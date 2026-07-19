Bộ GD&ĐT chỉ đạo xử lý nghiêm vụ gian lận thi tốt nghiệp tại Quảng Trị

Theo Cổng thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT, qua công tác rà soát dữ liệu Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và tiếp nhận các thông tin phản ánh, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các địa phương tổng rà soát công tác tổ chức Kỳ thi, trong đó có vụ việc vi phạm quy chế thi tại Điểm thi Trường THPT Lê Trực, tỉnh Quảng Trị; kịp thời phát hiện, xác minh, xử lý các dấu hiệu bất thường (nếu có).

Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Sở GD&ĐT chủ động phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Gian lận trong thi cử. Ảnh minh họa/Internet

Ngày 18/7, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đã làm việc với Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Quảng Trị. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị thống nhất chỉ đạo xử lý nghiêm minh, khách quan, đúng quy định của pháp luật; làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời tiếp tục rà soát công tác tổ chức Kỳ thi trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm (nếu có).

Đến nay, trên cơ sở kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 giáo viên liên quan đến vụ việc. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Trị và các cơ quan chức năng theo dõi, chỉ đạo xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Kết quả điều tra bước đầu xác định có 2 giáo viên và 9 thí sinh liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận, tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.