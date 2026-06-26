Video: Kia Sonet thử nghiệm an toàn từ Global NCAP.

Kia Sonet chỉ đạt 1 sao về khả năng bảo vệ người lớn ngồi trong xe trong bài thử nghiệm va chạm của Chương trình Đánh giá Xe mới Toàn cầu (Global NCAP). Mẫu xe này cũng đạt 3 sao về khả năng bảo vệ trẻ em ngồi trong xe.

Điểm số của Kia Sonet bị kéo xuống do thiếu túi khí bên sườn. Ngoài ra, khả năng bảo vệ đầu gối của người lái và hành khách phía trước chỉ được đánh giá ở mức "cận đạt" trong va chạm trực diện. Nguyên nhân là bởi đầu gối của họ có thể va chạm với các cấu trúc nguy hiểm phía sau mặt táp-lô. Khu vực để chân cũng bị đánh giá là "không ổn định", tương tự như cấu trúc thân xe.

Kia Sonet thế hệ mới chỉ đạt 1 sao trong thử nghiệm an toàn.

Đáng tiếc là những hạng mục còn lại của Kia Sonet lại thể hiện tốt trong bài thử nghiệm va chạm. Xe mang lại khả năng bảo vệ "tốt" cho đầu của người lái và hành khách phía trước. Khả năng bảo vệ ngực của người lái và hành khách phía trước được đánh giá lần lượt ở mức "đủ" và "tốt". Khả năng bảo vệ xương chày bên trái của người lái cũng ở mức "tốt". Trong khi đó, khả năng bảo vệ xương chày bên phải của người lái và xương chày của hành khách phía trước được đánh giá ở mức "đủ".

Đối với trẻ em ngồi trong xe, Kia Sonet mang lại khả năng bảo vệ hoàn toàn trong bài thử nghiệm va chạm phía trước và bên sườn. Tuy nhiên, mẫu xe này bị trừ điểm vì không được trang bị dây đai an toàn 3 điểm ở tất cả các vị trí ngồi.

Điểm số của Kia Sonet bị kéo xuống do thiếu túi khí bên sườn.

Kết quả là Kia Sonet đạt 21,29/34 điểm ở hạng mục bảo vệ người lớn ngồi trong xe và 28,57/49 điểm ở hạng mục bảo vệ trẻ em ngồi trong xe. Chiếc Kia Sonet được Global NCAP thử nghiệm là phiên bản sản xuất tại Ấn Độ, dành cho các thị trường Nam Á và châu Phi. Xe ở Việt Nam hiện do THACO lắp ráp trong nước.

Tại Việt Nam, Kia Sonet là mẫu SUV hạng A bán khá tốt với doanh số cộng dồn trong 5 tháng đầu năm nay đạt 3.431 xe. So với "ông hoàng" phân khúc là VinFast VF 5, doanh số của Sonet chỉ bằng 1/5. Tuy nhiên, nếu chỉ xét trong phân khúc SUV hạng A dùng động cơ đốt trong, Sonet chính là "vua doanh số".

Chiếc Kia Sonet được Global NCAP thử nghiệm là phiên bản sản xuất tại Ấn Độ, dành cho các thị trường Nam Á và châu Phi.

Kia Sonet ở Việt Nam hiện có 4 phiên bản. Trong đó, 3 bản thấp chỉ được trang bị 2 túi khí trước, không có túi khí bên. Riêng bản cao cấp nhất sở hữu 6 túi khí.

Ngoài ra, mẫu SUV hạng A này còn có những tính năng an toàn tiêu chuẩn như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC và camera lùi. Các bản cao hơn có thêm cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau, cảm biến áp suất lốp, điều khiển hành trình và hỗ trợ giới hạn tốc độ.