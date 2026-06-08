Kia New Sportage Hybrid chính thức ra mắt Việt Nam, giá bán là một ẩn số

Honda UC3 từ 60 triệu tại Việt Nam, có nên bỏ SH để tậu xe máy điện? Với giá ưu đãi khoảng 60 triệu đồng, hiệu năng ngang Honda SH 160cc, UC3 liệu có phải mẫu xe máy điện đầu tiên đủ sức khiến người dùng cân nhắc bỏ SH?

Loạt ôtô gầm cao tại Việt Nam giảm giá mạnh, tới hơn 300 triệu đồng Thị trường ôtô Việt Nam tháng 6/2026 chứng kiến cuộc đua giảm giá sâu từ nhiều hãng xe nhằm kích cầu mua sắm, trong đó nhóm SUV giảm giá hàng trăm triệu đồng.

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