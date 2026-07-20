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Lý do nào khiến Honda Prologue "chết yểu" chỉ sau 3 năm có mặt

Nguyễn Chung

Mẫu xe SUV Honda Prologue đã chính thức bị khai tử trong bối cảnh hãng xe Nhật Bản tạm thời từ bỏ ôtô điện chạy pin (BEV) tại thị trường Mỹ.

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Honda từng đặt nhiều kỳ vọng vào xe điện và đã đầu tư hàng tỷ USD để phát triển. Trong khi các mẫu xe điện do hãng tự phát triển chưa sẵn sàng ra mắt, Honda đã hợp tác với tập đoàn General Motors (GM) để nhanh chóng đưa Prologue và Acura ZDX ra thị trường. Cả hai mẫu xe này đềudựa trên Chevrolet Blazer EV và Cadillac Lyriq với thiết kế được tinh chỉnh cho phù hợp với thương hiệu.
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Tuy nhiên, hai mẫu xe điện nhà Honda không được khách hàng đón nhận như kỳ vọng. Trong khi Honda Prologue đạt doanh số tương đối khả quan thì Acura ZDX lại thất bại và bị khai tử vào năm 2025. Sau đó, Honda tiếp tục hủy bỏ các dự án xe điện gồm 0 Sedan, 0 SUV, Acura RSX, đồng thời chấm dứt toàn bộ thương hiệu Sony Honda Mobility.
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Trước diễn biến không mấy tích cực này, việc Prologue trở thành mẫu xe tiếp theo bị ngừng kinh doanh không phải điều bất ngờ. Trong năm 2025 vừa qua, doanh số của mẫu xe SUV điện Honda Prologue tại thị trường Mỹ tăng 19,1%, đạt 39.194 xe.
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Kết quả bán hàng này nhiều khả năng được thúc đẩy bởi làn sóng khách hàng tranh thủ mua xe để hưởng ưu đãi tín dụng thuế liên bang trước khi chính sách này bị bãi bỏ. Tuy nhiên, sau khi ưu đãi kết thúc, doanh số của mẫu xe điện nhà Honda đã lao dốc mạnh. Riêng trong tháng 12/2025, Honda chỉ bán được 932 chiếc Prologue cho khách hàng Mỹ, giảm tới 88,6%.
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Năm 2026 cũng tiếp tục là giai đoạn khó khăn khi các đại lý chỉ bán được 8.407 chiếc xe điện Prologue trong 6 tháng đầu năm, giảm 48,5% so với cùng kỳ. Trung bình mỗi tháng, Honda chỉ bán được khoảng 1.400 chiếc xe điện tại thị trường Mỹ. Đà sụt giảm mạnh khiến Prologue trở thành mẫu xe có doanh số thấp thứ hai trong danh mục sản phẩm của Honda Mỹ.
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Doanh số của mẫu SUV thuần điện này thậm chí còn thấp hơn tất cả các mẫu xe Acura đang bán ở thị trường Mỹ. Được định vị trong phân khúc SUV thuần điện hạng trung, Honda Prologue sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.877 x 1.989 x 1.643 mm và chiều dài cơ sở 3.094 mm.
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Ngoài kích thước khá lớn, mẫu xe SUV thuần điện này còn được áp dụng phong cách thiết kế khá đặc trưng của thương hiệu Honda đồng thời trông giống xe xăng hơn là ôtô điện. Tại thị trường Mỹ, Honda Prologue được trang bị hệ thống đèn LED, mâm 19-21 inch (tùy phiên bản).
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Xe có bảng đồng hồ kỹ thuật số 11 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 11,3 inch, tích hợp các ứng dụng Google như Google Assistant, Google Maps hay Google Play, sạc điện thoại không dây, gương chiếu hậu chống chói tự động, cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống âm thanh Bose 12 loa, ghế trước sưởi/làm mát, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, điều hòa tự động 2 vùng,...
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Ở bản dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD, Honda Prologue dùng 2 mô-tơ điện nằm trên 2 cầu, tạo ra công suất tổng cộng 288 mã lực và mô-men xoắn cực đại 451 Nm. Nhờ cụm pin lithium-ion 85 kWh, xe có quãng đường di chuyển 483 km theo chu trình thử nghiệm EPA. Nếu dùng sạc nhanh DC 155 kW, người dùng chỉ cần chờ 10 phút là có thể đi thêm 105 km.
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Cuối cùng là những tính năng an toàn chủ động ADAS nằm trong gói Honda Sensing như hệ thống hỗ trợ đánh lái trong điểm mù, cảnh báo có người đi bộ phía sau và phanh ngăn va chạm với phương tiện cắt ngang khi lùi.
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Trong tuyên bố gửi tới Carbuzz, Honda cho biết: "Honda sẽ kết thúc việc kinh doanh Prologue vào cuối năm nay sau khi hoàn tất vòng đời bản 2026. Khách hàng sở hữu Prologue vẫn sẽ tiếp tục nhận được đầy đủ dịch vụ hỗ trợ thông qua hệ thống đại lý của chúng tôi, bao gồm bảo dưỡng, phụ tùng và chế độ bảo hành".
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV thuần điện Honda Prologue.
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