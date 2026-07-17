Range Rover Electric lộ diện, SUV điện chưa ra mắt đã bán 61.000 xe

Lễ hội môtô 3 Bánh 3 Miền 2026 sắp diễn ra tại Hưng Yên Lễ hội 3 Bánh 3 Miền 2026 tại Hưng Yên quy tụ cộng đồng Sidecar cả nước, với các hoạt động diễu hành, biểu diễn, giao lưu, thiện nguyện... và quảng bá du lịch.

Nữ giáo sư Vật lý từ chối lương ‘khủng’ ở Pháp để cống hiến cho quê nhà GS.TS Trần Thị Thanh Vân chọn về nước sau thời gian nghiên cứu ở Pháp, mang lại nhiều đóng góp trong lĩnh vực vật liệu và khoa học cộng đồng.

Cả dàn xe Toyota Land Cruiser FJ 2026 cập cảng Việt Nam, chờ ra mắt Loạt hình ảnh thực tế của mẫu SUV địa hình cỡ nhỏ Toyota Land Cruiser FJ 2026 mới đây đã xuất hiện tại Việt Nam. Xe dự kiến ra mắt vào khoảng đầu tháng 8 tới.

Loại đường trong không gian liên sao mở ra hướng nghiên cứu mới về nguồn gốc sự sống Phát hiện erythrulose trong không gian liên sao giúp hiểu về các phân tử quan trọng hình thành sự sống và quá trình tiến hóa của hành tinh chúng ta.

Phát hiện đáng kinh ngạc về nguyên nhân độ bền của bê tông La Mã Nghiên cứu mới tiết lộ bí quyết giúp bê tông La Mã tồn tại hàng nghìn năm, nhờ phản ứng hóa học tự phục hồi và cacbonat hóa đặc biệt.

Hyundai Staria Hybrid 2026 chào sân Đông Nam Á, từ 851 triệu đồng Hyundai Staria Hybrid 2026 vừa ra mắt Philippines gây chú ý nhờ cấu hình 7-11 chỗ, hệ thống kết nối Bluelink, ghế thư giãn, camera 360 độ, mạnh 245 mã lực.

Mũi điện tử tích hợp AI có thể ngửi ra hàng vạn mùi Một nhóm nghiên cứu đã phát triển "hệ thống khứu giác nhân tạo" có khả năng phát hiện mùi giống như mũi người và phân tích chúng bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

An ninh Nga ngăn chặn vụ kế hoạch tập kích UAV của Ukraine Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố đã ngăn chặn một âm mưu của Ukraine nhằm tấn công một trong những doanh nghiệp quốc phòng chiến lược ở vùng Moscow.

Volkswagen ID. Aura T6 2027 lộ diện, công suất mạnh 228 mã lực Mẫu SUV ID. Aura T6 được phát triển riêng cho thị trường Trung Quốc. Xe do liên doanh FAW-Volkswagen nghiên cứu và sản xuất, tích hợp công nghệ của Xpeng.