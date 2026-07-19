Số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa động đất tại Venezuela vượt 5.000 người

AP đưa tin ngày 18/7, số người thiệt mạng do hai trận động đất mạnh làm rung chuyển Venezuela tối 24/6 đã tăng lên 5.069 người, theo thông báo của Chính phủ nước này.

Trong một tuyên bố, Chính phủ của Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez cho biết, số người bị thương hiện vẫn là 16.740 người, không thay đổi trong 11 ngày qua, và hơn 6.400 người đã được giải cứu khỏi đống đổ nát.

Nhiều tòa nhà bị hư hại sau trận động đất xảy ra ở La Guaira, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất kép vừa qua tại Venezuela. Ảnh: AP/Matias Delacroix.

Tính đến ngày 17/7, nước này ghi nhận tổng cộng 1.331 dư chấn sau động đất.

Các hoạt động cứu hộ và dọn dẹp đống đổ nát vẫn đang tiếp diễn và dự kiến số người thiệt mạng còn tăng lên, đặc biệt tại bang ven biển La Guaira, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thảm họa động đất vừa qua.

Hình ảnh chụp ngày 18/7 cho thấy, lực lượng cứu hộ và người dân địa phương vẫn tiếp tục tìm kiếm và thu hồi thi thể của những người thiệt mạng, 24 ngày sau cơn địa chấn.

Chính phủ Venezuela cho biết có 856 tòa nhà bị hư hại và 190 tòa nhà bị sập hoàn toàn sau hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ Richter xảy ra hôm 24/6. Hàng trăm công trình khác, cầu đường cũng bị ảnh hưởng.

Khoảng 20.000 người vẫn đang phải sơ tán, nhiều người sống trong các khu tạm trú chật chội, thiếu nước sạch và điều kiện vệ sinh.

Quyền Tổng thống Delcy Rodriguez ngày 17/7 thông báo Venezuela đã nhận được 346 triệu USD rút từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Tổng giám đốc IMF Kristalina Georgieva xác nhận số tiền này được giải ngân từ khoản dự trữ của Venezuela tại Quỹ để đáp ứng các nhu cầu nhân đạo cấp thiết.

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