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Chi tiết Honda ADV160 Spider-Man Edition 2026 vừa ra mắt, giá 90 triệu đồng

Nguyễn Nam

Honda vừa giới thiệu mẫu xe ga phiên bản đặc biệt ADV160 Spider-Man Edition 2026 tại thị trường Malaysia, lấy cảm hứng từ siêu anh hùng Người Nhện của Marvel.

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Honda ADV160 Spider-Man Edition 2026 vừa chính thức ra mắt tại thị trường Malaysia, lấy cảm hứng từ siêu anh hùng Người Nhện của Marvel. Theo công bố từ hãng, chỉ 300 chiếc ADV160 Spider-Man Edition được sản xuất.
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Theo Honda, chỉ 300 chiếc ADV160 Spider-Man Edition được xuất xưởng và phân phối độc quyền tại Malaysia. Đây là phiên bản sản xuất giới hạn, không có kế hoạch tái sản xuất sau khi bán hết. Xe sẽ chính thức đến tay khách hàng từ ngày 3/8/2026.
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Điểm nổi bật nhất của mẫu xe nằm ở diện mạo mang đậm dấu ấn Spider-Man. Toàn bộ thân xe được khoác bộ tem thiết kế riêng với tông màu đặc trưng, kết hợp logo Người Nhện cùng nhiều họa tiết lấy cảm hứng từ nhân vật nổi tiếng của Marvel, tạo nên vẻ ngoài khác biệt so với ADV160 tiêu chuẩn.
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Không chỉ sở hữu ngoại hình độc quyền, mỗi chủ nhân của ADV160 Spider-Man Edition còn nhận kèm bộ quà tặng sưu tầm gồm hộp quà cao cấp, bình giữ nhiệt tích hợp màn hình LED, nắp bình xăng phiên bản giới hạn, huy hiệu nhận diện và giấy chứng nhận đánh số thứ tự từng xe.
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Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đôi phía sau có thể điều chỉnh tải trước, kết hợp phanh đĩa trên cả hai bánh, ABS và hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC nhằm tăng độ an toàn khi vận hành.
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Danh sách trang bị đáng chú ý còn có màn hình TFT-LCD 5 inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh qua Honda RoadSync, kính chắn gió điều chỉnh độ cao, cốp chứa đồ 30 lít và tính năng Idling Stop giúp tự động ngắt động cơ khi dừng xe để tiết kiệm nhiên liệu.
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Về khả năng vận hành, phiên bản đặc biệt vẫn giữ nguyên cấu hình kỹ thuật của ADV160 tiêu chuẩn. Xe sử dụng động cơ eSP+ xi-lanh đơn dung tích 156,9 cc, làm mát bằng dung dịch và phun xăng điện tử PGM-Fi.
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Khối động cơ cho công suất 15,82 mã lực tại 8.500 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 14,7 Nm ở 6.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số vô cấp CVT và truyền động dây đai.
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Honda ADV160 Spider-Man Edition tại Malaysia có giá bán tương đương khoảng 90 triệu đồng tại thị trường Malaysia. Với số lượng giới hạn cùng bộ nhận diện đậm chất Marvel, mẫu xe này được kỳ vọng sẽ trở nên đáng sưu tầm đối với cả người yêu thích dòng ADV lẫn các fan của siêu anh hùng Người Nhện.
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