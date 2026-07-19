Việt Nam giành 4 huy chương bạc tại Olympic Sinh học quốc tế 2026

Ngày 19/7, Bộ GD&ĐT vừa thông tin kết quả của đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Sinh học quốc tế (IBO) năm 2026. Theo đó, cả 4 học sinh đều giành Huy chương Bạc.

4 học sinh giành Huy chương Bạc ở kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế năm 2026 gồm các em: Thân Đức Chính (lớp 12, Trường THPT Chuyên Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Thành An (lớp 12, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, thuộc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN); Nguyễn Lương Thái Duy (lớp 12, Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội); Phùng Quang Hưng (lớp 12, Trường THPT Chuyên Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh).

Trong đó, 3/4 học sinh Việt Nam xếp trong top 7 điểm số cao của mức Huy chương Bạc, tổng điểm toàn đoàn vẫn duy trì trong top 8 các đoàn tham dự.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam tại Olympic Sinh học quốc tế (IBO) 2026

Kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 37 được tổ chức tại Lithuania từ ngày 12/7 đến 19/7, với 86 quốc gia và vùng lãnh thổ (trong đó có 6 đoàn quan sát viên) tham dự cùng gần 300 thí sinh dự thi.

IBO 2026 gồm 2 ngày thi chính thức: Một ngày thi lý thuyết với 2 bài thi, mỗi bài 180 phút và 4 phòng thi thí nghiệm, mỗi phòng thi 90 phút.

Hai bài thi lý thuyết có 100 câu hỏi chủ đề về các vấn đề thực tiễn toàn cầu, từ ô nhiễm môi trường, tăng trưởng xanh, trung hòa carbon, chống biến đổi khí hậu, tới phòng bệnh cộng đồng, chẩn đoán và giải pháp điều trị một số bệnh nan y ở người.

Bốn phòng thi thực hành gồm: Hóa sinh và Sinh học phân tử: về các năng lực phân tích gene, protein ứng dụng trong Công nghệ sinh học và Y học; Sinh lý người và động vật: với các năng lực nghiên cứu trọng tâm về người từ dược lý học thuốc, bệnh lý máu và thí nghiệm mô phỏng về thận học; Giải phẫu và hệ thống học động vật: đòi hỏi các kỹ năng vi phẫu, phân loại, định danh, nghiên cứu tiến hóa côn trùng gây bệnh và dự báo biến đổi khí hậu; Sinh học máy tính thực vật: với các kỹ năng sử dụng các công cụ tính toán và máy tính phân tích cây trồng và nông nghiệp.

Tại Kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế (IBO) 2026, đội tuyển học sinh Việt Nam đã xuất sắc mang về 4 Huy chương Bạc. Kết quả này tiếp tục nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của học sinh nước nhà tại các đấu trường tri thức quốc tế trong năm nay và giai đoạn vừa qua.

IBO được đánh giá là kỳ thi quốc tế toàn diện hàng đầu thế giới dành cho học sinh THPT trong lĩnh vực khoa học tự nhiên. Kỳ thi đòi hỏi thí sinh phải sở hữu nền tảng kiến thức liên môn sâu rộng bao gồm Toán ứng dụng - Lý - Hóa - Sinh - Môi trường, cùng các kỹ năng phòng thí nghiệm nghiêm ngặt trải rộng từ cấp độ phân tử, cơ thể cho đến hệ sinh thái và sinh quyển.

Thành công tại IBO 2026 một lần nữa khẳng định bước đi đúng đắn của ngành giáo dục trong công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu. Đồng thời, kết quả này cho thấy sự hội nhập sâu rộng của Việt Nam trong việc đào tạo và đánh giá tài năng trẻ theo các tiêu chuẩn tiên tiến nhất trên thế giới.