Nissan nhá hàng SUV Tekton 2027 mới đậm chất Patrol, "đối thủ" Kia Seltos

Đức hợp tác với Hàn Quốc phát triển vũ khí chống lại bom lượn tầm xa Rheinmetall cùng đối tác LIG của Hàn Quốc, chế tạo tên lửa đặc biệt bắn hạ bom lượn, tầm bắn 20km, tích hợp hệ thống Skynex.

Tập đoàn Sơn Hải rao bán loạt xe sang tiền tỷ - Bentley, Lexus và BMW Thông tin Tập đoàn Sơn Hải rao bán cùng lúc 7 mẫu xe sang gồm Bentley, Lexus và BMW đang thu hút sự quan tâm của giới chơi xe trong nước.

[GALLERY] SpaceX muốn phóng 1 triệu vệ tinh, biến vũ trụ thành siêu máy tính SpaceX đang ấp ủ kế hoạch táo bạo xây dựng mạng lưới 1 triệu vệ tinh AI, biến quỹ đạo Trái Đất thành siêu máy tính khổng lồ chưa từng có.

Xe máy điện Honda CUV e: “giá chát”, sạc pin như “cực hình” Xe máy điện Honda CUV e: giá bán đắt nhưng sạc pin lại vô cùng bất tiện. Mỗi lần sạc pin giống như một “cực hình”. Hết pin giữa đường chỉ còn nước dắt bộ.

[INFOGRAPHIC] DJI Osmo Pocket 4P, camera bỏ túi "2 mắt" quay 4K 240fps Osmo Pocket 4P là thế hệ mới nhất của dòng camera cầm tay siêu nhỏ gọn từ DJI, nổi bật với hệ thống camera kép lần đầu xuất hiện trên dòng Pocket.

[GALLERY] Pháp chọn hệ thống Thundart nội địa thay thế HIMARS Hệ thống Thundart (sấm sét) do liên danh MBDA và Safran đã được lựa chọn để Pháp thay thế hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS vốn quá phụ thuộc vào Mỹ.

[GALLERY] Từ bột ngọt đến chip AI, bí mật giúp Ajinomoto thống trị bán dẫn Ít ai biết Ajinomoto không chỉ nổi tiếng với bột ngọt mà còn nắm giữ hơn 95% thị phần vật liệu ABF, mắt xích chiến lược của ngành chip AI toàn cầu.

[GALLERY] Vật liệu vô danh đẩy giá bo mạch tăng vọt 40% Khủng hoảng nguồn cung nhựa PPE đang khiến giá bo mạch PCB tăng tới 40%, đe dọa kéo theo làn sóng tăng giá smartphone, laptop và thiết bị AI.

Bí ẩn về hộp đen Trái đất sắp hoàn thành tại Australia Hộp đen Trái đất sẽ ghi nhận dữ liệu môi trường toàn cầu, giúp các thế hệ tương lai có thể học hỏi và đưa ra quyết định đúng đắn hơn.