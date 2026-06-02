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Chi tiết Bugatti W16 Mistral "Hoàng tử bé", không dưới 260 tỷ đồng

Nguyễn Chung

Chương trình cá nhân hóa cao cấp Bugatti Sur Mesure vừa ra mắt siêu phẩm độc bản mang tên W16 Mistral 'Le Retour du Jeune Prince' (Sự trở lại của Hoàng tử bé).

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Bugatti W16 Mistral Le Retour du Jeune Prince là dự án đặc biệt được hãng siêu xe Pháp triển khai từ tháng 10/2023 theo đơn đặt hàng của một nhà sưu tập giàu tâm huyết. Theo đó, chiếc xe được lấy cảm hứng chủ đạo từ cuốn tiểu thuyết kinh điển "Le Petit Prince" (Hoàng tử bé) của tác giả Antoine de Saint-Exupéry, nhưng được tiếp cận dưới góc nhìn nghệ thuật khi nhân vật chính đã trưởng thành.
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Chiếc Bugatti W16 Mistral độc bản sở hữu phối màu sơn đồng đặc trưng, có khả năng chuyển đổi sắc độ linh hoạt tùy thuộc vào góc độ và điều kiện ánh sáng môi trường. Điểm nhấn trên thân xe là các họa tiết hình ngôi sao màu bạc được vẽ hoàn toàn bằng phương pháp thủ công.
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Khu vực đầu xe Bugatti W16 Mistral Le Retour du Jeune Prince vẫn duy trì lưới tản nhiệt hình móng ngựa truyền thống của thương hiệu nhưng các nan bên trong được định hình theo dạng dọc, kết hợp cùng logo macaron Bugatti mạ vàng sang trọng.
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Jascha Straub - Giám đốc của Sur Mesure và cá nhân hóa cho biết: “W16 Mistral 'Le Retour du Jeune Prince' là một ví dụ tuyệt vời về những gì Sur Mesure có thể đạt được khi câu chuyện cá nhân của khách hàng được đặt vào trung tâm của quá trình sáng tạo”.
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Không gian nội thất của Bugatti W16 Mistral 'Le Retour du Jeune Prince' là sự kết hợp hài hòa giữa hai tông màu da đối lập bao gồm sắc sáng rực rỡ của màu Terre d’Or và tông trầm lắng của màu Driftwood.
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Trên các tấm ốp cửa bọc da, nhà sản xuất đã tinh tế thêu các họa tiết mô phỏng mặt trăng cùng các chòm sao trong vũ trụ. Đáng chú ý, hình tượng nhân vật "Bông hồng" trong nguyên tác văn học được chế tác tỉ mỉ thông qua công nghệ quét 3D và điêu khắc trực tiếp trên một khối bạc nguyên chất.
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Ở các khu vực khác, phần nắp khoang động cơ sử dụng chất liệu sợi carbon màu đồng đi kèm hình ảnh Hoàng tử bé và bông hồng, trong khi phân cảnh kinh điển giữa nhân vật chính và con cáo được bố trí ẩn dưới cánh gió sau.
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Sức mạnh của Bugatti W16 Mistral đến từ khối động cơ W16 dung tích 8.0 lít, trang bị 4 bộ tăng áp độc lập, sản sinh công suất tối đa lên đến 1.600 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 1.600 Nm. Toàn bộ năng lượng được truyền xuống bốn bánh thông qua hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép, giúp mẫu xe mui trần này chỉ mất khoảng 2,4 giây để hoàn thành bài tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h.
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Xe có khả năng đạt tốc độ tối đa 380 km/h ở các chế độ lái thông thường như EB, Autobahn hay Handling. Khi kích hoạt chế độ chuyên dụng bằng chìa khóa Speed Key, giới hạn tốc độ sẽ được mở rộng lên mức 420 km/h.
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Trước đó, vào tháng 11/2024, dòng xe Bugatti W16 Mistral từng xác lập kỷ lục thế giới tại trung tâm thử nghiệm ATP Automotive Testing Papenburg (Đức) khi đạt vận tốc tối đa lên tới 453,91 km/h, trở thành mẫu xe mui trần chạy nhanh nhất hành tinh.
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Trên quy mô toàn cầu, dòng siêu xe này chỉ được sản xuất giới hạn với số lượng đúng 99 chiếc cùng mức giá khởi điểm tiêu chuẩn khoảng 5 triệu USD (tương đương 131,59 tỷ đồng). Tuy nhiên, đối với những phiên bản sở hữu gói cá nhân hóa độc bản mang tính nghệ thuật cao như chiếc 'Le Retour du Jeune Prince', giá trị thực tế của xe sau khi hoàn thiện hoàn toàn có thể vượt qua cột mốc 10 triệu USD (khoảng 263,18 tỷ đồng).
Video: Bugatti Sur Mesure vừa ra mắt siêu phẩm độc bản mang tên W16 Mistral.
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