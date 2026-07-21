Nghi vấn gian lận thi cử tại Bắc Ninh: Sở GD&ĐT nói gì?

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện phản ánh nghi vấn gian lận thi cử tại Trường THPT Lương Tài liên quan đến con gái của Hiệu phó trường này (thí sinh H.P.N). Cụ thể, vị Hiệu phó bị phản ánh đã nhờ giám thị giải đề Toán và Tiếng Anh cho con mình, giúp N. đạt điểm 10 môn Toán. Ngoài ra, thí sinh ngồi cạnh nhờ quay cóp bài của N. cũng đạt tới 9,5 điểm Toán.

Dẫn theo báo Tiền Phong, lãnh đạo Phòng Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau khi nắm được phản ánh từ mạng xã hội về điểm thi tốt nghiệp THPT của thí sinh H.P.N ở Trường THPT Lương Tài, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu Phòng Quản lý chất lượng giáo dục làm việc với các bên có liên quan.

Trường THPT Lương Tài. Ảnh: T.D/nguồn tienphong.vn

Qua làm việc, các lãnh đạo, thư ký, giám thị, giám sát phòng thi tại phòng thi theo phản ánh và tổ kiểm tra công tác coi thi tại điểm thi Trường THPT Lương Tài cho biết điểm thi đã thực hiện đúng quy chế thi và văn bản hướng dẫn, giám thị tại phòng thi không nhắc bài và giải bài thi cho bất kỳ thí sinh nào, kể cả thí sinh H.P.N.

Ông Hoàng Văn Quý, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Tài cho biết, khi nhận được thông tin phản ánh trên mạng xã hội, Ban Giám hiệu Trường THPT Lương Tài đã làm việc với hiệu phó có con là thí sinh H.P.N. Thầy hiệu phó này cho biết không tham gia hội đồng thi tại Trường THPT Lương Tài và không có động thái tác động điểm thi của con mình.

Cũng theo ông Quý, Hiệu phó Trường THPT Lương Tài là Phó Trưởng điểm thi tại Trường THPT Lương Tài đánh giá kỳ thi tốt nghiệp THPT ở đây diễn ra bình thường, đúng quy chế.

Theo vị đại diện Sở GD&ĐT Bắc Ninh, để có kết luận cuối cùng, Sở và Trường THPT Lương Tài đã đề nghị cơ quan công an địa phương phối hợp để xác minh, làm rõ.

Bài đăng trên mạng xã hội phản ánh nghi vấn liên quan đến kết quả thi môn Toán của một thí sinh tại Trường THPT Lương Tài./ Nguồn: VOV

Trước đó, báo Vietnamnet thông tin, theo báo cáo của Trường THPT Lương Tài, ngay sau khi xuất hiện thông tin trên, nhà trường đã tổ chức rà soát toàn bộ các khâu của kỳ thi, đồng thời kiểm tra, xác minh các thông tin liên quan để làm rõ sự việc.

Kết quả rà soát ban đầu cho thấy, N.T.T.N. là học sinh giỏi trong năm lớp 12. Điểm trung bình môn Toán học kỳ I đạt 8,4; học kỳ II đạt 8,9; điểm trung bình cả năm đạt 8,7. Học sinh có học lực loại Giỏi và hạnh kiểm Tốt.

Ngoài ra, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh cho biết, qua kiểm tra sơ bộ kết quả học tập của thí sinh cho thấy không có dấu hiệu bất thường.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT, với nền tảng học lực như trên thì việc em đạt khoảng 9 điểm môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT là điều hoàn toàn bình thường.

Còn theo giải trình của nhà trường, việc học sinh chỉ đạt 2,7 điểm môn Toán ở lần thi thử thứ nhất là do đến điểm thi muộn, ảnh hưởng đến kết quả bài làm.

Nhà trường cũng cho biết, vào giai đoạn cuối năm học, học sinh đã nỗ lực ôn tập, chủ động tìm giáo viên để bồi dưỡng, củng cố kiến thức môn Toán nên kết quả thi chính thức được cải thiện.

Học sinh N.T.T.N. cũng khẳng định không mang theo và không sử dụng điện thoại trong phòng thi môn Toán. Em cho biết đã thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế thi trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Cũng trong báo cáo gửi Sở GD&ĐT, Trường THPT Lương Tài khẳng định quan điểm không bao che, không che giấu vi phạm. Nếu phát hiện có sai phạm, nhà trường sẽ đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định.

Đồng thời, nhà trường đề nghị Sở GD&ĐT tiếp tục nắm bắt thông tin, chỉ đạo xử lý các vấn đề liên quan; phối hợp với cơ quan công an xác minh vụ việc nhằm bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của thí sinh.

Trường THPT Lương Tài cũng kiến nghị cơ quan công an vào cuộc làm rõ động cơ, mục đích của việc phát tán thông tin trên mạng xã hội, xử lý các trường hợp lợi dụng dư luận gây ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân học sinh và tập thể nhà trường.