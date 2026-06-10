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Kia Sportage 2026 chốt giá bán ưu đãi từ 749 triệu đồng tại Việt Nam

Nguyễn Anh

Kia New Sportage vừa công bố giá bán tại Việt Nam với mức từ 769 - 1,099 tỷ đồng. Những khách hàng đầu tiên sẽ nhận ưu đãi 20 triệu đồng, chỉ còn từ 749 triệu.

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Nhà phân phối THACO đã chính thức công bố giá bán phiên bản nâng cấp của dòng xe Kia Sportage 2026 tại thị trường Việt Nam. Đây là mẫu xe đã lần đầu tiên ra mắt Việt Nam vào năm 2022. So với đời cũ, Sportage mới có nhiều hơn 2 phiên bản, tăng số lượng tổng lên mức 5 phiên bản, bao gồm 3 bản dùng máy 2.0L và 3 bản dùng máy 1.6L tăng áp hybrid.
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Giá bán của Kia Sportage 2026 dao động từ 769 triệu đến 1,099 tỷ đồng, khoảng giá này có phần rộng hơn đời cũ - từ 819 triệu đến 1,009 tỷ đồng. Ở thời điểm này, THACO Auto đang tung ra ưu đãi giảm 20 triệu đồng cho tất cả phiên bản Sportage 2026, đưa giá bán xuống mức từ 749 triệu đến 1,079 tỷ đồng.
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Kia Sportage 2026 phiên bản nâng cấp đã được làm mới cả về thiết kế, trang bị lẫn động cơ. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.685 x 1.865 x 1.665 mm và chiều dài cơ sở lên tới 2.755 mm, tăng nhẹ so với phiên bản cũ. Bên ngoài, xe được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới nhất của thương hiệu Kia, tạo sự tương đồng với những người anh em như Seltos, Sorento và Carnival.
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Sportage 2.0G Deluxe 2026 là phiên bản thấp nhất, xe có những điểm khác biệt dễ nhận ra với màn hình sau vô lăng là loại 4,2 inch, điều hòa 2 vùng chỉnh cơ, ga tự động. Phiên bản máy thuần xăng cao nhất là 2.0G Luxury có phần nhỉnh hơn với ghế lái chỉnh điện, gương chiếu hậu chống chói tự động...
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Xe sở hữu màn hình cỡ 12,3 inch tương tự những bản cao hơn, điều hòa tự động, đáng chú ý nhất là hệ thống ADAS với các tính năng kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn và bám làn đường, cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm điểm mù, cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phương tiện cắt ngang khi lùi.
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Động cơ trên 2 phiên bản Sportage 2.0G Deluxe và Luxury 2026 này là loại Smartstream 2.0L, sản sinh công suất 154 mã lực tại 6.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 192 Nm tại 4.500 vòng/phút. Xe dùng hộp số tự động 6 cấp, đi kèm là hệ dẫn động cầu trước
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Trên 3 phiên bản dùng máy 1.6L tăng áp hybrid, điểm khác biệt dễ dàng nhận ra ngay từ bên ngoài là bộ mâm 18 inch, nhỏ hơn 1 inch so với phiên bản dùng máy xăng 2.0L. Kích cỡ lốp cũng khác đôi chút với 235/60 trên bản máy 1.6L, 235/55 trên bản dùng máy 2.0L.
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Về trang bị, 3 phiên bản Sportage Hybrid đều có vô lăng bọc da tích hợp sưởi, lẫy chuyển số sau vô lăng, ghế hành khách chỉnh điện, sưởi và làm mát hàng ghế trước, dàn âm thanh 8 loa Harman Kardon, camera toàn cảnh 360 độ. Hệ thống ADAS cũng đầy đủ hơn khi có thêm tính năng hỗ trợ và tránh va chạm khi lùi.
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Phiên bản cao nhất Sportage 1.6 Turbo Siganture AWD, điểm khác biệt duy nhất là hệ thống dẫn động 2 cầu AWD. Với hệ dẫn động này, người lái có thêm 3 tùy chọn chế độ lái địa hình (Snow, Mud, Sand) ngoài 4 chế độ lái tiêu chuẩn (Normal, Eco, Sport, My Drive).
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Sportage phiên bản hybrid được trang bị khối động cơ Smartream 1.6L kết hợp cùng mô-tơ điện. Khối động cơ này cho tổng công suất 232 mã lực, mô-men xoắn cực đại 367 Nm. Sức mạnh được truyền đến bánh xe thông qua hộp số tự động 6 cấp. Tại thị trường Việt Nam, Sportage 2026 sẽ cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc SUV cỡ C.
Video: Đánh giá Kia Sportage Hybrid 2026 mới tại Việt Nam.
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