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Range Rover Electric lộ diện, SUV điện chưa ra mắt đã bán 61.000 xe

Tâm Võ

Range Rover Electric, mẫu SUV thuần điện đầu tiên trong lịch sử thương hiệu đã ra mắt công chúng dưới dạng xe thương mại tại Goodwood Festival of Speed 2026.

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Range Rover Electric đã có màn ra mắt công chúng tại Goodwood Festival of Speed 2026. Chiếc xe được trưng bày không còn là nguyên mẫu thử nghiệm mà là phiên bản thương mại hoàn chỉnh, cho phép khách tham quan quan sát thiết kế thực tế trước thời điểm trình làng toàn cầu.
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Đây là sản phẩm chạy điện hoàn toàn đầu tiên trong lịch sử của thương hiệu Land Rover. Dù loại bỏ động cơ đốt trong, mẫu SUV mới vẫn được phát triển xoay quanh những đặc trưng lâu đời của thương hiệu, gồm khả năng vận hành êm ái, mạnh mẽ, không gian nội thất sang trọng và năng lực vượt địa hình.
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Về ngoại thất, Range Rover Electric có kiểu dáng gần như giống với các phiên bản sử dụng động cơ mild-hybrid (MHEV) và plug-in hybrid (PHEV). Điểm khác biệt dễ nhận thấy nằm ở khu vực lưới tản nhiệt, khi Land Rover vẫn giữ các khe hút gió nhưng tinh chỉnh lại thiết kế thay vì sử dụng mặt ca-lăng kín như nhiều mẫu xe điện khác.
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Xe còn được trang bị bộ mâm khí động học mới, đi kèm phần chụp mâm có biểu tượng EV. Chi tiết trang trí dạng "mang cá" hai bên thân chuyển sang màu đen, tạo độ tương phản với lớp sơn ngoại thất. Trên mẫu xe xuất hiện tại Goodwood Festival of Speed 2026, khu vực này còn có huy hiệu "First Edition" khắc bằng laser.
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Về nội thất, khoang lái của Range Rover Electric có các tùy chọn cấu hình 4, 5 hoặc 7 chỗ ngồi. Tiêu chuẩn là chất liệu bọc ghế không sử dụng da, trong khi khách hàng vẫn có thể lựa chọn các loại da Windsor hoặc Semi-Aniline.
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Xe sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số 13,7 inch kết hợp màn hình cảm ứng trung tâm cong 13,1 inch, tương tự các mẫu Range Rover hiện hành. Bên cạnh đó, JLR còn giới thiệu ứng dụng "One App", cho phép người dùng điều khiển nhiều chức năng của xe, sử dụng các tiện ích kết nối và thực hiện thanh toán chi phí sạc điện thông qua điện thoại.
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Range Rover Electric được phát triển trên nền tảng MLA-Flex, vốn đang được sử dụng cho các phiên bản MHEV và PHEV. Mẫu SUV điện này sử dụng kiến trúc điện 800 V cùng bộ pin dung lượng 118 kWh do JLR phát triển.
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Cung cấp sức mạnh cho Range Rover Electric là hai mô-tơ điện cho tổng công suất 550 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Theo thông số ban đầu, xe có thể di chuyển hơn 483 km sau mỗi lần sạc đầy.
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Dù chưa chính thức mở bán, Land Rover cho biết đã có hơn 61.000 khách hàng đăng ký vào danh sách chờ mua Range Rover Electric. Hãng sẽ công bố đầy đủ thông số kỹ thuật, hiệu suất vận hành cũng như giá bán khi mẫu SUV điện này được ra mắt trên thị trường trong thời gian tới.
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV thuần điện Range Rover Electric 2026.
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