Freelander 8 của Chery và Jaguar Land Rover về đại lý, chờ mở bán

Mẫu SUV hybrid cắm điện Haval GWM H10 dài 5,3 mét đã mở bán tại Trung Quốc, cạnh tranh với các đối thủ đồng hương trong phân khúc crossover cỡ lớn cao cấp.
Từ một thần đồng toán học đến nhà khoa học hàng đầu, Vũ Đình Hòa là biểu tượng vượt nghịch cảnh và truyền cảm hứng cho giới trẻ Việt Nam.
Một AI đã phát hiện ra một trong những vấn đề về tính liêm chính lớn nhất trong khoa học hiện đại: hàng trăm ngàn nghiên cứu bị nghi ngờ được sản xuất gian lận hàng loạt.
Wuling Grango đã chính thức được mở bán tại thị trường Việt Nam với giá bán từ 499 triệu đồng. Đây là mẫu MPV thuần điện 7 chỗ đầu tiên của Wuling tại Việt Nam.
Trái đất dường như có một hệ thống kiểm soát khí hậu tự nhiên đã giúp duy trì sự sống trên hành tinh này trong hơn 100 triệu năm.
MG Motor Indonesia vừa ra mắt mẫu SUV cỡ nhỏ ZS Hybrid+, xe sở hữu công nghệ hộp số DHT 3 cấp đột phá và kích thước vượt trội, sẵn sàng thách thức các đối thủ.
Cùng với Palisade Hybrid 2026, mẫu SUV Hyundai Tucson bản Hybrid cũng được trưng bày tại Hà Nội, xe dự kiến sẽ ra mắt thị trường Việt vào tháng 10/2026.
Toyota được cho là đang chuẩn bị đưa Veloz Hybrid về Việt Nam, bổ sung thêm một lựa chọn xe đa dụng 7 chỗ sở hữu công nghệ hybrid trong phân khúc MPV cỡ nhỏ.
Toyota, BMW, Bosch và Repsol đang thí điểm một nghiên cứu nhằm chứng minh rằng xe chạy xăng hiện có thể giảm lượng khí thải mà không cần cơ sở hạ tầng mới.
Kia Syros EV 2026 mới vừa chính thức được ra mắt. Đây đồng thời cũng là mẫu SUV điện phổ thông thứ hai của Kia tại thị trường Ấn Độ, sau Carens Clavis EV.