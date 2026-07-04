Nỗ lực nhận dạng thi thể nạn nhân thiệt mạng trong động đất ở Venezuela

Theo AP, tính đến ngày 3/7, số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất kép ở Venezuela tối 24/6 đã tăng lên 2.295 người. Venezuela đang nỗ lực thu thập, nhận dạng và bảo quản các thi thể nạn nhân động đất cho người thân đến nhận.

Trên khắp La Guaira, bang nằm trên bờ biển phía bắc Venezuela, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi hai trận động đất mạnh liên tiếp tối 24/6, người dân cũng đang gấp rút tìm kiếm thân nhân trước khi quá muộn.

Các nhân viên cứu hộ và kỹ thuật viên pháp y Joel Mirabal (phía sau bên trái) đang thu hồi thi thể một nạn nhân động đất ở La Guaira, Venezuela, ngày 30/6/2026. Ảnh: AP/Matias Delacroix.

Cuối tuần qua, các đội cứu hộ đã đưa hàng chục thi thể được tìm thấy từ các tòa nhà bị sập đến một cơ sở chăm sóc sức khỏe do Chính phủ điều hành ở thành phố La Guaira. Các thi thể được đặt ở một bãi đậu xe cho đến khi gia đình đến nhận dạng.

Hôm 3/7, những người mất người thân đã chờ đợi bên ngoài cảng biển La Guaira để nhận dạng các thi thể mà chính quyền vẫn đang thu thập trên khắp tiểu bang ven biển này. Nhiều xe cộ xếp thành hàng dài bên ngoài một nhà xác tạm thời.

Trong số những người đang chờ đợi có Robert Rodríguez. Ông ngồi trên một khối bê tông, vẻ mặt thất thần, chờ con gái đến nhận dạng thi thể con rể, Rafael Alvarado. Alvarado đã tử vong khi bị mắc kẹt bên trong một cửa hàng tạp hóa nơi anh làm việc tại quầy bán đồ ăn chế biến sẵn.

"Alvarado được tìm thấy trong đống đổ nát hôm 1/7. Thi thể cháu được đưa ra và chuyển đến cảng vào ngày 2/7. Tôi nhìn thấy đôi giày và nhận ra đó chính là con rể mình", ông Rodríguez buồn rầu nói.

Ông cho biết, gia đình định hỏa táng Alvarado và rải tro cốt trên Isla de Margarita, hòn đảo thuộc Venezuela nơi anh từng sinh sống.

Nếu người thân không thể nhận dạng thi thể, các thi thể sẽ được chuyển đến chuyên gia pháp y làm việc tại cảng biển La Guaira. Nhiều công ty tư nhân đã quyên góp những container lạnh lớn để giúp bảo quản thi thể, nhưng số người tử vong vẫn tiếp tục tăng lên và đặt ra thách thức lớn.

Kỹ thuật viên pháp y Joel Mirabal đã làm việc liên tục 7 ngày kể từ khi các trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ Richter xảy ra tối 24/6. Mirabal cho biết, ông và các kỹ thuật viên pháp y khác dự kiến ​​sẽ mất đến 3 tháng để tìm kiếm, thu thập thi thể nạn nhân động đất.

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