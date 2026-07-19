Hai giáo viên bị khởi tố là Tổ trưởng chuyên môn ở Trường THPT Lê Trực

Ngày 19/7, thông tin từ Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, cơ quan chức năng đã xác định 2 giáo viên và 9 thí sinh liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận tại Điểm thi Trường THPT Lê Trực trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo thông tin từ Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị, hai giáo viên liên quan đến vụ việc, gồm: Ông Trần Đức Lực (SN 1979), Tổ trưởng chuyên môn Toán, Phó trưởng Điểm thi Trường THPT Lê Trực và bà Đoàn Thị Thanh Bình (SN 1978) Tổ trưởng chuyên môn Ngữ văn, Thư ký Điểm thi Trường THPT Lê Trực.

Thông tin tố cáo gian lận thi tốt nghiệp tại Điểm thi Trường THPT Lê Trực lan truyền trên mạng xã hội.

Sở GD-ĐT đánh giá đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính công bằng của kỳ thi, quyền lợi chính đáng của thí sinh và uy tín của ngành giáo dục.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai giáo viên trên để điều tra về hành vi liên quan đến gian lận trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Kết quả điều tra bước đầu xác định có 9 thí sinh liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận, tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.