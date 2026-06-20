Khoa học & Đời sống

Khoa học & Công nghệ

Range Rover Evoque L bị "khai tử" - bất ngờ giảm giá sốc tới 804 triệu đồng

Thanh Nguyễn

Giá bán của mẫu SUV hạng sang Range Rover Evoque L tại thị trường Trung Quốc đã giảm tới 229.800 Nhân dân tệ (804 triệu đồng) so với thời điểm ra mắt.

2-4841.jpg
Mẫu xe SUV hạng sang Range Rover Evoque L khi mới ra mắt tại Trung Quốc có giá khởi điểm 429.800 Nhân dân tệ (khoảng 1,5 tỷ đồng). Tuy nhiên, nhiều hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy một số đại lý hiện đang bán mẫu xe này với giá chỉ 179.800 Nhân dân tệ (629 triệu đồng).
7-7562.jpg
Theo xác minh của các phóng viên Trung Quốc, giá bán kể trên là có thật nhưng điều kiện đi kèm là khách hàng phải lựa chọn gói tài chính do đại lý chỉ định. Trong khi đó, giá khởi điểm đối với khách hàng mua xe trả góp và không chọn gói tài chính này là 195.000 Nhân dân tệ (682 triệu đồng). Nếu khách hàng trả thẳng, giá xe sẽ ở mức 200.000 Nhân dân tệ (700 triệu đồng).
6-8880.jpg
Điều này đồng nghĩa với việc giá bán của mẫu SUV hạng sang này đã giảm tới 229.800 Nhân dân tệ (804 triệu đồng) so với thời điểm ra mắt. Giá trung bình của một chiếc Range Rover Evoque L đã qua sử dụng được mua trong năm 2025 rơi vào khoảng 191.400 Nhân dân tệ (670 triệu đồng). Như vậy, giá xe mới hiện chỉ cao hơn khoảng 9.600 Nhân dân tệ (33 triệu đồng) so với xe cũ.
11-8782.jpg
Trong bối cảnh khả năng giữ giá của Land Rover không còn mạnh như trước, giá Range Rover Evoque L đã qua sử dụng tại Trung Quốc có thể tiếp tục giảm trong thời gian tới. Đáng chú ý, Range Rover Evoque tại Anh hiện có giá khởi điểm từ 44.430 Bảng (1,54 tỷ đồng). Điều đó đồng nghĩa với việc Range Rover Evoque L tại Trung Quốc đang có giá chỉ bằng khoảng một nửa so với xe tiêu chuẩn.
4-163.jpg
Tuy nhiên, Range Rover Evoque L đã bị ngừng sản xuất tại Trung Quốc từ tháng 3 năm nay. Vì vậy, toàn bộ xe mới còn bán tại thị trường này hiện đều là xe tồn kho. Số lượng xe không nhiều, đồng thời khách hàng cũng khó có thể tùy ý lựa chọn màu sắc hoặc cấu hình mong muốn. Đối với các đại lý, việc mạnh tay giảm giá là giải pháp bất đắc dĩ nhằm giải phóng lượng hàng tồn còn lại trong giai đoạn cuối cùng.
9-3320.jpg
Mức giá khoảng 180.000 Nhân dân tệ giúp giấc mơ sở hữu một chiếc Land Rover trở nên gần gũi hơn. Tuy nhiên, mua xe mới chỉ là bước khởi đầu, bởi chi phí sử dụng và bảo dưỡng mới là yếu tố đáng cân nhắc lâu dài. Là một thương hiệu xe sang, chi phí bảo dưỡng định kỳ, bảo hiểm và nhiên liệu của Range Rover Evoque L đều cao hơn đáng kể so với các mẫu xe liên doanh phổ thông.
3-5697.jpg
Ra mắt vào năm 2021 như xe dành riêng cho thị trường Trung Quốc, mẫu xe SUV hạng sang Range Rover Evoque L có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.531 x 1.904 x 1.650 mm và chiều dài cơ sở 2.841 mm. So với bản thường, Range Rover Evoque L có chiều dài và chiều dài cơ sở đều tăng 160 mm.
10-4235.jpg
Tương tự bản thường, Evoque L cũng vay mượn nhiều chi tiết thiết kế của người anh em Velar. Xe được trang bị đèn pha LED mượt mà cũng như tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe và có thể bật lên khi cần dùng. Tùy phiên bản, Range Rover Evoque LWB tại Trung Quốc sẽ dùng vành có đường kính 18 inch hoặc 20 inch. Hai bộ vành này đi với lốp có kích thước lần lượt là 235/60R18 và 235/50R20.
5-1492.jpg
Tại thị trường Trung Quốc, Range Rover Evoque L sử dụng 4 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 246 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 364 Nm. Sức mạnh được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số tự động 9 cấp. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-96 km/h trong thời gian 7 giây, đạt vận tốc tối đa 230 km/h và tiêu thụ lượng xăng trung bình 8,89 lít/100 km.
8-1216.jpg
Chery và Jaguar Land Rover đã thành lập liên doanh tại Trung Quốc từ năm 2012. Đến năm 2014, hai bên hoàn thành việc xây dựng nhà máy CJLR tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô. Tuy nhiên, trước đó, đã xuất hiện thông tin cho rằng cơ sở sản xuất này sẽ ngừng lắp ráp toàn bộ các mẫu xe hiện tại vào cuối năm 2026.
1-145.jpg
Đây được xem là một bước đi chiến lược khi liên doanh Chery-Jaguar Land Rover triển khai thương hiệu Freelander mới nhằm giành lại thị phần đã mất ở Trung Quốc.Theo dữ liệu từ China EV DataTracker, Land Rover đã bàn giao 3.976 xe tại Trung Quốc trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 5/2026, giảm 34,4% so với cùng kỳ năm trước.
Video: Xem chi tiết SUV hạng sang Range Rover Evoque L tại Trung Quốc.
bài liên quan
#Range Rover Evoque L tại Trung Quốc #SUV hạng sang Range Rover Evoque L #Range Rover Evoque L ngừng sản xuất #giá xe Range Rover Evoque L #Range Rover Evoque L đại hạ giá #Range Rover Evoque L ế ẩm
Đọc tiếp

hot trend

có thể bạn quan tâm
Tin mới
back to top