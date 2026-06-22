Freelander 8 EREV ra mắt - xe sang giá rẻ của Jaguar Land Rover

Để thúc đẩy hành trình khám phá vũ trụ của nhân loại, dưới đây là những công nghệ tiên tiến hỗ trợ du hành giữa các vì sao.
Không chỉ là quả bóng đá thông thường, bóng thi đấu World Cup 2026 được tích hợp cảm biến thông minh, truyền dữ liệu 500 lần mỗi giây để hỗ trợ trọng tài.
Gói Claude Max 200 USD của Anthropic đang đối mặt với vụ kiện tập thể vì bị tố quảng cáo sai lệch hạn mức sử dụng và thiếu minh bạch với khách hàng.
Trước thời điểm ra mắt toàn cầu vào 23/6 tới, mẫu SUV điện cấu hình 7 chỗ Skoda Peaq 2027 đã hoàn thành chuỗi thử nghiệm khắt khe khi vượt qua 1,5 triệu km.
Audi Q3 2026 mới ra mắt tại Việt Nam đã được "lột xác" toàn diện từ trong ra ngoài và đem tới nhiều công nghệ, xu hướng thiết kế mới nhất từ hãng xe sang Đức.
NASA đã lựa chọn xe tự hành thế hệ tiếp theo trên Mặt Trăng, "Pegasus," để mở đường cho việc xây dựng một căn cứ thường trực trên Mặt Trăng.
Trong nỗ lực nâng cao mức độ an toàn đối với xe năng lượng mới (NEV), Trung Quốc sẽ đưa vào áp dụng hai bộ tiêu chuẩn quốc gia mới từ ngày 1/7/2026.
Toyota được cho là đang xem xét phát triển một mẫu SUV Land Cruiser hoàn toàn mới, hướng tới nhóm khách hàng ưu tiên phong cách sống, nhu cầu sử dụng hàng ngày.
Thế giới đang bước vào một thời đại mà vị thế của các quốc gia ngày càng được quyết định bởi năng lực làm chủ và kiến tạo công nghệ. Công nghệ không chỉ là động lực phát triển, mà trở thành vận mệnh quốc gia.
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