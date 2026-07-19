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Toyota Veloz Hybrid sắp mở bán tại Việt Nam, "ăn xăng" chỉ 3,46 lít/100 km

Nguyễn Anh

Toyota được cho là đang chuẩn bị đưa Veloz Hybrid về Việt Nam, bổ sung thêm một lựa chọn xe đa dụng 7 chỗ sở hữu công nghệ hybrid trong phân khúc MPV cỡ nhỏ.

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Theo một số nguồn tin, mẫu xe Toyota Veloz Hybrid mới sẽ được phân phối dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia trong giai đoạn đầu trước khi chuyển sang lắp ráp trong nước. Toyota dự kiến nội địa hóa Veloz Hybrid sau khi dây chuyền lắp ráp xe hybrid tại nhà máy Phú Thọ hoàn thiện.
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Nếu kế hoạch diễn ra đúng tiến độ, đây sẽ là một trong những mẫu xe đầu tiên được lắp ráp trên dây chuyền hybrid mới của hãng tại Việt Nam. Nếu giống phiên bản đang bán tại Indonesia, Toyota Veloz Hybrid mới sẽ vẫn sở hữu thiết kế và trang bị giống bản xăng. Khác biệt chủ yếu nằm ở hệ truyền động.
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Cung cấp sức mạnh cho Toyota Veloz Hybrid sẽ là động cơ xăng 1.5L 4 xi-lanh kết hợp mô-tơ điện cho tổng công suất 111 mã lực, đi kèm hộp số e-CVT và bộ pin dung lượng 0,7 kWh. Trong khi đó, Veloz bản máy xăng hiện bán tại Việt Nam sử dụng động cơ 1.5L công suất 105 mã lực, mô-men xoắn 138 Nm kết hợp hộp số D-CVT.
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Theo Toyota Indonesia, Veloz Hybrid có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 3,46 lít/100 km trong điều kiện đường đô thị. So với mức tiêu thụ khoảng 7,8 lít/100 km của Veloz bản xăng đang bán tại Việt Nam, phiên bản hybrid có thể tiết kiệm khoảng 56% lượng nhiên liệu khi vận hành trong đô thị.
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Việc sở hữu khối động cơ Hybrid tiết kiệm xăng hơn được xem là lợi thế đáng chú ý đối với nhóm khách hàng sử dụng xe thường xuyên hoặc khai thác dịch vụ vận tải hành khách. Khi chính thức mở bán, Toyota Veloz Hybrid sẽ trở thành mẫu MPV cỡ nhỏ thứ hai tại Việt Nam sở hữu hệ truyền động hybrid, sau Suzuki XL7 Hybrid.
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Tuy nhiên, khác với hệ thống mild-hybrid trên "người đồng hương" Suzuki XL7 chỉ hỗ trợ động cơ xăng, Veloz Hybrid sử dụng công nghệ full-hybrid, cho phép mô-tơ điện vận hành độc lập trong một số điều kiện khi dung lượng pin đáp ứng.
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Nếu được phân phối chính thức, Veloz Hybrid sẽ là mẫu xe hybrid thứ bảy của Toyota tại thị trường Việt Nam, bên cạnh Camry, Corolla Cross, Yaris Cross, Innova Cross, Alphard và Corolla Altis (đã ngừng bán). Tại Indonesia, Toyota đã ngừng phân phối Veloz bản động cơ xăng từ tháng 2/2026 và chỉ giữ lại phiên bản hybrid.
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Việc bổ sung Veloz Hybrid cũng cho thấy chiến lược mở rộng danh mục xe hybrid của Toyota tại Việt Nam đang được đẩy mạnh. Trong nửa đầu năm 2026, hãng đã bàn giao 7.081 xe hybrid, tăng 105% so với cùng kỳ năm trước và chiếm hơn một nửa thị phần xe hybrid tại thị trường Việt Nam.
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Song song với việc mở rộng sản phẩm, Toyota cũng đang đầu tư dây chuyền lắp ráp xe hybrid trị giá 360 triệu USD tại Phú Thọ. Theo nguồn tin, nhà máy này có thể đi vào hoạt động sớm nhất trong năm 2027, tạo tiền đề cho việc nội địa hóa nhiều mẫu xe hybrid trong thời gian tới.
Video: Giới thiệu mẫu xe MPV cỡ nhỏ Toyota Veloz HEV mới.
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