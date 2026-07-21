Mỹ tấn công Iran đêm thứ 10 liên tiếp, thêm tàu bốc cháy ở Hormuz

AP đưa tin, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ ngày 21/7 cho biết lực lượng nước này đã tiến hành đợt tấn công Iran trong đêm thứ 10 liên tiếp, nhắm vào các trung tâm chỉ huy quân sự của Iran, năng lực hàng hải, các địa điểm phóng tên lửa và máy bay không người lái cũng như hệ thống phòng không.

"Lực lượng Mỹ vẫn duy trì tư thế sẵn sàng và sẽ buộc Iran phải chịu trách nhiệm về hành động gây hấn vô cơ đối với các thủy thủ dân sự đang tìm cách đi qua eo biển một cách tự do", tuyên bố cho biết.

Cây cầu bị phá hủy trong một cuộc tấn công nhằm vào tỉnh Hormozgan, miền nam Iran, ngày 18/7/2026. Ảnh: Amirhosein Khorgooi/ISNA/AP.﻿

Giao thông qua eo biển đã bị ùn tắc nghiêm trọng bởi những đợt giao tranh mới nhất bùng phát. Trung tâm Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh cho biết một tàu chở dầu đã bị tấn công vào sáng sớm 21/7 tại eo biển ngoài khơi Oman, buộc thủy thủ đoàn phải bỏ tàu.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã nhận trách nhiệm vụ việc cũng như 2 vụ tấn công khác nhằm vào tàu thuyền hôm 20/7 trên tuyến đường thủy này.

Người phát ngôn chính của Lầu Năm Góc cho biết gần 100 binh sĩ Mỹ đã bị thương kể từ khi Mỹ nối lại các cuộc tấn công vào ngày 7/7, và 96% trong số họ đã trở lại làm nhiệm vụ.

“Phần lớn thương tích binh sĩ gặp phải ở mức độ nhẹ”, phát ngôn viên Sean Parnell đăng tải trên mạng X hôm 20/7. Ông phủ nhận việc Lầu Năm Góc đang che giấu dữ liệu về thương tích.

Trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran leo thang, Pakistan vẫn đang tăng cường các nỗ lực ngoại giao nhằm khôi phục thỏa thuận tạm thời giữa hai nước.

Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni đã đến Islamabad (Pakistan) hôm 20/7 để tham dự cuộc đàm phán kéo dài 2 ngày với Thủ tướng Shehbaz Sharif và các quan chức khác.

Trước đó, ngày 19/7, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói với các phóng viên rằng Mỹ vẫn sẵn sàng đàm phán với Iran nhưng “cuộc đàm phán phải thực sự nghiêm túc”.

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