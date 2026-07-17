Khoa học & Đời sống

Khoa học & Công nghệ

Ford Việt Nam "nhá hàng" Territory Platinum phiên bản mới, chờ ngày ra mắt

Nguyễn Anh

Ford Việt Nam vừa hé lộ phiên bản mới của mẫu SUV Territory. Hình ảnh đăng tải cho thấy xe mang tên Territory Platinum, với dòng chữ nổi bật trên nắp ca-pô.

1-4224.jpg
Ford Việt Nam vừa hé lộ phiên bản mới dành cho mẫu SUV cỡ C Territory. Hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy xe mang tên Territory Platinum, với dòng chữ "Platinum" nổi bật trên nắp ca-pô. Hiện hãng vẫn chưa công bố thời điểm ra mắt chính thức.
5-3.jpg
Nếu được phân phối, Ford Territory Platinum sẽ nâng số phiên bản của mẫu SUV này tại Việt Nam lên bốn, bên cạnh Trend, Titanium và Titanium X. Dựa trên cách đặt tên của Ford, Platinum nhiều khả năng sẽ trở thành phiên bản cao cấp nhất.
6-3476.jpg
Sau khi những hình ảnh nhá hàng được công bố, một số ý kiến bình luận cho rằng Territory Platinum có thể là phiên bản hybrid. Tuy nhiên, theo thông tin từ một số đại lý, phiên bản mới chủ yếu được nâng cấp về trang bị và không có thay đổi về hệ truyền động.
7-1903.jpg
Những thông tin đầu tiên liên quan tới mẫu xe SUV Ford Territory Platinum phiên bản mới này được chia sẻ có thể thấy rõ những chi tiết gồm ngoại thất được nâng cấp logo ngoại thất, bộ mâm mới, cản sau sơn đen.
2-902.jpg
Bên trong nội thất được nâng cấp nhiều hơn. Đầu tiên Ford Territory Platinum dự kiến có ghế da màu be, với đường chỉ khâu hình kim cương và may nổi logo "Platinum". Tiếp đến là ốp bệ cửa có khả năng phát sáng.
9-2565.jpg
Hệ thống âm thanh Arkamys nâng lên 10 loa (bổ sung thêm loa trung tâm và loa sub) so với 8 loa của bản Titanium X. Trang bị an toàn cũng được chú trọng khi có thêm tính năng hỗ trợ lái xe khi tắc đường (TJA) đi kèm ga tự động thích ứng (ICA), có thể hoạt động trong dải vận tốc 0 -150km/h.
8-6699.jpg
Ngoài những thay đổi nêu trên, Ford Territory Platinum vẫn sẽ có những trang bị tương đương bản Titanium X bao gồm đèn pha LED thấu kính, cốp điện, hai màn hình 12,3 inch trên táp-lô, điều hòa tự động 2 vùng, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, làm mát ghế trước,...
4-3017.jpg
Động cơ của Ford Territory Platinum 2026 mới dự kiến cũng sẽ không thay đổi khi vẫn là loại 1.5L tăng áp, công suất 160 mã lực, mô-men xoắn 248 Nm, kết hợp hộp số tự động 7 cấp.
3-5652.jpg
Khi ra mắt tại thị trường Việt Nam, mẫu xe SUV cỡ C này sẽ được định vị trên Ford Territory phiên bản Titanium X đang bán ra và có giá bán dự kiến vượt mức 865 triệu đồng của phiên bản cao cấp hiện nay.
Video: Đánh giá Ford Territory thế hệ mới tại Việt Nam.
bài liên quan
#Ford Việt Nam nhá hàng Territory Platinum #Ford Territory Platinum 2026 mới #giá xe Ford Territory Platinum 2026 #Ford Territory Platinum thế hệ mới #xe SUV Ford Territory Platinum 2026 #Ford Territory Platinum tại Việt Nam
Đọc tiếp

hot trend

có thể bạn quan tâm
Tin mới
back to top