Lý do nào khiến Toyota Corolla Altis bị "khai tử" tại Việt Nam?

Video: Đánh giá Toyota Corolla Altis tại Việt Nam.

Toyota Corolla Altis tại Việt Nam gần như đã khép lại hành trình sau nhiều năm góp mặt trong nhóm sedan cỡ C. Trong tháng 5/2026, mẫu xe này không ghi nhận doanh số bán hàng.

Tại một số đại lý, nhân viên kinh doanh cho biết xe không còn được nhận đơn đặt mới, đồng thời xem đây là tín hiệu cho thấy sản phẩm đã dừng phân phối. Toyota Việt Nam cũng xác nhận tình trạng trên và cho biết hiện chưa có kế hoạch phân phối mới dòng sedan này.

Toyota Corolla Altis chính thức rời cuộc chơi tại Việt Nam.

Sự rút lui của Altis không quá bất ngờ. Trong vài năm gần đây, sức mua của mẫu xe này giảm mạnh, trong khi các dòng xe gầm cao, MPV cỡ nhỏ và crossover lại tăng trưởng rõ rệt. Với Toyota, việc dồn nguồn lực cho Yaris Cross, Corolla Cross, Veloz Cross hay Avanza Premio được xem là hướng đi thực tế hơn trong bối cảnh thị hiếu đã thay đổi.

Trong quá khứ, Altis từng là một trong những cái tên quan trọng nhất của Toyota tại Việt Nam. Đây là mẫu xe đầu tiên được hãng Nhật lắp ráp trong nước khi bắt đầu hoạt động tại thị trường Việt Nam vào thập niên 1990. Altis cũng góp phần tạo nền móng cho phân khúc sedan cỡ C, trước khi nhiều đối thủ như Mazda3, Ford Focus, Kia K3 hay Daewoo Lacetti xuất hiện.

Tại một số đại lý, nhân viên kinh doanh cho biết xe không còn được nhận đơn đặt mới, đồng thời xem đây là tín hiệu cho thấy sản phẩm đã dừng phân phối.

Giai đoạn 2015-2018 được xem là thời kỳ ổn định nhất của Altis trong 10 năm gần đây, với lượng xe bán ra dao động khoảng 3.000-5.000 chiếc mỗi năm. Khi đó, sedan cỡ C vẫn là lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình, khách hàng cá nhân và nhóm mua xe phục vụ công việc.

Tuy nhiên, cục diện thị trường thay đổi nhanh sau năm 2018. Xe nhập khẩu nhiều hơn, danh mục sản phẩm phong phú hơn và đặc biệt là sự bùng nổ của SUV/CUV cỡ nhỏ khiến sedan truyền thống mất dần lợi thế. Trong tầm giá 600-800 triệu đồng, người mua có thêm nhiều lựa chọn gầm cao với thiết kế hiện đại, khoang cabin rộng, trang bị tiện nghi và khả năng sử dụng linh hoạt hơn.

Với Altis, kết quả bán hàng chỉ dừng ở 285 xe sau 12 tháng.

Trong năm 2025, nhóm sedan tại Việt Nam tiếp tục thu hẹp quy mô khi lượng xe giao đến tay khách hàng chỉ đạt 48.161 chiếc. Con số này thấp hơn 21% so với 60.724 chiếc của năm 2024. Đáng chú ý, riêng nhóm sedan hạng C ghi nhận mức sụt giảm gần một nửa.

Với Altis, kết quả bán hàng chỉ dừng ở 285 xe sau 12 tháng, bình quân chưa tới 25 xe mỗi tháng. Trong khi Toyota Việt Nam bán tổng cộng 71.954 xe trong năm 2025, mẫu sedan này chỉ đóng góp khoảng 0,4%, qua đó xếp cuối nhóm sedan hạng C về sức mua.

Corolla Altis phân phối tại thị trường Việt Nam là thế hệ thứ 12.

Corolla Altis phân phối tại thị trường Việt Nam là thế hệ thứ 12, được giới thiệu từ năm 2022. Đây cũng là giai đoạn Toyota thay đổi nguồn cung của dòng xe này, từ sản xuất trong nước sang nhập khẩu từ Thái Lan.

Trái ngược với vị thế khá mờ nhạt ở Việt Nam, Corolla Altis vẫn là một trong những cái tên quan trọng nhất của Toyota trên thị trường quốc tế. Ra mắt từ năm 1966, dòng xe này đã đạt tổng sản lượng bán ra hơn 50 triệu chiếc, trở thành mẫu xe thành công nhất trong lịch sử Toyota.

Dữ liệu từ Statista cho thấy Corolla Altis tiêu thụ khoảng 980.000 xe toàn cầu trong năm 2025. Thành tích này giúp mẫu xe đứng sau RAV4 trong danh mục Toyota, đồng thời giữ vị trí cao nhất nếu chỉ tính nhóm sedan.