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Kia New Sportage Hybrid chính thức ra mắt Việt Nam, giá bán là một ẩn số

Nguyễn Anh

Kia New Sportage Hybrid hướng đến khách hàng trẻ năng động, kết hợp thiết kế hiện đại, công nghệ Hybrid mới, nội thất rộng rãi cùng và tiện nghi thực dụng.

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Thaco Auto đã chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp của dòng xe Kia Sportage 2026 tại thị trường Việt Nam. Đây là mẫu xe đã lần đầu tiên ra mắt Việt Nam vào năm 2022. Xe hướng đến khách hàng trẻ năng động, kết hợp thiết kế hiện đại, công nghệ Hybrid tiết kiệm nhiên liệu, khoang nội thất rộng rãi cùng nhiều tiện nghi thực dụng.
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Ở phiên bản nâng cấp, Kia Sportage đã được làm mới cả về thiết kế, trang bị lẫn động cơ. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.685 x 1.865 x 1.665 mm và chiều dài cơ sở lên tới 2.755 mm, tăng nhẹ so với phiên bản cũ. Bên ngoài, xe được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới nhất của thương hiệu Kia, tạo sự tương đồng với những người anh em như Seltos, Sorento và Carnival.
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Xe được trang bị hệ thống đèn LED lấy cảm hứng thiết kế từ bản đồ sao đặc trưng ở cả phía trước và phía sau xe. Cụm đèn pha LED Projector 4 bóng đặt dọc được bố trí tinh xảo, gia tăng khả năng chiếu sáng và kết hợp hài hòa cùng lưới tản nhiệt 3D màu đen piano mở rộng liền mạch, tạo cảm giác bề thế cho khu vực đầu xe.
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Với chiều dài cơ sở lớn, Kia Sportage 2026 mới được trang bị khoang nội thất khá rộng rãi với 2 hàng ghế và 5 chỗ ngồi. Không gian bên trong được thiết kế theo triết lý tinh giản, hiện đại với cấu trúc theo phương ngang, tạo cảm giác rộng mở và tập trung vào người lái.
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Hàng ghế trước của Sportage 2026 phong cách thể thao ôm sát. Trong đó, ghế lái chỉnh điện 10 hướng có bơm lưng, tích hợp sưởi, làm mát và nhớ 2 vị trí. Ghế hành khách có tính năng chỉnh điện 6 hướng.​ Hàng ghế thứ hai khoảng để chân lớn nhất phân khúc, bề mặt ghế rộng, chiều cao ghế hợp lý cho tư thế ngồi thoải mái, độ ngả lưng lớn, từ 93 - 120 độ và khả năng gập phẳng linh hoạt.
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Chưa hết, Kia Sportage mới còn sở hữu khoang hành lý được hãng khẳng định là rộng rãi hàng đầu phân khúc. Xe có thể gia tăng thể tích tối đa lên đến 1.870 lít khi gập phẳng hàng ghế 2. Trước mặt người lái là vô lăng D-cut 2 chấu mới và cụm màn hình cong Panoramic tích hợp liền mạch giữa 2 màn hình giải trí...
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Bảng đồng hồ kỹ thuật số của xe có kích thước 12,3 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Bên cạnh đó là hệ thống âm thanh Harman Kardon 8 loa cùng giao diện điều khiển thông minh, trực quan cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa hệ thống điều hòa và AVN thông qua các phím cảm ứng hiện đại.
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Nội thất của mẫu SUV cỡ C nhà Kia sử dụng chất liệu da mềm mại, bền bỉ và thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị nhiều tiện nghi như camera 360, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, cốp điện thông minh, gương chiếu hậu chống chói tự động ECM, khởi động xe từ xa,…
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Điểm nhấn của Kia Sportage 2026 nằm ở động cơ bên dưới nắp ca-pô. Tại đây, xe được trang bị hệ truyền động Smartstream Turbo Hybrid, kết hợp giữa động cơ xăng tăng áp, mô-tơ điện hiệu suất cao và pin lithium-ion polymer nằm bên dưới sàn xe. Hệ thống này sản sinh tổng công suất kết hợp 232 mã lực và mô-men xoắn cực đại 367 Nm. Đồng thời, mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp chỉ dừng ở mức 4,9 lít/100 km.
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Kia Sportage 2026 có cả phiên bản dẫn động 1 cầu và 2 cầu. Trong đó, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD là trang bị tùy chọn của xe. Xe được trang bị 3 chế độ lái Eco/Sport/My drive và 3 chế độ địa hình Snow/Mud/Sand. Chưa hết, Kia Sportage 2026 còn có công nghệ kiểm soát chuyển động thông minh nhờ khả năng điều khiển chính xác của mô-tơ điện.
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Xe được trang bị an toàn như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau/bên hông, hỗ trợ đánh lái để tránh va chạm và hỗ trợ tránh va chạm phía sau khi lùi. Tại thị trường Việt Nam, New Sportage Hybrid được phân phối với 3 phiên bản gồm: Premium, Signature và Signature AWD với giá bán chưa được công bố.
Video: ánh giá Kia Sportage Hybrid 2026 tại Việt Nam.

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