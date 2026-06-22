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Freelander 8 EREV ra mắt - xe sang giá rẻ của Jaguar Land Rover

Tâm Võ

Freelander 8 2027 mới tích hợp kiến ​​trúc điện cao áp, hệ động lực điện với máy xăng sạc pin (EREV) cho tầm hoạt động 221km chưa cần tới động cơ đốt trong.

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Freelander 8 First Edition đã chính thức ra mắt tại thị trường Trung Quốc, đánh dấu lần đầu tiên mẫu SUV địa hình hybrid cao cấp của liên doanh giữa Chery và Jaguar Land Rover xuất hiện trước công chúng. Màn ra mắt này tiếp nối những thông tin kỹ thuật đã được công bố trong sự kiện giới thiệu thương hiệu vào hồi tháng 3/2026.
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Freelander 8 First Edition vốn là phiên bản giới hạn của mẫu SUV cỡ lớn này. Đồng thời, liên doanh Chery-Jaguar Land Rover còn trình làng 3 màu sơn độc quyền gồm vàng chan Heat Gold Lemon, bạc Flowing Silver và tím Twilight Purple. Phiên bản giới hạn này sẽ sở hữu màu sơn ngoại thất riêng cùng logo kỷ niệm độc quyền.
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Freelander 8 First Edition tiếp tục được áp dụng ngôn ngữ thiết kế từ mẫu xe ý tưởng Concept 97. Phần đầu xe kết hợp các yếu tố thiết kế của những mẫu ô tô truyền thống với phong cách xe năng lượng mới, tạo nên diện mạo cứng cáp, bề thế cùng các đường nét đơn giản nhưng mạnh mẽ.
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Các chi tiết ốp màu bạc ở phía trước và phía sau nhấn mạnh phong cách SUV trong khi cửa sổ không khung cũng như cột C thiết kế đặc biệt tạo nên điểm nhận diện riêng cho Freelander 8 First Edition. Xe cũng có bộ móc kéo tùy chọn với tổng khối lượng rơ-moóc được phép kéo lên tới 2.000 kg.
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Được phát triển trên một nền tảng khung gầm hoàn toàn mới, Freelander 8 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.118 x 2.050 x 1.898 mm và chiều dài cơ sở 3.040 mm. Xe giữ nguyên tổng trọng lượng 3.495 kg đã được xác nhận trong hồ sơ đăng kiểm công bố vào tháng trước. Nội thất của Freelander 8 được bố trí cấu hình 6 chỗ ngồi.
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Freelander 8 sử dụng hệ truyền động mở rộng phạm vi hoạt động (EREV) điện áp cao 800 V kết hợp bộ pin có dung lượng 60,331 kWh. Cấu hình này cho phép xe đạt phạm vi di chuyển thuần điện được chứng nhận lên tới 221 km trước khi động cơ đốt trong bắt đầu hoạt động để sạc điện cho pin.
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Hệ truyền động của Freelander 8 sử dụng máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L với công suất tối đa 115 kW (khoảng 154 mã lực), đóng vai trò như bộ mở rộng phạm vi hoạt động.
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Hệ thống pin được phát triển cùng CATL, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 6C với công suất sạc cực đại lên tới 350 kW. Các thông số này được thiết kế nhằm tối ưu hiệu quả quản lý nhiệt và năng lượng trong quá trình sạc tốc độ cao.
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Chưa hết, mẫu SUV cỡ lớn của liên doanh Chery-Jaguar Land Rover còn được trang bị hệ thống địa hình thông minh i-ATS, được tinh chỉnh sâu với các giải pháp phần mềm từ Huawei. Khả năng bám đường được kiểm soát thông qua 3 khóa vi sai, bao gồm khóa vi sai cơ khí phía trước, vi sai chống trượt điện tử e-LSD phía sau và khóa vi sai trung tâm ảo.
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Hệ thống treo khí nén 2 buồng kín đảm nhiệm việc điều chỉnh giảm chấn và khoảng sáng gầm xe theo từng điều kiện địa hình khác nhau. Nền tảng điện - điện tử của xe sử dụng kiến trúc điều khiển tập trung, vận hành bởi bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8397 cao cấp.
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Tất cả các phiên bản Pro, Max và Max+ của Freelander 8 đều được trang bị cảm biến LiDAR 896 tia tiêu chuẩn gắn trên nóc xe. Hệ thống này hoạt động cùng nền tảng hỗ trợ lái thông minh Huawei Qiankun ADS 5 để thực hiện các chức năng nhận diện và phân tích môi trường xung quanh. Hiện giá bán của Freelander 8 bản thường và bản First Edition vẫn chưa được công bố.
Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Freelander 8 tại Trung Quốc.
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