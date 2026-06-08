Kia New Sportage Hybrid chính thức ra mắt Việt Nam, giá bán là một ẩn số

Với giá ưu đãi khoảng 60 triệu đồng, hiệu năng ngang Honda SH 160cc, UC3 liệu có phải mẫu xe máy điện đầu tiên đủ sức khiến người dùng cân nhắc bỏ SH?
Thị trường ôtô Việt Nam tháng 6/2026 chứng kiến cuộc đua giảm giá sâu từ nhiều hãng xe nhằm kích cầu mua sắm, trong đó nhóm SUV giảm giá hàng trăm triệu đồng.
Liệu bão mặt trời có thể gây ra động đất? Các nhà khoa học đang khám phá những mối liên hệ bí ẩn
Xe máy thương hiệu Piaggio và Vespa tại Việt Nam được thông báo tương thích với xăng E10. Tuy nhiên, Liberty 50cc lại không có thông báo cụ thể.
Từ game kinh dị, bóng đá đến MMORPG quy mô lớn, tháng 6/2026 hứa hẹn bùng nổ với hàng loạt siêu phẩm mobile mới trên Android và iOS.
Bộ Công Thương đã chính thức phát hành Cẩm nang sử dụng xăng sinh học E10, cung cấp thông tin về lợi ích, cách sử dụng và những lưu ý dành cho người tiêu dùng.
Quân đội Nigeria đã giải cứu 360 người bị phiến quân Boko Haram bắt cóc trước đó ở phía nam bang Borno, thuộc vùng đông bắc của đất nước.
AI ngày càng thông minh và hữu ích, nhưng các chuyên gia cảnh báo người dùng không nên xem câu trả lời từ chatbot là nguồn thông tin tuyệt đối đáng tin cậy.
Phát hiện gió siêu thanh tốc độ 9 km/giây trên hành tinh ngoài hệ mặt trời WASP-127b, mở ra khám phá mới về khí quyển ngoại hành tinh.
Trào lưu độ xe SUV cỡ nhỏ Suzuki Jimny chưa bao giờ có hồi kết, mới đây một hãng độ Nhật Bản đã ra mắt bodykit lấy cảm hứng từ Land Cruiser 70 Series.