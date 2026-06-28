Mỹ tạo đột phá về pin mặt trời perovskite với hiệu suất vượt 30%

Mô-đun pin mặt trời perovskite-silicon của Tandem PV đã đạt hiệu suất 30,4% trong một thử nghiệm với diện tích 100 cm². Để đạt được kết quả này, Tandem PV đã kết hợp kính perovskite bốn cực với một tế bào tiếp xúc phía sau dạng xen kẽ do Maxeon sản xuất.

Tấm pin quang năng perovskite-silicon của Tandem PV đã đạt hiệu suất 30,4%

CEO Tandem PV Scott Wharton cho biết phiên bản kích thước đầy đủ của thiết kế mô-đun điện mặt trời mà họ phát triển có thể đạt hiệu suất 28%, cung cấp nhiều hơn khoảng 12% điện năng trên cùng diện tích so với mô-đun silicon 545 watt của Aiko - vốn chỉ đạt hiệu suất định mức là 25%.

Tandem PV dự kiến sẽ thâm nhập thị trường điện mặt trời quy mô lớn vào cuối năm 2026.

Tandem PV đã bắt đầu sản xuất thử nghiệm tại Fremont, California. Trong một cơ sở rộng 65.000 ft² , Tandem PV đang sản xuất các tấm pin mặt trời perovskite-silicon ghép lớp . Dây chuyền này có thể đáp ứng công suất 40 MW mỗi năm.

Sự xuất hiện của mô-đun pin mặt trời mới từ Tandem PV được xem là rất quan trọng vì các tấm pin năng lượng mặt trời hiệu suất cao hơn có khả năng tạo ra nhiều điện năng hơn từ cùng một diện tích mái nhà, mái che bãi đậu xe hoặc trang trại năng lượng mặt trời.

Công ty Tandem PV là một trong những đơn vị tiên phong trong công nghệ pin mặt trời thế hệ mới của Mỹ – đang tiến những bước dài trong việc thương mại hóa sản phẩm nhờ sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ các nguồn vốn lớn.

Tính đến nay, doanh nghiệp này đã tích lũy được tổng cộng hơn 80 triệu USD bao gồm cả vốn đầu tư mạo hiểm, các khoản tài trợ nợ và tài trợ chính phủ.

Cột mốc tài chính đáng chú ý nhất gần đây là gói đầu tư trị giá 50 triệu USD bao gồm vốn góp thuộc vòng gọi vốn Series A và tài trợ nợ, được dẫn đầu bởi Quỹ đầu tư mạo hiểm Eclipse.

Sản xuất tấm pin mặt trời perovskite-silicon ghép nối tiếp tại Fremont, California.

Vòng gọi vốn này còn thu hút hàng loạt tên tuổi lớn tham gia, tiêu biểu như gã khổng lồ năng lượng Constellation Energy, các quỹ đầu tư Planetary Technologies, Uncorrelated Ventures, Trellis Climate, Stifel Bank, CSC Leasing, cùng Tom Werner – cựu CEO của hãng pin mặt trời danh tiếng SunPower.

Song song với dòng vốn tư nhân, Tandem PV cũng liên tục nhận được trợ lực từ chính phủ để gia tốc nghiên cứu và triển khai, bao gồm khoản tài trợ 6 triệu USD đầu năm 2024, khoản tài trợ trị giá 4 triệu USD từ Ủy ban Năng lượng California (CEC) vào giữa năm 2025, cùng nhiều nguồn tài chính hỗ trợ trực tiếp từ Bộ Năng lượng Mỹ (DOE).

Toàn bộ nguồn lực tài chính dồi dào này đang được Tandem PV tập trung đầu tư để xây dựng một nhà máy sản xuất quy mô thương mại đột phá ngay tại Mỹ, nhằm chủ động chuỗi cung ứng và đưa dòng pin mặt trời thế hệ mới ra thị trường đại chúng.

Trên mạng xã hội, Wharton đã mô tả mốc 30% là "mức hiệu suất vượt xa khả năng thực tế mà các tấm pin mặt trời silicon thông thường có thể đạt được". Ông cũng nhấn mạnh rằng mô-đun trình diễn này là "dấu hiệu cho thấy pin mặt trời song song perovskite-silicon đang tiến lên một đường cong hiệu suất mới".

Cấu tạo tấm pin quang năng hiệu suất cao kỷ lục của Tandem PV.

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