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Nissan nhá hàng SUV Tekton 2027 mới đậm chất Patrol, "đối thủ" Kia Seltos

Tâm Võ

Hãng xe Nissan mới đây tiếp tục hé lộ những hình ảnh mới của mẫu SUV cỡ trung Tekton 2027 trước thềm màn ra mắt toàn cầu dự kiến diễn ra vào ngày 9/7/2026.

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Dựa vào những hình ảnh được “nhá hàng” có thể thấy, Nissan Tekton sở hữu thiết kế mạnh mẽ, mang nhiều nét gợi nhớ đến "người đàn anh" Patrol, qua đó củng cố định vị là một mẫu SUV cỡ trung thiên về phong cách dã ngoại.
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Khu vực mặt ca-lăng nổi bật với lưới tản nhiệt kích thước lớn sử dụng các thanh nan ngang, kết hợp cụm đèn pha LED hình chữ nhật. Điểm nhấn đáng chú ý nằm ở dải trang trí màu đỏ kéo dài xuyên suốt mặt trước, đi qua logo Nissan phát sáng ở trung tâm. Chi tiết này giúp tăng khả năng nhận diện thương hiệu và tạo sự khác biệt cho mẫu SUV mới.
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Dòng chữ "TEKTON" được dập nổi ở mép trước nắp ca-pô, trong khi phần trung tâm nắp ca-pô được thiết kế nhô cao nhằm tăng cảm giác khỏe khoắn. Hệ thống đèn định vị LED đặt dọc hai bên cản trước kết hợp cùng cụm đèn pha nằm ngang và lưới tản nhiệt cỡ lớn tạo nên diện mạo bề thế hơn cho xe.
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Theo Nissan, ngôn ngữ thiết kế này phù hợp với định hướng xây dựng Tekton trở thành mẫu SUV mang phong cách phiêu lưu và đa dụng trong phân khúc. Những hình ảnh teaser được công bố trước đó cùng những nguyên mẫu chạy thử cho thấy Tekton sở hữu thân xe theo phong cách hình hộp với các đường nét vuông vức. Xe có trần xe phẳng, thanh giá nóc tích hợp, vòm bánh xe cỡ lớn và cụm đèn hậu nối liền phía sau.
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Kiểu thiết kế này được xem là xu hướng phổ biến trên nhiều mẫu SUV mới nhằm tạo cảm giác cứng cáp và tăng tính thực dụng cho không gian nội thất. Nissan Tekton được phát triển trên cùng nền tảng khung gầm với Renault Duster. Tuy nhiên, hãng xe Nhật Bản cho biết mẫu SUV mới sẽ có thiết kế nội và ngoại thất riêng nhằm tạo sự khác biệt so với mẫu xe cùng nền tảng.
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Khoang cabin dự kiến được trang bị màn hình kỹ thuật số kép, cửa sổ trời toàn cảnh, ghế trước tích hợp chức năng thông gió, sạc không dây, hệ thống kết nối thông minh và camera 360 độ. Ở các phiên bản cao cấp, Tekton nhiều khả năng sẽ có 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử cùng gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao ADAS.
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Về vận hành, nhiều khả năng Nissan Tekton sẽ được trang bị các tùy chọn động cơ tương tự Renault Duster. Phiên bản tiêu chuẩn có thể trang bị động cơ xăng tăng áp 1.0L, sản sinh công suất 100 mã lực và mô-men xoắn 160 Nm. Trong khi đó, các phiên bản cao hơn dự kiến sử dụng động cơ tăng áp 1.3L với công suất 163 mã lực và mô-men xoắn cực đại 280 Nm.
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Động cơ đi cùng tùy chọn hộp số sàn hoặc hộp số ly hợp kép DCT tùy từng phiên bản. Ngoài ra, Nissan cũng được cho là đang phát triển biến thể hybrid mạnh (strong hybrid) để bổ sung vào danh mục sản phẩm trong giai đoạn tiếp theo. Sau khi ra mắt, Nissan Tekton sẽ tham gia phân khúc SUV cỡ trung tại Ấn Độ, nơi đang có sự cạnh tranh mạnh mẽ với Hyundai Creta, Kia Seltos và Skoda Kushaq.
Video: Nissan nhá hàng SUV cỡ trung Tekton đậm chất Patrol.
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