này.

Giải mã bí ẩn trăm năm về loại lông giúp trị chứng ngứa Khám phá một hệ thống cảm giác chuyên biệt tạo ra từ loại lông này giúp chúng ta phát triển các phương pháp điều trị tốt hơn cho chứng ngứa cực kỳ khó chịu.