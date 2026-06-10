Kia Sportage 2026 chốt giá bán ưu đãi từ 749 triệu đồng tại Việt Nam

Hãng camera Mỹ thu hồi hàng trăm ngàn sản phẩm do lỗi quá nhiệt Hơn 10 sự cố quá nhiệt đã được ghi nhận, trong đó có 6 trường hợp cháy hoặc phát nổ, buộc nhà sản xuất phải thu hồi hàng trăm nghìn camera an ninh.

Litva giới thiệu công nghệ biến mọi chiếc xe thành robot Công nghệ điều khiển từ xa này có thể chuyển đổi hầu hết mọi phương tiện hiện có thành một nền tảng không người lái, giảm nhu cầu mua sắm phương tiện mới.

NASA kỳ vọng gì vào sứ mệnh Artemis 3 để chinh phục Mặt trăng? Artemis 3 là bước tiến quan trọng của NASA nhằm đưa con người trở lại Mặt trăng, thử nghiệm công nghệ và chuẩn bị cho hành trình đến sao Hỏa vào năm 2028.

Hơn 1 triệu xe Jeep Wrangler và Gladiator có nguy cơ hoả hoạn Jeep Wrangler và Gladiator vừa bị triệu hồi do lỗi hệ thống trợ lực lái có thể gây cháy xe. Nguy cơ có thể xảy ra ngay cả khi xe đang đỗ và đã tắt động cơ.

[GALLERY] CSU gây sốc, 500.000 người dùng ChatGPT, giáo sư nổi giận Đại học bang California triển khai ChatGPT cho gần 500.000 người, tạo nên thử nghiệm AI lớn nhất lịch sử nhưng vấp phải làn sóng phản đối dữ dội.

Audi Q7 2026 chính thức trình làng, SUV hạng sang được "trang bị tận răng" Dù đánh mất vị thế SUV đầu bảng vào tay tân binh Q9 sắp ra mắt, tuy nhiên mẫu xe SUV hạng sang Audi Q7 2026 mới vẫn không hề cắt giảm các yếu tố sang trọng.

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Nissan bất ngờ "hồi sinh" mẫu xe sedan Primera sau 19 năm vắng bóng Sau gần 20 năm vắng bóng trên thị trường, Nissan đã quyết định "hồi sinh" một trong những tên gọi quen thuộc nhất của hãng là Primera dưới dạng xe thuần điện.

Ra mắt Hongqi G919 EREV tại Trung Quốc, "đối thủ" Mercedes-Benz G-Class Thương hiệu xe sang Trung Quốc Hongqi vừa hé lộ mẫu SUV địa hình mới mang tên G919. Xe sở hữu hệ truyền động điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV) 4 mô-tơ điện.