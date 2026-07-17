Range Rover Electric lộ diện, SUV điện chưa ra mắt đã bán 61.000 xe

Lễ hội 3 Bánh 3 Miền 2026 tại Hưng Yên quy tụ cộng đồng Sidecar cả nước, với các hoạt động diễu hành, biểu diễn, giao lưu, thiện nguyện... và quảng bá du lịch.
GS.TS Trần Thị Thanh Vân chọn về nước sau thời gian nghiên cứu ở Pháp, mang lại nhiều đóng góp trong lĩnh vực vật liệu và khoa học cộng đồng.
Loạt hình ảnh thực tế của mẫu SUV địa hình cỡ nhỏ Toyota Land Cruiser FJ 2026 mới đây đã xuất hiện tại Việt Nam. Xe dự kiến ra mắt vào khoảng đầu tháng 8 tới.
Phát hiện erythrulose trong không gian liên sao giúp hiểu về các phân tử quan trọng hình thành sự sống và quá trình tiến hóa của hành tinh chúng ta.
Nghiên cứu mới tiết lộ bí quyết giúp bê tông La Mã tồn tại hàng nghìn năm, nhờ phản ứng hóa học tự phục hồi và cacbonat hóa đặc biệt.
Hyundai Staria Hybrid 2026 vừa ra mắt Philippines gây chú ý nhờ cấu hình 7-11 chỗ, hệ thống kết nối Bluelink, ghế thư giãn, camera 360 độ, mạnh 245 mã lực.
Một nhóm nghiên cứu đã phát triển "hệ thống khứu giác nhân tạo" có khả năng phát hiện mùi giống như mũi người và phân tích chúng bằng trí tuệ nhân tạo (AI).
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố đã ngăn chặn một âm mưu của Ukraine nhằm tấn công một trong những doanh nghiệp quốc phòng chiến lược ở vùng Moscow.
Mẫu SUV ID. Aura T6 được phát triển riêng cho thị trường Trung Quốc. Xe do liên doanh FAW-Volkswagen nghiên cứu và sản xuất, tích hợp công nghệ của Xpeng.
Mẫu xe SUV cỡ lớn chạy điện sở hữu sạc siêu nhanh là BYD Denza N9 vừa được nâng cấp gói ngoại thất Dark Gold, xe sờ hữu logo phía trước được mạ vàng 24K.